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Gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan holografik ekran: Holus

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan holografik ekran: Holus
 
Uzun yıllardır hayatımızda olan ancak hiçbir zaman genel anlamda yaygınlaşamayan holografik ekran teknolojileri, her tanıtımda kendine hayran bırakmaya ve heyecan yaratmaya yetiyor. Bu noktada gerçeğe dönüşme ihtimali bulunan ve maddi sorunu ciddi seviyede ortadan kaldıran Holus, oldukça ilginç ve etkili bir deneyim vaat ediyor.
Kickstarter üzerinden koyduğu 50,000$ hedefi daha bitimine 29 gün kala 150,000$ gibi oldukça yüksek bir seviyesine getiren Holus, modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve başlıkta da belirttiğimiz üzere gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan bir holografik ekran olarak görev yapıyor. Piramit benzeri yapısıyla sunduğu deneyimi her açıda sürdüren ürün, bünyesinde yer alan USB ile HDMI portları sayesinde de tablet / cep telefonu / bilgisayar gibi cihazlara aktif olarak bağlantı kurabiliyor.
Görüntüleri üç boyutlu projeksiyon teknolojisi temelinde yansıtarak oluşturan Holus, 2D içerikleri 3D haline getirebiliyor ve bu içeriklerle dahili hareket algılama teknolojisi ya da Microsoft Kinect, Leap Motion ve hatta Emotiv Beyin Sensör sistemleriyle etkileşime girilmesine imkan tanıyor. Sunduğu görsel deneyimi gövdesinde yer alan çevresel hoparlör sistemiyle tamamlayan cihaz, oyun, eğitim, 3D baskı öncesi kontrol ve telekonferans gibi konularda aktif olarak kullanılabiliyor.
Kickstarter'da yapılacak en az 850$ bağış ile 2016 Temmuz ayında elde edilebilen ürünün çalışma sürecini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan holografik ekran: Holus

https://www.kickstarter.com/projects/1314339634/holus-the-interactive-tabletop-holographic-display Yorum Yaz
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sendemail 4 yıl
mokinto
Konu o ürünü yapmakta değil . İstanbulda bile üreticisi var. kOnu üç boyutlu içerik. Bunun için yazılım firmaları tonla para alıyorlar. Keşke o kadar kolay olsa ama adam yapmışsa yazılımla(bence çok zor) o ayrı.

Aynen kardeş ,içerik oluşturmak öküz gibi efor ve maliyet ,örneğin M.Jackson vefat ettikten çok sonra hologran ile sahneye çıkarttılar ,4 dakikalık maliyet 18 milyon dolar,adamlar 2 sene 4 dakıkalık sahne ıcın çalışmıslar..Ancak hologram sahneler hani şöyle bir şey bir kere kalıbı yapıyorsun sonra o kalıbı ıstedıgın kompozisyonda kullan... ancak işte ilk setup çok pahalı...dileyenler bbc future'ın sıtesınden aratsın konu ıcın yan tarafta sekme acıp ctrl c +v yapmaya usenıyrum acıkcası...

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mementopolis 4 yıl
karanlikta güzel gösükür lakin video bastan sona cgi video.
yani gercek hali ile alakasi yok.
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profecco 4 yıl
şu video oynatıcı çok güzel ama neden tam ekran olmuyor? kendi sitesinde oluyor ama!
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mokinto 4 yıl
Konu o ürünü yapmakta değil . İstanbul'da bile üreticisi var. kOnu üç boyutlu içerik. Bunun için yazılım firmaları tonla para alıyorlar. Keşke o kadar kolay olsa ama adam yapmışsa yazılımla(bence çok zor) o ayrı.
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DH Misafiri 4 yıl
Güzel teknoloji.
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aycibin 4 yıl
kaç MP çözünürlük var o önemli.kaç MP?? kaç MP??kaç MP?? kaç MP??kaç MP?? kaç MP??kaç MP?? kaç MP??kaç MP?? kaç MP??kaç MP?? kaç MP??
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