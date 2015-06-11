Gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan holografik ekran: Holus

Uzun yıllardır hayatımızda olan ancak hiçbir zaman genel anlamda yaygınlaşamayan holografik ekran teknolojileri, her tanıtımda kendine hayran bırakmaya ve heyecan yaratmaya yetiyor. Bu noktada gerçeğe dönüşme ihtimali bulunan ve maddi sorunu ciddi seviyede ortadan kaldıran Holus, oldukça ilginç ve etkili bir deneyim vaat ediyor.

Kickstarter üzerinden koyduğu 50,000$ hedefi daha bitimine 29 gün kala 150,000$ gibi oldukça yüksek bir seviyesine getiren Holus, modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve başlıkta da belirttiğimiz üzere gerçek ile sanal dünyayı harmanlayan bir holografik ekran olarak görev yapıyor. Piramit benzeri yapısıyla sunduğu deneyimi her açıda sürdüren ürün, bünyesinde yer alan USB ile HDMI portları sayesinde de tablet / cep telefonu / bilgisayar gibi cihazlara aktif olarak bağlantı kurabiliyor.

Görüntüleri üç boyutlu projeksiyon teknolojisi temelinde yansıtarak oluşturan Holus, 2D içerikleri 3D haline getirebiliyor ve bu içeriklerle dahili hareket algılama teknolojisi ya da Microsoft Kinect, Leap Motion ve hatta Emotiv Beyin Sensör sistemleriyle etkileşime girilmesine imkan tanıyor. Sunduğu görsel deneyimi gövdesinde yer alan çevresel hoparlör sistemiyle tamamlayan cihaz, oyun, eğitim, 3D baskı öncesi kontrol ve telekonferans gibi konularda aktif olarak kullanılabiliyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 850$ bağış ile 2016 Temmuz ayında elde edilebilen ürünün çalışma sürecini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1314339634/holus-the-interactive-tabletop-holographic-display