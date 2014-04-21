Ghostman isimli sistem ile öğrenme sürecine yeni bir bakış açısı geliyor

Özellikle el becerisi gerektiren konularda işin uzmanlarını izlemek çok büyük önem arz ediyor. Ancak herkesin bildiği gibi bir kişinin hem ellerini takip etmek hem de anlık olarak yapılan işlemi taklit etmek oldukça zor bir süreç. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Dr. Winyu Chinthammit önderliğindeki Tazmanya ve Washington Üniversitesi araştırmacıları, artırılmış gerçeklik temelli Ghostman isimli bir sistem üzerinde çalışıyorlar.

Hem öğrenci hem de öğreten kişi tarafından takılan kameralı Vuzix Wrap 920AR artırılmış gerçeklik gözlüğü ile çalışan ve şimdilik konsept aşamasında bulunan Ghostman sistemi, öğretmenin baktığı yerdeki görüntüyü şeffaf olarak öğrencinin görüşüne getiriyor ve böylece tek bir noktaya bakılarak daha verimli bir öğrenme süreci elde edilebiliyor. Artırılmış gerçeklik temelinde olduğu için direkt olarak gözlük içerisinde yer alan ekranlardan navigasyon bilgileri de verebilen sistem, Çin yemek çubukları (Chopsticks) için yapılan denemelerde de eski tekniklere oranla çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Ghostman sisteminin kullanım sürecini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/mg22229644.600#.U1UY3dzRhLV