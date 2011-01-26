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Gigabyte 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,8b
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72
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan 1GHz hızındaki GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini resmi olarak duyurdu. GV-N560SO-1GI kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu özelleştirilmiş detaylar ve soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve 1.95 milyar transistöre sahip olan GF114 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 32x ROP ve 64x doku ünitesi ile gelen ekran kartı 1000MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4580MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çalışma hızları açısından şimdiye kadar hazırlanan en agresif GeForce GTX 560 Ti modeli olma özelliğini taşıyan kartın yapısında, yüksek stabilite için özel komponentlere yer veriliyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen ekran kartı, Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında katı kapasitörlere, 7 fazlı (referans model 4 fazlı) güç tasarımına ve donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip. PWM kontrollü iki fana yer verilen ve iki adet Bakır ısı borusu ile donatılan WindForce 2X soğutucusunun serinlettiği ekran kartı, SLI, CUDA, PhsyX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modeli, Avrupa'da 257 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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Ahmet-79 8 yıl
Eksendeki MSI larpenta abi:(
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righteous 8 yıl
Ahmet-79

Eksendeki MSI larpenta abi:(



Larpenta ne ki ben anlamam o terimlerden bana TÜRKÇE yazacaksın
Bu siteye abone olalı daha yeni yeni bir çok şeyi öğrenmeye başladım


bu kart kötümü? MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, GTX 560 Ti, 1GB, 256Bit, GDDR5, Ekran Kartı

eksenbilgisayar.com/...

Şeytan diyor bazen olum ne işin var ekran kartları ile her türlü oyununu zaten GTX250 ile oynuyorsun diyor.
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righteous 8 yıl
Bu ürünü bulamadım geldi mi acaba bayağı olmuş konu açılalı.
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Ahmet-79 8 yıl
Buna gerek yok Kemal abi, al OC modelini kendin elle 1000 mhz yap oldu sana soc
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AMDJ 8 yıl
Türkiyede kredi kartsız satılan bir yer yokmu (eksen,vatan) :(
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miwaly_ 8 yıl
bu kartın fiyatı tabii ki biraz daha yüksek olacaktır ama o fiyatı sırf overclock lu geldiği için değil, overclock potansiyeli daha yüksek olduğu için biçiyorlar...

msi da alınıp 1ghz e çıkarılabilir belki ama msi 1 ghz da ne kadar dayanır ve nasıl ısılar görür orası bilinmez...
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by__metallica 8 yıl
arkadaşlar bu kartın türkiyeye giriş tarihi ile ilgili bir bilgi var mı ?
Zotac GTX 260 amp^2 kartımın yerine bu kartı düşünüyorum.. testlerde Stok GTX 570'i yakalamış.. umarım tr fiyatı 650 tl altında olur.
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by__metallica 8 yıl
yok mu arkadaşlar herhangi bilgi geliş tarihi ve fiyatı hakkında ?
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DH Misafiri 8 yıl
bu kart tr ye gelecek mi
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Furkán 8 yıl

DH Misafiri

bu kart tr ye gelecek mi

Büyük bir ihtimalle gelecektir.
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setek01 8 yıl
900 mhz'lik kartlar mevcut koşullarda HD6970'in çok az gerisinde kalmakta. Madem felsefemiz f/p testlere göre 900 mhz hızında BC2'yi HD6970 ile aynı seviyelerde oynama imkanı var. 1 GHZ hızında ise ortaya çıkan bugünkü trajedi yarın ki komedi ise 7 aylık GTX480'i geçmesi hem de 480'den daha serin olarak ve daha az güç tüketerek. Daha az güç dedim fanboylar atlamadan ben hemen yazayım kart 900 mhz'den sonra 920 mhz oc'li HD6970'den fazla güç çekiyor yaklaşık sistem toplamı testte 380 watt oluyor. Ancak GTX460 900mHZde 500 watt sınırlarını zorluyordu.
Dün Galaxy GTX560 haberinde 835 mhz'li diğer bir modelin de fiyat bilgisi verildi: 497 TL (269+KDV).
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Rey Leon 8 yıl
testlerıne bakdımda kart çok sağlam bence olmuş..
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X-FI 8 yıl
çok güzel bi kart yapmış gigabyte yine.. stock 1ghz olması çok iyi daha OC yapılarak 6970 ide tarih edebilir. :)
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musivga 8 yıl
DH'de saçmalamaya başladı...avrupada 257 avro diyo. msi twinfrozer haberine bakın avrupada 229 dolar diyo... hangisi doğru adamakıllı bilen biri varmı bunun fiyatını....
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ArenaMaster 8 yıl
guru'nun tun test sonuclarını okuduktan sonra kesınlıkle alacagım kart oldugunu soylemem gerek..resmen gtx570 vb kartı yakalamıs..eger fıyatlandırma ıyı olursa kesınlıkle alınacak bır kart..
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ThE LoSt 8 yıl
soğutması güzel olucağı benziyor
- yönü ise kart 27cmden uzun gibi
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gopgop 8 yıl
nekadar güç kaynağı isterki bu
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