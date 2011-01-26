Gigabyte 1GHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini tanıttı

Gigabyte ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan 1GHz hızındaki GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini resmi olarak duyurdu. GV-N560SO-1GI kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu özelleştirilmiş detaylar ve soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve 1.95 milyar transistöre sahip olan GF114 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip. 32x ROP ve 64x doku ünitesi ile gelen ekran kartı 1000MHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4580MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çalışma hızları açısından şimdiye kadar hazırlanan en agresif GeForce GTX 560 Ti modeli olma özelliğini taşıyan kartın yapısında, yüksek stabilite için özel komponentlere yer veriliyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen ekran kartı, Ultra Durable VGA teknolojisi kapsamında katı kapasitörlere, 7 fazlı (referans model 4 fazlı) güç tasarımına ve donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip. PWM kontrollü iki fana yer verilen ve iki adet Bakır ısı borusu ile donatılan WindForce 2X soğutucusunun serinlettiği ekran kartı, SLI, CUDA, PhsyX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modeli, Avrupa'da 257 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.