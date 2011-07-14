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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 320 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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8
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte düşük maliyetli güç kaynaklarını konumlandırdığı PowerRock KX serisine yeni bir model daha ekledi. Hali hazırda 370 Watt, 420 Watt ve 470 Watt kapasiteli modellerin yer aldığı serinin yeni üyesi ise 320 Watt gücünde. ATX 12V v2.0 standardıyla uyumlu olan sabit kablolu güç kaynağı, %78'in üzerinde verimlilik sunabiliyor. 

Tayvan üretimi kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynağı çift 12v rail tasarımını kullanıyor, başta yüksek voltaj ve kısa devre koruması olmak üzere çeşitli güvenlik önlemlerini de bünyesinde barındırıyor. Soğutma için 120mm çapında fana yer verilen ve hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olan yeni güç kaynağının fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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kesin09 8 yıl
OverClocK1ng
Üfff. 320Watt.A101 gibi mübarek.Harca harca bitmez.

Aynen 320 Watt İş görmez ama şöyle bi 400-450 olsaymış iyi olurmuş.
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Miralay25 8 yıl
bunların superb gibi modelleri var çizgi elektronik test yapmış gerçek değeri vermiyen pusular arasında gösteriyor bu markanın

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OverClocK1ng 8 yıl
Üfff. 320Watt.
A101 gibi mübarek.
"Harca harca bitmez."
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napolyon94 8 yıl
saka gibi
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