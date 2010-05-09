Gigabyte 870A-UD3, USB 3.0 sertifikası alan ilk AMD anakart oldu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için USB Uygulayıcıları Forumu tarafında USB 3.0 teknolojisi için sertifikalandırılan ilk anakartın, 870+SB850 çipsetli GA-870A-UD3 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda lanse edilen yeni anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866+ MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X desteği de sunan Gigabyte 870A-UD3, 8 serisi yonga setlerinde doğal olarak desteklenmeyen çekirdek aşırtma özelliğini de Auto Unlock adı verilen özel bir teknoloji ile sağlayabiliyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve başta bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken anakart, yeni nesil teknolojilere de tam destek sunuyor. Güney köprüsü olarak AMD SB850 yongasını kullanan ve bu sayede SATA-III için doğal destek sunan anakart, USB 3.0 içinse NEC tarafından geliştirilen USB host kontrolcüsüne sahip. İşte bu destek sayesinde USB-IF tarafından, USB 3.0 için sertifikalandırılan ilk anakart unvanını kazanan 870A-UD3, Precision OV özelliği sayesinde gelişmiş voltaj takibine de olanak tanıyor. Gigabit Ethernet ve Dolby Home Theatre uyumlu 7.1 kanal ses gibi detaylar da 870A-UD3'ün özellilkeri arasında yer alıyor.