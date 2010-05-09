Gigabyte 870A-UD3, USB 3.0 sertifikası alan ilk AMD anakart oldu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD işlemciler için USB Uygulayıcıları Forumu tarafında USB 3.0 teknolojisi için sertifikalandırılan ilk anakartın, 870+SB850 çipsetli GA-870A-UD3 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda lanse edilen yeni anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866+ MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Sahip olduğu iki adet PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X desteği de sunan Gigabyte 870A-UD3, 8 serisi yonga setlerinde doğal olarak desteklenmeyen çekirdek aşırtma özelliğini de Auto Unlock adı verilen özel bir teknoloji ile sağlayabiliyor.
Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve başta bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çeken anakart, yeni nesil teknolojilere de tam destek sunuyor. Güney köprüsü olarak AMD SB850 yongasını kullanan ve bu sayede SATA-III için doğal destek sunan anakart, USB 3.0 içinse NEC tarafından geliştirilen USB host kontrolcüsüne sahip. İşte bu destek sayesinde USB-IF tarafından, USB 3.0 için sertifikalandırılan ilk anakart unvanını kazanan 870A-UD3, Precision OV özelliği sayesinde gelişmiş voltaj takibine de olanak tanıyor. Gigabit Ethernet ve Dolby Home Theatre uyumlu 7.1 kanal ses gibi detaylar da 870A-UD3'ün özellilkeri arasında yer alıyor.
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bu anakartta yok yok..
890gx ile karşılaştırdığınızda sadece onboard grafik kartı ve bakır boru farkı mevcut..
Birde usb ıf teknolojisi yoktur büyük ihtimal 890gx de çünkü o çıkalı oldu biraz..
Size Önerim bunu alın yeni sistem toplayan için kesinlikle tam alıncak anakarttır..
10 baskılı devresi var 8+2 faz.. 785glerde vs bulamassınız 890Gx micro atxlerdede bulamassınız 890fxlerde bulabilirsiniz..
890fxden tek farkı bakır borular yani..
bizim için sadece intel amd cekişmesi var yurt dışında Gigabyte ciler asus cular msı cılar biostar vs vs vs gibi sınıflar bunları överek ve kullanarak anlatıyor
ayrıca teknolojik insanlarız. Son kullanıcılar sadece biz veridigmizde görüyorken biz onlardan önce deneyimini yaşıyoruz
Önemli olan çalışması ama saniyelik işlemlerimizinde görülmesi o kadar önemli diye düşünüyorum
Saygılarımla
dediğin gibi buna takılmamak lazım.
+1. Asus ram slotlarının hemen dibinden kuzey köprüsüne doğru giden bir sata yerleşimi yapmıştı. Yeni seri anakartlarından birisinde görmüştüm. Benim gördüğüm en kullanışlı sata yerleşimi bu şimdilik. Hiç bir port ekran kartı hizasında değil.