Asus, MSI ve Gigabyte B650 serisi anakartlarını duyurdu

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AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemcileriyle uyumlu olan AM5 soketli B650 anakartları bu ay piyasaya girecek. Çıkışlarına az bir süre kala MSI, Asus ve Gigabyte başta olmak üzere üreticiler kendi çözümlerini resmen duyurdu. Orta seviyeye yönelik olan B650 ve B650E çipsetli anakartlar X670/X670E’den daha ucuz olacaklar.

Gigabyte B650 ve B650E anakartlar

Anakart üreticilerin devlerinden Gigabyte, B650 serisi sekiz adet anakartı piyasaya sürecek. Bu anakartlar içerisinde E (Extreme) modeller ve mATX varyantlar da bulunuyor. Duyurulan anakartların çoğu Aorus Elite, Master ve Pro markası altında toplanıyor ve mütevazi bir Aero G ile ürün gamı genişletiliyor. Gigabyte Aorus Master anakartı B650E çipsetiyle birlikte geliyor ve DDR5 6600 MHz’e kadar destek sağlıyor. Anakart, bant genişliğini iki M.2 soketi ile paylaşmasına ve SSD'lere ağırlık verirseniz x8'e düşmesine rağmen ekran kartı için PCIe 5.0 x16 slot desteği sunuyor. Fakat bu kart üzerine grafik performansından potansiyel olarak ödün vermeden yine de bir PCIe 5.0 M.2 sürücüsü takabilmek mümkün. Öte yandan PCIe 4.0 ve dört SATA 6 portu da B650E Aorus Master’da bulunuyor.

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B650 Gigabyte Aero G anakartı ise ekran kartı için PCIe 5.0’dan yoksun bir şekilde geliyor ve bu alan için PCIe 4.0 desteğini sürdürüyor. Sahip olduğu üç M.2 yuvasından birinde PCIe 5.0 X4 desteği sunan anakart ekstra genişleme için SATA bağlantı noktaları ve Wi-FiE gibi ek özelliklerle geliyor. Entegre grafik birimlerinden 4K video çıkışı yapabilen USB-C bağlantı noktasıyla diğerlerinden farklılaşan Aero G, oyunculardan çok üreticiler için bir seçenek olacak.

AMD uygun fiyatlı B650 AM5 anakart fiyatları ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Asus B650 ve B650E anakartlar

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Asus tarafındaysa B650 ve B650E yongalı ROG Strix, TUF Gaming, ProArt ve Prime anakartlar yer alıyor olacak. Asus'un ROG Strix, TUF Gaming ve ProArt B650 anakartları, kullanışlığı ön plana çıkaran yüksek hızlı USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantı noktası sunarken ROG Strix anakartlar, UEFI BIOS'larında Precision Boost Overdrive otomatik hız aşırtma desteğiyle birlikte geliyor. ROG Strix B650E anakartlar iki PCIe 5.0 x16 yuvası, bir çift PCIe 5.0 M.2 yuvası ve iki adet PCIe 4.0 M.2 yuvasına sahip.

MSI B650 anakartlar

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Son olarak MSI tarafındaysa MPG, MAG, EDGE, Tomahawk, Mortar ve PRO serisi anakartlarla ve bunların varyantlarıyla karşılaşıyoruz. MPG B650I EDGE WIFI modeli Mini-ITX modeli olarak karşımıza çıkıyor. MPG serisi kartlar, muhtemelen ITX olanı olmasa da, diğer markalardan bir tane daha fazla olan dört M.2 soketine sahip olacak. Tüm anakartlar PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sunarken ayrıca 6600 MHz'e kadar RAM hız aşırtması ve beklediğimiz gibi 2.5G Ethernet ve Wi-Fi 6E gibi özellikleri getiriyor. Öte yandan MSI henüz B650E çipsetli anakartlarını listelememiş durumda.

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