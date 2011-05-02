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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 920MHz'de çalışan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 920MHz'de çalışan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu
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TouchBIOS adını verdiği yeni Windows uygulamasıyla kullanıcıların Windows ortamında basit bir arayüz ile BIOS ayarlarını değiştirebilmesine olanak tanıyan Gigabyte, AMD'nin tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olan Radeon HD 6970'i kullanan GV-R697OC-2GD kod adlı yeni ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek ve 1536x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Üç fanlı WindForce 3X soğutucusuna yer verilen kart, Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alıyor yani bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde Japonya üretimi kapasitörler, Proadlizer kapasitör ve düşük RDS'li MOSFET gibi yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartıın grafik işlem birimi 920MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GV-R697OC-2GD modelinin fiyatı ise açıklanmadı.

Gigabyte 920MHz'de çalışan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu
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İstan34bul 8 yıl
1000mhz gpu hızı banamısın demez bu kart.Ancak gtx580 lightning tercihimdir.
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OverClocK1ng 8 yıl
Gigabyte ın GPU Gauntlet Teknoloji diye bir sistemi var. GPU ları tek tek seçip en iyi overclock olanları bu kartlarda kullanıyorlar.
Buradan bakabilirsiniz: gigabyte.com/...
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mute3535 8 yıl
Bu tür fabrika da aşırtılmış olarak gelen ekran kartları ne kadar sağlıklı bilemiyorum.sorun çıkarır diye düşünüyorum
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phobia 8 yıl

mute3535

Bu tür fabrika da aşırtılmış olarak gelen ekran kartları ne kadar sağlıklı bilemiyorum.sorun çıkarır diye düşünüyorum


ben de tam tersini düşünüyorum hocam, sonuçta üretici kendisi en iyi parçaları seçip birçok teste tabi tuttuktan sonra hızaşırtmalı satıyorlar. Normal bir kullanıcın yapacağı testten çok daha sağlıklı olacaktır
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