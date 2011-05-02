Gigabyte 920MHz'de çalışan özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini duyurdu

TouchBIOS adını verdiği yeni Windows uygulamasıyla kullanıcıların Windows ortamında basit bir arayüz ile BIOS ayarlarını değiştirebilmesine olanak tanıyan Gigabyte, AMD'nin tek GPU'lu en hızlı grafik kartı olan Radeon HD 6970'i kullanan GV-R697OC-2GD kod adlı yeni ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek ve 1536x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Üç fanlı WindForce 3X soğutucusuna yer verilen kart, Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alıyor yani bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde Japonya üretimi kapasitörler, Proadlizer kapasitör ve düşük RDS'li MOSFET gibi yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartıın grafik işlem birimi 920MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GV-R697OC-2GD modelinin fiyatı ise açıklanmadı.