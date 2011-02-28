Gigabyte 950MHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SoC modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GV-N560SO-1GI-950 kod adını taşıyan GeForce GTX 560 Ti tabanlı ikinci SuperOverclock modelini kullanıma sunuyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, grafik işlem birimi 950MHz'de (ilk model 1GHz'de görev yapıyordu) çalışan kartın bellekleri 4580, CUDA çekidekleri ise 1900MHz'de çalışıyor.

Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ekran kartının, WindForce 2X soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunacağı belirtiliyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen kart 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından Mart ayının ortalarına doğru pazara sunulması beklenen ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.