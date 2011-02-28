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Gigabyte 950MHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SoC modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 950MHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SoC modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, GV-N560SO-1GI-950 kod adını taşıyan GeForce GTX 560 Ti tabanlı ikinci SuperOverclock modelini kullanıma sunuyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, grafik işlem birimi 950MHz'de (ilk model 1GHz'de görev yapıyordu) çalışan kartın bellekleri 4580, CUDA çekidekleri ise 1900MHz'de çalışıyor.

Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ekran kartının, WindForce 2X soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sunacağı belirtiliyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen kart 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından Mart ayının ortalarına doğru pazara sunulması beklenen ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte 950MHz'de çalışan GeForce GTX 560 Ti SoC modelini duyurdu
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emregök 8 yıl
480 artık 2 li 460 ı bazen yakaladığı gibi
580 2 li 560ti yi daha az yakalayacak socda dahil olmak üzere.
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emregök 8 yıl
fiziksel güçü artsada kimyası kırpık olduğu için belli yere kadar, tüm kartlarda gecerli ; )
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NoxchiWolf 8 yıl
bunu veya asusun 560 ti direct cu modelini almayı düşünüyorum
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Zeytinbey 8 yıl

matarama su ko

bunu veya asusun 560 ti direct cu modelini almayı düşünüyorum


ilk seri gtx 560 Ti SOC türkiyeye gelmedi tıpkı gtx 480 SOC, gtx 470 SOC, gtx 460 SOC gibi... Bunun da geleceğini sanmıyorum...
Bende bekliyorum inşallah yanılırım da bir gtx 560 SOC sli düzenek kurarım...
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setek01 8 yıl
Her ne kadar elle seçilmiş olsa da gf114 inanılmaz oc potansiyelinin yanında 900mhz sonrasında baktığım bütün test ve incelemelerde ısnıyor ve güç çekiyor. Yani 900 950 arası kartın aslında ideal formunu yakaladığı seviye gibi. Gigabyte sanırım aslında 1 ghz soc modelinden sonra:
1- Ya yeteri kadar elle seçilecek gpu kalmadığından ya bunun ortamda böyle bir imaj yaratmasının Nvidia'nın diğer iş ortaklarını da rahatsız edeceğinden
2- Ya da yukarıda yazdığım gibi minimum 2 yıllık garanti kapsamı dolayısıyla olası 1 ghz modellerdeki arızadan doğacak artı maliyetlerden kaçınma amacı ile 950 mhz snırında yeniden revizyona gitmiş olabilir. Malum herşeyin en başında önce karlılık gelmekte.
Ayrıca bütün incelemelerden çıkardığım referans ya da yakın değerde kart alıp
900 mhz kullanmak mantıklı olsada fazladan 50 mhz ile stabilite sınırında ve garanti kapsamında olmak da mantıklı bir alternatif olabilir. Ben önce referans modeli, fiyat farkı çok olmazsa yerine bu modeli tercih ederdim.
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ThE LoSt 8 yıl
hardware canuks ta kartın incelemesine göz atmıştım..
kart 1ghzi aşıyor ve inanılmaz fps değerleri alıyor.. o.c potansiyeli ve soğutması gerçek çok iyi...
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createemir 8 yıl
bence böyle kor ateş olması daha iyi olmuş
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MÜŞAVİR 8 yıl
1 Ghz de çalışan model için Gigabyte "elle seçilmiş gpu lar" kullanılacağınımı söylemişti? Ben mi yanlış hatırlıyorum.

Sorma sebebim; Demek her gpu ile kolay kolay 1ghz yapılamıyor (mu)?
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ahmetkep 8 yıl
soğutucu güzel ve işe yarar görünüyor fakat içi kor ateş gibi görünmesi kartın çok sıcak olacağını andırıyor

icq serileri gibi buz mavisi olmalı her biyeri bence
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