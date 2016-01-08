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Gigabyte Brix mini PC serisi, Thunderbolt 3 desteğine kavuştu

Gigabyte'nin mini PC segmentindeki güçlü oyuncularından olan Brix, CES 2016 fuarında Skylake işlemciler ve Thunderbolt 3 desteği kazanarak daha da güçlü hale geldi.
3 yıl
4,9b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte Brix mini PC serisi, Thunderbolt 3 desteğine kavuştu


Intel'in mini PC segmentindeki referans mahiyetinde satışta olan NUC serisi, Skylake işlemcilerle güncellendikten sonra diğer üreticilerin de ardı ardına duyuruları gelmeye başladı. Gigabyte, Brix serisini CES 2016 fuarında Skylake tabanlı işlemcilerle yenilediğini duyurdu.

Apple Mac Mini ve Intel NUC ile benzer boyutlara sahip olan Gigabyte Brix serisi, Intel'in Skylake tabanlı Core-i3, i5 veya i7 işlemcilerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Intel HD 520 entegre grafik birimi yer alacak. Barebone yapıda olduğu için M.2 SATA SSD ve RAM tercihleri kullanıcıya bırakılıyor. 

Gigabyte Brix serisinin işlemci haricindeki en önemli yeniliği Thunderbolt 3 desteği oldu. Tepe modellerde yer alacak bu destek ile USB Type-C bağlantısı üzerinden 40Gbps veri transfer hızlarına ulaşmak ve aynı anda 12 farklı cihazı zincirleme olarak tek porta bağlayabilmek mümkün olacak. Ayrıca 100Watta kadar da enerji aktarımı sağlanabilecek. Yine tek port üzerinden Brix sistemine harici ekran kartı, depolama veya bağlantı desteği sunulabilecek. Böylece cihaz önemli bir avantaj elde edecek. 

HDMI, USB 3.0, DisplayPort 1.2, Gb LAN, 2.5 inç sürücü yuvası desteği gibi özelliklere sahip olan yeni Brix serisi Vesa bağlantıları ile de uyumlu. Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan serinin fiyatlandırma tablosuz henüz belli değil.  

http://www.techradar.com/news/computing/pc/gigabyte-s-brix-mini-pc-refreshed-with-skylake-and-thunderbolt-3-1312646 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
metinolmetin 3 yıl
Fiyatları uygun olursa HTPC olarak kullanılabilinir, o şekilde proje var kafamda.
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managerxn 3 yıl
youtube.com/...[DHTUBE=]
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LORDTEK 3 yıl
DDR3L kullanıyor. (intel NUC DDR4L kullanıyor)
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umut_baris 3 yıl

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Fenomenon 3 yıl
İsim manidar
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