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Gigabyte, Celeron J1900 entegre mini-ITX formundaki anakartını duyurdu

5 yıl
16,1b
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15
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte, Celeron J1900 entegre mini-ITX formundaki anakartını duyurdu

Intel'in Bay Trail tabanlı Celeron J serisi işlemcilere yönelik hazırlanan anakartların sayısı giderek artıyor. Bu konuda başı çeken Gigabyte, J1800l anakartından sonra bu kez de J1900N-D3V anakartını duyurdu.

Adından da anlaşılacağı üzere Gigabyte Mini-ITX formundaki yeni anakartına Celeron J1900 yongasetini entegre etmiş. 4 çekirdekli Celeron J1900 işlemcisi 2GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde 688MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. 10W ısıl tasarım gücüne sahip olan yongaseti pasif olarak soğutulabiliyor.

Gigabyte işlemci dışında anakarta zengin bağlantı seçenekleri eklemiş. İki adet DDR-SODIMM slotu, tek PCI portu, mini-PCIe slotu, iki PS/2 portu, iki COM seri portu, DVI, VGA çıkışları, iki USB 3.0 portu, stereo ses jakları ve Gigabit Ethernet girişi şeklinde bu seçenekleri saymak mümkün. Ayrıca Gigabyte tarafından geliştirilen iki BIOS ROM barındıran DualBIOS sistemi de anakartta yerini almış.

Gigabyte, J1900N-D3V anakartının çıkış tarihi ve fiyatını henüz duyurmadı. Ancak ürünün POS cihazları ve bilgi terminalleri için ideal olduğu belirtiliyor. 

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blank42 5 yıl en beğenilen
Al bunu bağla televizyona işte
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baranerdo 4 yıl
bu anakart çok iyi çok hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim!
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feroo773 5 yıl
Bu tip cihazlara adaptör girişi lazım ya da power supply üreticilerin bu cihazlara göre verimliliği yüksek fiyatı düşük küçük psler üretmesi lazım diye düşünüyorum.
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HunterMystic 5 yıl
Şuna birde 2 adet daha sata portu koyup birde hdmi koysalar tadından yenmezmiş.
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DH Misafiri 5 yıl
ürün düşük güç tüketimi falan iyi ama arkadaş o düşük güç tüketimi için power supply yerine adaptör girişi olsa daha iyi olmazmıydı yıllardır intel işlemci kullanırım hiç beni üzmedi ama celeron işlemciler yapıları gereği zayıf işlemcilerdir grafik birimi intelin hep zayıf olduğu kısımdı 1080p mkv filim izlerken kasılırmı bilinmez ama bu tip çözümlerde amd nin eli çok güçlü kalıyor grafik birimi fazlasıyla yeterli olur kişisel olarak bende tamir işinde olduğum için bu anakartı tasarlayan adam başka iş verilmez berbat olmuş power supply girişi var anakartın ama pcı ex giriş yerine pcı ile kalmış ve intel tüm işlemcilerinde pcı ex desteği veriyor zaten zeki o yetmez gibi seri port iki tane takılmış hdmı yok ama ultra dayanıklı demiş bide bu board için hadi diyelim küçük kasaya takamıyacaz (psu) anca mini atx kasalara olur ama ramler ayrı zaten mobil ram kullanılmış hadi yer tasarufu diye olsun m-sata port yok dahili wirelles yok onuda sen al diyor 2 tane ethernet var bir tane olsun ama wirellesta olsun bence bu bunu yapan adam akraba evliliği
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maegline 5 yıl ekrem71
Bundan olsa olsa gömülü sıstem olur başka da Bi mok olmaz.
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E_Aydin35 5 yıl
Çok portatif bir anakart, form faktörü de zaten öyle.
Anakartların boyutlarınında azalması aslında onları da taşınabilir anakartlar yapar.. Daha az yer kaplayan göze batmayan niteliğinde olurlar.
Gigabyte, Mİni PC sektörü için zaten çalışmalar yapan bir firma.
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black_flood 5 yıl
para vermeye değmez bile adam gibi bir kaveri ile yola devam fx 6100 işlemcisi kadar güçlü bir yapı ile htpc yapmak varken bu fıss bir ürün ayrıca güzel bir gizli bağlantı sistemi ile Microsoft eski media center tanıtımlarındaki kadar güzel çalışan ve estetik bir görünüm elde etmek mümkün.
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Bradley Cooper 5 yıl
donanımhaberde anakart haberinin ne işi var? lütfen mobil haberler yapmaya devam edin (!)
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gokhangokhan33 5 yıl
gelir gelmez alacam birtane ne zaman gelir acaba ?
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bilonemsi 5 yıl
Resimde ki cihazda 4 tane usb 3.0 var
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Atmosfx 5 yıl
Çoooookk zaman sonra gelen donanım haberi..
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