Gigabyte, Celeron J1900 entegre mini-ITX formundaki anakartını duyurdu





Intel'in Bay Trail tabanlı Celeron J serisi işlemcilere yönelik hazırlanan anakartların sayısı giderek artıyor. Bu konuda başı çeken Gigabyte, J1800l anakartından sonra bu kez de J1900N-D3V anakartını duyurdu.





Adından da anlaşılacağı üzere Gigabyte Mini-ITX formundaki yeni anakartına Celeron J1900 yongasetini entegre etmiş. 4 çekirdekli Celeron J1900 işlemcisi 2GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde 688MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. 10W ısıl tasarım gücüne sahip olan yongaseti pasif olarak soğutulabiliyor.





Gigabyte işlemci dışında anakarta zengin bağlantı seçenekleri eklemiş. İki adet DDR-SODIMM slotu, tek PCI portu, mini-PCIe slotu, iki PS/2 portu, iki COM seri portu, DVI, VGA çıkışları, iki USB 3.0 portu, stereo ses jakları ve Gigabit Ethernet girişi şeklinde bu seçenekleri saymak mümkün. Ayrıca Gigabyte tarafından geliştirilen iki BIOS ROM barındıran DualBIOS sistemi de anakartta yerini almış.





Gigabyte, J1900N-D3V anakartının çıkış tarihi ve fiyatını henüz duyurmadı. Ancak ürünün POS cihazları ve bilgi terminalleri için ideal olduğu belirtiliyor.