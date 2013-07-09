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Gigabyte, FORCE K7 Stealth isimli yeni oyuncu klavyesini tanıttı

5 yıl
1,2b
1
6
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte, FORCE K7 Stealth isimli yeni oyuncu klavyesini tanıttı
Gigabyte, FORCE K7 Stealth isimli yeni oyuncu klavyesini tanıttı
Oyuncular için ürettiği farklı donanım ürünleri ile dikkat çeken Gigabyte, FORCE K7 Stealth isimli yeni oyuncu klavyesini tanıttı.
Tasarımsal olarak oyuncuların seveceği tarzda hazırlanan FORCE K7 Stealth oyuncu klavyesi, en iyi dokunsal geri bildirim için makas-tuş yapısı ve kısa tepki mesafesi ile üstün bir performans ortaya koyabiliyor. Farklı tuş kombinasyonlarının çoklu kullanımı sırasında sorun çıkartmayan klavye, üzerinde yer alan iki adet ayar tekerleği ile ses ve arka aydınlatma ayarlarının hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Üst bölümüne kısa yol tuşları da eklenen Gigabyte FORCE K7 Stealth, oyunlar sırasında meydana gelebilecek istenmeyen durumlar için Windows Başlat fonksiyonun kapatılmasına da izin veriyor.
Windows XP / Vista / 7 ve 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen model, USB üzerinden çalışıyor ve 480 x 195 x 26.5 mm boyutlar ve 1.1 KG ağırlık değerleriyle karşımıza geliyor. Gigabyte FORCE K7 Stealth oyuncu klavyesinin resmi fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.

http://www.gigabyte.com/press-center/news-page.aspx?nid=1223 Yorum Yaz
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positroN 5 yıl en beğenilen
konu alisveris degil.

hangi ozelliklere istinaden oyuncu klavyesi olarak nitelendiriliyor?
fps oyunlari icin wasd tuslari ozellestirilmis mi? rpg oynayanlar icin makro tuslari var mi?
isik disinda ne ozelligi var? isik sadece oyun oynayanlar icin mi gerekli?
onemli olan bunlar.
konu alisveris degil.hangi ozelliklere istinaden oyuncu klavyesi olarak nitelendiriliyor?fps oyunlari icin wasd tuslari ozellestirilmis mi? rpg...
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sinyorahıskalı 5 yıl
Tuşları falan çok ergonomik duruyor. Valla ben beğendim.
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adam olun 5 yıl
mekanik klavyeden daha iyi hızlı tepki veriyor ve az ses çıkarıyorsa çok güzel
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WmGMD 5 yıl
positroN
klavye isine girmek lazim. 2 tane led koy 100 dolara sat. cunku led koydun mu oyuncu klavyesi oluyor. bir de mekanik klavye var tabii baska bir somuru araci. ister oyun oyna ister yazi yaz. klavyenin usb frekansi veya verdigi tepki hicbir seyi degistirmez. onemli olan ergonomi ve tus hissiyati. oyuncu klavyesi diye bir sey varsa o da microsoft curved klavye gibi klavyelerdir. ha tabi o kadar isikli kasa diz mouse al klavye de boyle olacak.

Dostum kimse sana zorla satmıyor.
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positroN 5 yıl
konu alisveris degil.

hangi ozelliklere istinaden oyuncu klavyesi olarak nitelendiriliyor?
fps oyunlari icin wasd tuslari ozellestirilmis mi? rpg oynayanlar icin makro tuslari var mi?
isik disinda ne ozelligi var? isik sadece oyun oynayanlar icin mi gerekli?
onemli olan bunlar.
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baysan240 5 yıl
ayıp yaw utanmadan tasarımı everestten kopyalamışlar

vatanbilgisayar.com/...
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positroN 5 yıl
klavye isine girmek lazim. 2 tane led koy 100 dolara sat. cunku led koydun mu oyuncu klavyesi oluyor. bir de mekanik klavye var tabii baska bir somuru araci.
ister oyun oyna ister yazi yaz. klavyenin usb frekansi veya verdigi tepki hicbir seyi degistirmez. onemli olan ergonomi ve tus hissiyati. oyuncu klavyesi diye bir sey varsa o da microsoft curved klavye gibi klavyelerdir.
ha tabi o kadar isikli kasa diz mouse al klavye de boyle olacak.
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