Oyuncular için ürettiği farklı donanım ürünleri ile dikkat çeken Gigabyte, FORCE K7 Stealth isimli yeni oyuncu klavyesini tanıttı.

Tasarımsal olarak oyuncuların seveceği tarzda hazırlanan FORCE K7 Stealth oyuncu klavyesi, en iyi dokunsal geri bildirim için makas-tuş yapısı ve kısa tepki mesafesi ile üstün bir performans ortaya koyabiliyor. Farklı tuş kombinasyonlarının çoklu kullanımı sırasında sorun çıkartmayan klavye, üzerinde yer alan iki adet ayar tekerleği ile ses ve arka aydınlatma ayarlarının hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Üst bölümüne kısa yol tuşları da eklenen Gigabyte FORCE K7 Stealth, oyunlar sırasında meydana gelebilecek istenmeyen durumlar için Windows Başlat fonksiyonun kapatılmasına da izin veriyor.

Windows XP / Vista / 7 ve 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen model, USB üzerinden çalışıyor ve 480 x 195 x 26.5 mm boyutlar ve 1.1 KG ağırlık değerleriyle karşımıza geliyor. Gigabyte FORCE K7 Stealth oyuncu klavyesinin resmi fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.

http://www.gigabyte.com/press-center/news-page.aspx?nid=1223