Gigabyte, P27K ve P25W isimli yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Computex 2013 fuarının ve genel olarak donanım dünyasının önemli isimlerinden Gigabyte, oyuncular için özel olarak hazırlandığı P27K ve P25W isimli dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

Şık tasarımları ile oyuncuların dikkatini çekebilecek düzeyde olan modellerden P25W 15.6-inç, P27K modeli ise 17-inç ekran boyutunda Full HD çözünürlük ile hazırlanmış durumdalar. Güçlerini 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemciden alan bilgisayarlar, grafik birimi olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. P25W üzerinde Nvidia GeForce GTX 770M DDR5 3GB kullanmayı uygun gören Gigabyte, P27K modeli üzerinde ise yine Nvidia tarafından GeForce GTX 765M DDR5 2GB grafik birimini kullanmış. Maksimum 24GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD desteği sunun modellerden P25W ayrıca, Blue-Ray yazıcıya ve Dolby Home Theater destekli 4.1 hoparlör sistemine sahip.

Arka aydınlatmalı klavye ile donatılan modellerden P25W 392 x 263 x 32.1~38.3 ölçülere ve 3 kg ağırlık değerine, P27K modeli ise 413 x 277.5 x 17.5~48.8 boyutlara ve 3.2 kg ağırlık değerine sahip olarak hazırlanmış.

Oyuncular için geliştirilen Gigabyte dizüstü bilgisayardan P27k modeli 1299$ ile 1799$, P25W modeli ise 1299$ - 1799$ arasında değişen fiyat etiketleriyle Haziran ayı sonunda piyasada olacaklar.

http://www.engadget.com/2013/06/06/gigabyte-p27k-p25w-gaming-laptops/