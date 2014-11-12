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Gigabyte WaterForce bu kez GTX 980 için hazırlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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16
Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte WaterForce bu kez GTX 980 için hazırlanıyor

Computex 2014 fuarının en ilgi çekici ürünlerinden birisi olan ve sektörde bir ilk olarak lanse edilen Gigabyte WaterForce GeForce GTX 780 Ti sıvı soğutma kutusu, bu kez GTX 980 için hazırlanıyor.   

Gigabyte bu sıvı soğutma kutuları ile 3 üst seviye ekran kartını aynı anda soğutuyor. Kutunun ön panelinden ise soğutma sistemi kontrol edilebiliyor. Kutu içeriğine ekran kartları da dahil edilmiş. 

GTX 980 WaterForce ise üç yollu SLI diziliminde 3 adet GTX 980 ekran kartını birarada barındırıyor. Sistem her bir kart için bir adet 120mm radyatör ayırmış. Bu radyatör kutusu harici olarak üst kısımda yer alıyor. 

Kasanın içerisine yerleştirdiğiniz ekran kartlarını ise tek bir 5.25 inçlik optik sürücü yuvasından çıkardığınız kablolar ile WaterForce kutusuna bağlayabiliyorsunuz. Kutunun üzerindeki ön panelden ısıları, her döngü için fan ve pompa hızını takip edebilmek mümkün oluyor. 

Kutu içerisindeki GTX 980 ekran kartları farika çıkışı olarak hız aşırtmalı geliyor. 1228MHz temel hızın yanında 1329MHz hız aşırtma seviyesi bulunuyor. Bellek hızının 7GHz'de tutulduğu kart 256-bit bellek arabirimi üzerinden 4G DDR5 bellek miktarı sunuyor. Gigabyte kutu için 1200W güç kaynağı kullanılmasını istiyor. Kutunun fiyatı henüz açıklanmadı.  
 
Gigabyte WaterForce bu kez GTX 980 için hazırlanıyor


http://www.tomshardware.com/news/gigebyte-gtx-980-waterforce-sli,28048.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Overlord7134 5 yıl
Mangal cok iyi bi yorumdu =)kasadan daha buyuk duruyor masallah ya aslinda boşuna uğraşiyorlar direk klima alin kucuk bitane bukadar para bunlara verene kadar bagla klima sogutucusunu ekran kartina yada işlemciye daha kolay olurdu..
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milyondabir 5 yıl
dehset bişey
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sariduru 5 yıl
Ben bunu alıp eve koysam babam üzerinde mangal yapmaya kalkar.
Görüntü bildiğin mangal.
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X-FI 5 yıl
süper hiç aklıma gelmemişti böyle birşeyi ilk defa görüyorum :)
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Maxthon 5 yıl
Kabloları çok saçma sokuşturmuşlar ön panelden, çakma gibi duruyor. Sonradan yapılma gibi.
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MühendisMurat 5 yıl Maxthon
J.Maharaja

Kabloları çok saçma sokuşturmuşlar ön panelden, çakma gibi duruyor. Sonradan yapılma gibi.

e o kadar büyük olunca birşekilde öyle şeyler olacak.


aşırı abartı bir ürün olmuş zaten ev kullanıcısı için olmadığı açık, genede farklılık iyidir birşey üretenleri tebrik etmek gerekir. düşünce düşünceyi doğurur.


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SteveMeade 5 yıl
1 kasa olmuş 1.5 kasa
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huhuq 5 yıl
kutusuda bir mid kasa kutusu gibidir. fiyat 7550tl +
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ouzqan 5 yıl
Bunla uzaya direk ışınlanırsın . Acayip birşey olmuş . Tabi ev kullanıcısı düşünen nerde fiyat broadwayle kafa kafaya takas yapacak kadar vardır .
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pEgaTR 5 yıl
Kutu gereksiz şekilde büyük bence ...
Yinede güzel olmuş
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perikentli 5 yıl
fiat linea alacaktım vazgectim ..
bunu bekliyorum şimdi ...
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Elsa 5 yıl perikentli
perikentli
fiat linea alacaktım vazgectim ..
bunu bekliyorum şimdi ...


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berkanenes 5 yıl perikentli
perikentli
fiat linea alacaktım vazgectim ..
bunu bekliyorum şimdi ...

Fiat lineayla ekran karti ne alaka :D
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Simplyfor 5 yıl
1700mhz leri görürler bu kutuyla artık:)

Şöyle orta halli bitane orta fiyattada bitane yapsalar teklisinden güzel olur.970-r9 280 soğutabilsek iyi olur
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