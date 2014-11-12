Gigabyte WaterForce bu kez GTX 980 için hazırlanıyor









Computex 2014 fuarının en ilgi çekici ürünlerinden birisi olan ve sektörde bir ilk olarak lanse edilen Gigabyte WaterForce GeForce GTX 780 Ti sıvı soğutma kutusu, bu kez GTX 980 için hazırlanıyor.





Gigabyte bu sıvı soğutma kutuları ile 3 üst seviye ekran kartını aynı anda soğutuyor. Kutunun ön panelinden ise soğutma sistemi kontrol edilebiliyor. Kutu içeriğine ekran kartları da dahil edilmiş.





GTX 980 WaterForce ise üç yollu SLI diziliminde 3 adet GTX 980 ekran kartını birarada barındırıyor. Sistem her bir kart için bir adet 120mm radyatör ayırmış. Bu radyatör kutusu harici olarak üst kısımda yer alıyor.





Kasanın içerisine yerleştirdiğiniz ekran kartlarını ise tek bir 5.25 inçlik optik sürücü yuvasından çıkardığınız kablolar ile WaterForce kutusuna bağlayabiliyorsunuz. Kutunun üzerindeki ön panelden ısıları, her döngü için fan ve pompa hızını takip edebilmek mümkün oluyor.





Kutu içerisindeki GTX 980 ekran kartları farika çıkışı olarak hız aşırtmalı geliyor. 1228MHz temel hızın yanında 1329MHz hız aşırtma seviyesi bulunuyor. Bellek hızının 7GHz'de tutulduğu kart 256-bit bellek arabirimi üzerinden 4G DDR5 bellek miktarı sunuyor. Gigabyte kutu için 1200W güç kaynağı kullanılmasını istiyor. Kutunun fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.tomshardware.com/news/gigebyte-gtx-980-waterforce-sli,28048.html#xtor=RSS-980