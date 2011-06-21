Gigabyte, Win7'li tableti S1080'i 650 dolardan satışa sunuyor

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Gigabyte, Mayıs ayında lansmanını gerçekleştirdiği ve alıştığımız tablet donanımlarından çok netbook donanımlarını andıran Windows 7'li tablet S1080'i satışa sunmaya hazırlanıyor

10 inçlik çoklu dokunmaya duyarlı ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlayan S1080, işlem gücünü 1.66GHz'lik Atom N550 ve 2GB'lık belleğinden sağlıyor. Standart olarak 320GB'lık HDD'e sahip olan tabletin, 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 3.0 desteğinin yanı sıra opsiyonel olarak 3.5 Nesil iletişim teknolojisine destek sunabiliyor. Üzerinde bulundurduğu USB 3.0 ile oldukça dikkat çeken S1080, standart 4000 mAh'lik bataryasında karşıladığı enerji ile 4 saatlik kesintisiz çalışabilirken; ekstra batarya ile bu değer 7 saate kadar yükseliyor. Tabletin üzerinde USB 3.0 portunun yanı sıra bir adet USB 2.0, VGA çıkışı, Gigabit Lan ve SD kart girişi bulunduğunu belirtelim.

Optik sürücü, dock yuvası, stereo hoparlörler ve klavye gibi çeşitli aksesuarları da harici olarak Gigabyte tarafından satışa sunulacak olan S1080'in satış fiyatı 649 ile 679 dolar arasında değişirken; Amerika'da 1 Temmuz'dan itibaren raflardaki yerini alacak.