Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelini yeniledi

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelinin revize edilmiş yeni bir versiyonunu hazırladı. GV-N460OC-1GI (GTX 460) kod adını taşıyan DirectX 11 destreki ekran kartının, ilk versiyona göre daha uzun bir baskılı devreye ve iki yerine üç adet ısı borusuna sahip soğutucuya sahip olduğu açıklandı.

Açılı yerleştiren çift fan ile soğutma konusunda iddialı olan ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu esteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA serisi yüksek kaliteli komponentlere sahip. Grafik işlem birimi 715MHz'de çalışan kart, 1430MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek hızlarına sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan WindForce 2X soğutuculu yeni modelde görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.Hali hazırda satışı devam eden ilk versiyonla aynı fiyat seviyesinden sunulması beklenen yeni modelin yurt dışında 160 Avro civarında bir fiyatlandırma ile raflardaki yerini alması bekleniyor.

Bir önceki revizyon;