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Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelini yeniledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelini yeniledi
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelinin revize edilmiş yeni bir versiyonunu hazırladı. GV-N460OC-1GI (GTX 460) kod adını taşıyan DirectX 11 destreki ekran kartının, ilk versiyona göre daha uzun bir baskılı devreye ve iki yerine üç adet ısı borusuna sahip soğutucuya sahip olduğu açıklandı.

Açılı yerleştiren çift fan ile soğutma konusunda iddialı olan ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu esteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, Ultra Durable VGA serisi yüksek kaliteli komponentlere sahip. Grafik işlem birimi 715MHz'de çalışan kart, 1430MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek hızlarına sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan WindForce 2X soğutuculu yeni modelde görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.Hali hazırda satışı devam eden ilk versiyonla aynı fiyat seviyesinden sunulması beklenen yeni modelin yurt dışında 160 Avro civarında bir fiyatlandırma ile raflardaki yerini alması bekleniyor.

Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelini yeniledi
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Bir önceki revizyon;

Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 460 modelini yeniledi
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OverClocK1ng 8 yıl
MSI Cyclone daha iyi tercih olacaktır...
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DigitalWorld 8 yıl
Fanlar açılı.

Biri ısıyı kasa dışına atıyor. Diğeri ise direkt olarak kasa içine.
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heatblast 8 yıl
eski revizyondan daha iyi soğutucusu var
birde 10 mhz felan daha yüksek hızlara çıkacaktır
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hellteam 8 yıl
Bi tanede (Soc olmayan) 750 mhz lik bi kart çıkacaktı ona noldu Gerçi daha soc gelmedi heralde Türkiye ye de neyse

Bide fanlar bizimkinde ikiside dışa doğru meyilli bunda ikiside ters
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Man From Atlantis 8 yıl
vrm soğutucusu yok bu seferkinde sanırım ama faz sayısı daha yüksek olmalı.. soc modeliyle aynı pcb ve soğutucuyu kullanıyor..

bu kart gigabyte'ın dördüncü gtx 460 1 gb modeli oluyor.. iki 768 mb ve bir adet de SE modeli bulunuyor..
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