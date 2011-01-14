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Gigabyte WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 modelini tanıttı. GV-N580UD-15I kod adını taşıyan ve WindForce 3X soğutucusu ile donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alıyor.

Gigabyte tarafından Ultra Durable VGA teknolojisi kullanılarak hazırlanan ekran kartı, bu kapsamda bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli katı kapasitörler gibi detaylara sahip. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, 795MHz GPU, 1590MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek hızlarında çalışıyor. Üç fanlı soğutucusu ile hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan kart, üçlü SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580'nin çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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BluesJr. 8 yıl
Eger ses sorunu yoksa sogutucu gercekten cok etkileyici gozukuyor.
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demircibu 8 yıl
illa masrafa sokcaksınız beni
gpu 950 ramler 5000mhz görürmü acaba
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Mr.Legend 8 yıl
Tolga*@ 3 fan ses sorunu yapmaz. En yüksek sesli çalışan fanının sesini duyarsın sadece. Bu soru forumda çok tartışılmıştı.
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ThE LoSt 8 yıl
trible fana gerek yok diyorum..
ama etkili çözüm olabilir..
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PROOF# 8 yıl
fermi 2 yi bekliyorum ben onu çok merak ediyorum
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IgorStravinsky 8 yıl
Ses sorunu olmasın? Yani umarım olmaz da 3 tane fan var. Her koşulda diğerlerine kıyasla olur gene
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nassair 8 yıl
Kopter mübarek
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wolkan_rx7 8 yıl
Soğutma Etkileyici görünüyor.
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LeßroN 8 yıl
böyle bir karta zaten anca yeter 3 soğutucu
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