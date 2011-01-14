Gigabyte WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580 modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 modelini tanıttı. GV-N580UD-15I kod adını taşıyan ve WindForce 3X soğutucusu ile donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alıyor.

Gigabyte tarafından Ultra Durable VGA teknolojisi kullanılarak hazırlanan ekran kartı, bu kapsamda bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek kaliteli katı kapasitörler gibi detaylara sahip. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, 795MHz GPU, 1590MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek hızlarında çalışıyor. Üç fanlı soğutucusu ile hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan kart, üçlü SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan WindForce 3X soğutuculu GeForce GTX 580'nin çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.