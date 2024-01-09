Monitörler için Nvidia G-SYNC Pulsar tanıtıldı: Nedir ve ne işe yarayacak?

Nvidia G-SYNC Pulsar nedir? Ne işe yarıyor?
Adaptive Overdrive piksellerin bir renkten diğerine geçiş hızını dinamik olarak ayarlıyor. Bunun, bir monitörün/PC'nin çalışabileceği hız aralığına uyması için uyarlanabilir olması gerekiyor. Pulse Modulation ise titremeyi uzak tutmak için yanıp sönen arka ışığın süresini ve parlaklığını etkili bir şekilde kontrol ediyor, esasen değişken yenileme hızına uyacak şekilde yanıp sönmeyi eşleştiriyor. Aslında bu görsel teknolojiyi en iyi anlatacak şey hemen üstteki CS 2 görseli ve GIF'i olabilir. Pulsar'ın açık ve kapalı olduğundaki farka bakın.
Nvidia, Pulsar'ın temel yenileme hızının dört katına kadar etkili bir hareket netliği sunduğunu söylüyor. Sonuç olarak G-SYNC Pulsar, yakında çıkacak ASUS ROG Swift PG27 Serisi gibi seçili ekranlarda ekranların 1000Hz hareket netliğine ulaşmasını sağlıyor. Unutulmaması gereken bir şey var, bu monitörde bir G-Sync çipi gerektiriyor. Yani bunu etkinleştirmek için bir G-Sync Ultimate monitöre ihtiyacınız olacak. Ayrıca monitörün Pulsar'ı özellikle desteklemesi gerekecek. Nvidia, blog yazısında halihazırda G-SYNC Pulsar’ı destekleyen 24 monitör olduğunu söylüyor.Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-g-sync-pulsar-optimizes-vrr-gaming-monitors-stutter-free-buttery-smooth-motion/ https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.