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    Monitörler için Nvidia G-SYNC Pulsar tanıtıldı: Nedir ve ne işe yarayacak?

    Nvidia, hareket netliğini artıran VRR oyun monitörü teknolojisinin yeni bir versiyonu olan "Pulsar" ile G-SYNC ekosistemini genişletiyor. Nvidia G-SYNC Pulsar hareket bulanıklığını ortadan kaldıracak.
    Nvidia G-SYNC Pulsar tanıtıldı: Nedir ve ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Bir oyun monitöründe hareket bulanıklığının oluşmasını önlemenin yollarından biri, bir pikselin başka bir değere ne kadar hızlı geçebileceğini hızlandırmaktan geçiyor. PC oyuncuları bunun üstesinden gelmek için daha düşük tepki süreleri ve daha yüksek yenileme hızlarına yöneliyor. Ancak Nvidia, monitörlerde hareket bulanıklığına neden olan bir başka önemli faktör daha olduğunu söylüyor: gözlerimiz. Nvidia, G-SYNC Pulsar ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

    Nvidia G-SYNC Pulsar nedir? Ne işe yarıyor?

    Nvidia G-SYNC Pulsar tanıtıldı: Nedir ve ne işe yarayacak? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı 2’yi (ULMB 2) hatırlıyor musunuz? Burada bahsettiğimiz de aslında bu. Nvidia, G-Sync Pulsar ile çok yönlü bir bulanıklık giderme teknolojisi oluşturmak için birkaç şeyi bir araya getiriyor. Nvidia bunun özellikle değişken yenileme hızı teknolojileriyle birlikte çalışan daha gelişmiş bir strobing teknolojisi sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Nvidia, hareket netliğini artıran VRR oyun monitörü teknolojisinin yeni bir versiyonu olduğunun altını çiziyor. Bu sistem temelde iki ana özellik üzerinde çalışıyor: Adaptive Overdrive ve Pulse Modulation.

    Adaptive Overdrive piksellerin bir renkten diğerine geçiş hızını dinamik olarak ayarlıyor. Bunun, bir monitörün/PC'nin çalışabileceği hız aralığına uyması için uyarlanabilir olması gerekiyor. Pulse Modulation ise titremeyi uzak tutmak için yanıp sönen arka ışığın süresini ve parlaklığını etkili bir şekilde kontrol ediyor, esasen değişken yenileme hızına uyacak şekilde yanıp sönmeyi eşleştiriyor. Aslında bu görsel teknolojiyi en iyi anlatacak şey hemen üstteki CS 2 görseli ve GIF'i olabilir. Pulsar'ın açık ve kapalı olduğundaki farka bakın.

    Nvidia, Pulsar'ın temel yenileme hızının dört katına kadar etkili bir hareket netliği sunduğunu söylüyor. Sonuç olarak G-SYNC Pulsar, yakında çıkacak ASUS ROG Swift PG27 Serisi gibi seçili ekranlarda ekranların 1000Hz hareket netliğine ulaşmasını sağlıyor. Unutulmaması gereken bir şey var, bu monitörde bir G-Sync çipi gerektiriyor. Yani bunu etkinleştirmek için bir G-Sync Ultimate monitöre ihtiyacınız olacak. Ayrıca monitörün Pulsar'ı özellikle desteklemesi gerekecek. Nvidia, blog yazısında halihazırda G-SYNC Pulsar’ı destekleyen 24 monitör olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-g-sync-pulsar-optimizes-vrr-gaming-monitors-stutter-free-buttery-smooth-motion/ https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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