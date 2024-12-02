Radeon RX 8800 XT "RDNA 4" GPU'su, %45 yüksek ışın izleme performansı sunabilir

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yaklaşmakta olan RDNA 4 GPU'larının tepe seviyesinde yer alacak olan Radeon RX 8800 XT, söylentilere göre perfomans değerleriyle orta seviyede güçlü bir alternatif olacak.

AMD RDNA 4 GPU'ları hakkındaki son söylenti, daha önce Ryzen 9800X3D lansman tarihlerini açıklayan ve ayrıca AMD'nin gelecek nesil UDNA serisi gibi yaklaşan GPU'ları hakkında bilgi paylaşan Chiphell Forum üyesi zhangzhonghao'dan geliyor.

AMD'nin RDNA 4 GPU'larının seri üretim aşamasına Aralık ayının ortasında gireceği belirtiliyor. 2025'in ilk çeyreğinde, CES 2025'te tanıtılması planlanan GPU'ların zirvesinde Radeon RX 8800 XT'nin yer alması bekleniyor. Ancak AMD, farklı bir adlandırmaya da geçebilir.

%25 daha düşük güç tüketimine sahip olabilir

AMD Radeon RX 8800 XT grafik kartının Radeon RX 7900 XTX'ten %25 daha düşük güç tüketimine sahip olacağı belirtiliyor. 7900 XTX oyunlarda ortalama 350 W güç tüketiyor, bu nedenle Navi 48 SKU'ya dayalı RDNA 4 GPU'sunun yaklaşık 250-270 W güç tüketimine sahip olması bekleniyor. Bu değer, RTX 4070 Ti ve SUPER ile hemen hemen aynı seviyeye işaret ediyor.

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Performans değerlerine baktığımzda, AMD Radeon RX 8800 XT'nin Resident Evil 4 Remake gibi oyunlarda RX 7900 XTX'ye göre ışın izleme performansında %45'in üzerinde bir artış sağlayacağı söyleniyor. Birçok ana akım oyunda benzer performans artışının gerçekleşeceği belirtiliyor. AMD, RT ve AI motorlarının yaklaşan nesil grafik kartlarıyla büyük iyileştirmeler getireceğini doğruladı. Sony PS5 de RDNA 4 mimarisiyle benzer RT ve AI motorlarını kullanıyor ve her bir ilgili alanda büyük yükseltmeler getiriyor.

Rasterleştirme performansına gelince, grafik kartının RTX 4080 ve RTX 4080 SUPER seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. RX 8800 XT'nin daha düşük güç tüketimine sahip olacağı düşünüldüğünde etkileyici görünüyor.

RTX 5070 ve RX 8800 serisi kartlar arasında ilginç bir mücadele olacak. Ana akıma hitap eden bu kartların satış performansında fiyatlandırma önemli bir rol oynayacak. Kartların 500 dolar civarında fiyata sahip olması bekleniyor.

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Radeon RX 8800 XT, %45 yüksek ışın izleme performansı sunabilir