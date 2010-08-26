Gigabyte, Zalman soğutuculu Radeon HD 5670 modelini tanıttı

Donanım üreticisi Gigabyte, ürün gamını Zalman soğutmalı Radeon HD 5670 modeliyle genişletiyor. GV-R567ZL-1GI kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 790MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Soğutucu üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Koreli Zalman firmasının, Bakır ve Alüminyum tabanlı VF700-AlCu soğutucusunu kullanan ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 5760 ile kıyaslandığında hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen saat hızlarıyla, referans tasarımlı Radeon HD 5670 modellerinden daha performanslı olduğu belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni modelin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.