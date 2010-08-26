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Gigabyte, Zalman soğutuculu Radeon HD 5670 modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Zalman soğutuculu Radeon HD 5670 modelini tanıttı
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Donanım üreticisi Gigabyte, ürün gamını Zalman soğutmalı Radeon HD 5670 modeliyle genişletiyor. GV-R567ZL-1GI kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 790MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Soğutucu üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Koreli Zalman firmasının, Bakır ve Alüminyum tabanlı VF700-AlCu soğutucusunu kullanan ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 5760 ile kıyaslandığında hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen saat hızlarıyla, referans tasarımlı Radeon HD 5670 modellerinden daha performanslı olduğu belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni modelin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte, Zalman soğutuculu Radeon HD 5670 modelini tanıttı
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fukarakoala 9 yıl
Zalmanın fanı bende vardı ve full bakırdı.Bu fanın yarısı yok ve aliminyum.
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sendomi 9 yıl
çok gereksiz bir kart,üstelik bu soğutucuya ihtiyaç yok zaten(soğutucuda iğernç duruyor)
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Master_Evil 9 yıl
bencede gereksiz bir model
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yayluu 9 yıl
Zamanında aynı soğutuculu GigaByte X1950Pro almıştım. Şu an ekran kartının üst tarafına 92mm fanı üfleterek kullanıyorum. Bence 5 para etmez...
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emrebo 9 yıl
Aslında kartın görünüşü güzel gibi duruyor fakat soğutma sisteminde neden hem bakır hem aliminyum kullanışmış gerçekten çok ilginç.Sanırım gpu üzerinde asıl önemli olan bölümü bakırla soğutup maliyetten kazanmak için kalan kısmıda aliminyumla soğutma tekniği olabilir.
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oguzhan 9 yıl
Asus formula 5750 gibi bir kart varken. Bu kartı almak zaten hatalı olur...
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