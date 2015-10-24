Gigabyte anakartlarına Thunderbolt 3 hızı geliyor

Intel'in yüksek hızlarda veri transferi sunan Thunderbolt 3 teknolojisini sektörde ilk kez bir anakartta kullanarak ses getiren Gigabyte, şimdi de bir yazılım güncellemesiyle mevcut anakartlarına da bu teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor.





Thunderbolt teknolojisi çok büyük avantajlar getirmesine rağmen henüz yaygınlaşabilmiş değil. Intel'in başlattığı proje sonrasında ortaya çıkan Thunderbolt, hem yüksek maliyetliydi hem de miniDisplayPort bağlantısını kullandığı için tüketicilere yabancı kalmıştı.





Ülkemizde de örneğini gördüğümüz gibi milyar liraları geride bırakan pek çok Thunderbolt ürünü yerine tüketici USB bağlantısı üzerinden ihtiyacını görecek ürünlerde kalmayı tercih etti. Halen Thunderbolt girişine sahip bilgisayarı olan ancak herhangi bir Thunderbolt çevre birimi olmayan sayısız kullanıcı var.





Thunderbolt 3 versiyonu ise yaygınlaşma konusunda önemli bir adım attı. Üst seviye kablo çözümleri ile 40Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyan Thunderbolt 3 ayrıca Mini DisplayPort bağlantısı yerine USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Böylece kullanıcılar daha tanıdık olan USB Type-C ürünlerine yönelebilecek.





Kullanıcılar standart bir USB-C kablosu üzerinden Thunderbolt 3 cihazları arasında 20Gbps veri aktarım hızına kavuşabilecek. Ancak aktif bakır USB-C kablosu olursa bu hız 40Gbps'e kadar çıkabilecek. USB-C ve USB 3.1 standardı teorik olarak 10Gbps hızlarına çıkabiliyordu. Bu USB 3.1 için de önemli bir aşama sayılıyor.





Thunderbolt 3 standardı 100 Watt seviyesine kadar enerji aktarabiliyor ve geniş bir yelpazede elektronik cihazların bu bağlantı üzerinden şarj edilmesi mümkün olacak. Ayrıca simültane olarak DisplayPort 1.2 ve 3.nesil PCI Express bağlantıları da destekleniyor. Böylece tek bir Type-C portundan dock üniteleri ile 6 farklı cihaz bağlanabiliyor.





Gigabyte yeni teknolojiyi GIGABYTE GA-Z170X-Gaming G1, GA-Z170X-Gaming GT ve GA-Z170X-Gaming 7 anakartlarına bir yazılım güncellemesi ile sunacak. Aslında bu anakartlar teknolojiyi zaten barındırıyordu ancak yazılım tarafında desteklenmiyordu. Gigabyte bir süredir Intel ile sertifikasyon konusunda çalışma yapmaktaydı. Güncelleme firmanın sitesinden indirilebiliyor.