Gigabyte, ilk çeyrek rakamlarına göre anakart pazarında lider Asus'la aradaki farkı kapatıyor





Intel'in anakart pazarında çekileceğini açıklaması ile birlikte sektörün diğer oyuncuları arasındaki rekabet de hareketlenmeye başladı.





Pazar analizlerine göre yılın ilk çeyreğinde Asus 5 milyon anakart satışı gerçekleştirdi ve pazarın lideri konumunda. Gigabyte ise 4.9 milyon anakart satışı ile Asus'un hemen arkasında yer aldı. Perakende kanalları Gigabyte'ın bu yıl itibariyle uzun vadede liderliği eline geçirebileceğini belirtiyor.





Ancak Asus'un bileşen tedarik avantajı ve üst sviye segmentteki pazar payı liderliği nedeniyle kar marjı konusunda Gigabyte'dan önde olduğu da ifade ediliyor.





Geçen yıl 40 milyon toplam anakart satışı gerçekleştiren ikili, global sevkiyat rakamlarının yüzde 45-47'sine damga vururken, Çin'de ise pazar paylarını yüzde 60'a kadar taşıdı.





Geçen yıl ASRock 7 milyon, MSI 6 milyon, ECS ve Biostar 4.9-5.1 milyon arasında ve Foxconn da 2.8-3 milyon arasında anakart satışı gerçekleştirdi.





Asus Çin ve ABD pazarında sevkiyat lideri iken Gigabyte Latin Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında iyi bir performans gösteriyor. Bu yıl Asus 22-24 milyon arasında anakart satışı öngörürken, Gigabyte da 20 milyon civarında bir satış beklentisi içerisinde.

http://www.digitimes.com/news/a20130415PD210.html