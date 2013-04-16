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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, ilk çeyrek rakamlarına göre anakart pazarında lider Asus'la aradaki farkı kapatıyor

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigabyte, ilk çeyrek rakamlarına göre anakart pazarında lider Asus'la aradaki farkı kapatıyor

Intel'in anakart pazarında çekileceğini açıklaması ile birlikte sektörün diğer oyuncuları arasındaki rekabet de hareketlenmeye başladı.

Pazar analizlerine göre yılın ilk çeyreğinde Asus 5 milyon anakart satışı gerçekleştirdi ve pazarın lideri konumunda. Gigabyte ise 4.9 milyon anakart satışı ile Asus'un hemen arkasında yer aldı. Perakende kanalları Gigabyte'ın bu yıl itibariyle uzun vadede liderliği eline geçirebileceğini belirtiyor. 

Ancak Asus'un bileşen tedarik avantajı ve üst sviye segmentteki pazar payı liderliği nedeniyle kar marjı konusunda Gigabyte'dan önde olduğu da ifade ediliyor.

Geçen yıl 40 milyon toplam anakart satışı gerçekleştiren ikili, global sevkiyat rakamlarının yüzde 45-47'sine damga vururken, Çin'de ise pazar paylarını yüzde 60'a kadar taşıdı.

Geçen yıl ASRock 7 milyon, MSI 6 milyon, ECS ve Biostar 4.9-5.1 milyon arasında ve Foxconn da 2.8-3 milyon arasında anakart satışı gerçekleştirdi.

Asus Çin ve ABD pazarında sevkiyat lideri iken Gigabyte Latin Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında iyi bir performans gösteriyor. Bu yıl Asus 22-24 milyon arasında anakart satışı öngörürken, Gigabyte da 20 milyon civarında bir satış beklentisi içerisinde.

http://www.digitimes.com/news/a20130415PD210.html Yorum Yaz
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potur 6 yıl en beğenilen
Çok şık yapıyor adamlar kasayı açıp izliyorum bazen
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milyondabir 6 yıl
asrock gümbür gümbür geliyor
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Mellkor 6 yıl
Tamam kalitesine diyecek birşey yok ama fiyatları bazen düşündürtmüyor değil
Sanırım bu farkın kapanmasındaki en büyük faktör satış fiyatları
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MxFxOx 6 yıl
reklamda sınır tanımayan site haber linkine tıklıyorum Canon'un sitesine yönlendiriyor
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yenerbalcı 6 yıl
eski günleri çok arıyorlar az sayıda anakart satıldığı için fark kapanıyor
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MxFxOx 6 yıl
Türkiye'de Asus lider büyük ihtimal.40 milyon anakart güzel rakamlar
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Krauser ll 6 yıl
gigabayte eski markadır. anakartları sağlamdır
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cibicibi 6 yıl
tablet ve telefon kanadındaki ilerleme PC satışlarında düşüşlere sebep oldu. dilerim pc parçaları yaza doğru iyice düşüşe geçer
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talerk 6 yıl
anakart ne demek tam olarak bilen var mı
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potur 6 yıl en beğenilen
Çok şık yapıyor adamlar kasayı açıp izliyorum bazen
1 Yanıt Yanıtla +8
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Flyingpig 6 yıl potur
potur

Çok şık yapıyor adamlar kasayı açıp izliyorum bazen


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sertacaygun 6 yıl
ASUS'un sayfasında ASUS'la ilgili kötü haber. Şaşırdım.
PC pazarı tablet ve akıllı telefonlar yüzünden aşırı bir düşüşte. Masaüstü ne durumdadır kim bilir. ASUS geleceği görüp akıllı telefon, tablet , tablet - telefon karışımı cihazlar, notebook'lar vs. derken iyice kötü durumdadır diye tahmin ediyorum.
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dreamblue35 6 yıl
biostar markası ülkemizde pek yaygın olmadığı için mecburen asus msı gigadan başka seçenek yok ha bir de evga var o konuya hiç girmiyorum
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