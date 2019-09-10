Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu

Oyuncu donanımları pazarında payını günden güne arttıran Gigabyte bu kez bir işlemci soğutucusu ile karşımızda. Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 soğutucusu firmanın ilk kapalı döngü işlemci soğutucusu oldu.

Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 özellikleri

Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 kapalı döngü işlemci soğutucusu silindirik bir pompa bloğu barındırıyor. Pompanın üzerinde ise dairesel bir LCD bilgi ekranı mevcut. Ekran RGB LED Aorus logosu ve bir daire ile çevrelenmiş. Böylece renkli bir ekran hissiyatı oluşturulmuş.

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Soğutma sistemindeki tüm RGB aydınlatma 3 pinli adreslenebilir bağlantı ile sağlanıyor. USB 2.0 ana bağlantı ise Gigabyte RGB Fusion kontrol yazılımı üzerinden aydınlatmayı kontrol etmenizi sağlıyor.

Soğutucuda 240mmx120mm radyatör ile bir çift 120mm RGB LED aydınlatmalı ve çift rulmanlı fan yer alıyor. Fanlar 2500RPM değerine çıkabilirken 18-39.5 desibel arasında gürültü çıkarıyor. Pompa bloğu bakırdan imal edilmişken radyatör ise alüminyum alaşımlı. AM4, LGA115x ve LGA2066 uyumu olan soğutucu ayrıca AMD TR4 modülüne de uyumlu. Henüz fiyat açıklanmadı.