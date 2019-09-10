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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu

RGB LED aydınlatma ile donatılan kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunda ayrıca dairesel LCD bilgi ekranı ve tek bir 3 pinli adreslenebilir RGB bağlantısı sunulmuş.
5 sa.
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında payını günden güne arttıran Gigabyte bu kez bir işlemci soğutucusu ile karşımızda. Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 soğutucusu firmanın ilk kapalı döngü işlemci soğutucusu oldu.

Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 özellikleri

Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240 kapalı döngü işlemci soğutucusu silindirik bir pompa bloğu barındırıyor. Pompanın üzerinde ise dairesel bir LCD bilgi ekranı mevcut. Ekran RGB LED Aorus logosu ve bir daire ile çevrelenmiş. Böylece renkli bir ekran hissiyatı oluşturulmuş.

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Soğutma sistemindeki tüm RGB aydınlatma 3 pinli adreslenebilir bağlantı ile sağlanıyor. USB 2.0 ana bağlantı ise Gigabyte RGB Fusion kontrol yazılımı üzerinden aydınlatmayı kontrol etmenizi sağlıyor.

Soğutucuda 240mmx120mm radyatör ile bir çift 120mm RGB LED aydınlatmalı ve çift rulmanlı fan yer alıyor. Fanlar 2500RPM değerine çıkabilirken 18-39.5 desibel arasında gürültü çıkarıyor. Pompa bloğu bakırdan imal edilmişken radyatör ise alüminyum alaşımlı. AM4, LGA115x ve LGA2066 uyumu olan soğutucu ayrıca AMD TR4 modülüne de uyumlu. Henüz fiyat açıklanmadı.

 


https://www.techpowerup.com/259048/gigabyte-unveils-aorus-liquid-cooler-240 Yorum Yaz
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kraix 2 sa.
3 pinli RGB bağlantısı ise kesin 5V olur. Bu da her anakartta yok.
Genellikle anakart üzerinde 12V var.
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UnicornKnight 3 sa.
Corsair, Thermaltake, Cooler Master, Asus ve nihayetinde Gigabyte... AIO'lar söz konusu olduğunda hepsinin ama hepsinin radyatör, hortum ve pompa ünitelerinin istisnasız şekilde aynı üretici (ASETEK) elinden çıktığını da anımsatalım bu arada. markadan markaya değişen sadece fanlar ve kozmetik unsurlar oluyor.
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wolwes 4 sa.
Hoş duruyor umarım soğutma performansıda görselliği kadar iyidir.
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SEO19 5 sa.
fansız pasif sıvı soğutmalısı daha makbul !
ama bazılarının sırf meselesi hava atmak olunca !
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