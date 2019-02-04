Gigabyte küçülmeye gidiyor

2017 yılında başlayan mali problemlere bir de kripto para madenciliğinin düşüşe geçmesi sonucu elde kalan ürünler eklenince Gigabyte küçülme kararı aldı. Bu yıl pazarlama ve işçi maliyetleri kısılacak.
Daralan pazarda zorunlu oldu
Firmanın aldığı karar gereği bu yıl içerisinde iş gücünün yüzde 5-10 arasında azaltılması yoluna gidilecek. Firma grafik ve anakart pazarında yaşanan daralmaya karşı bu şekilde bir hamle yapma ihtiyacı hissetti.Ayrıca Bkz. "Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı"
Geçen yılın son çeyreğinde 2.2 milyon anakart satan Gigabyte yıl genelinde 11.45 milyon birimde kaldı. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir kayıp yaşayan firma bu yıl ise sevkiyatları 10 milyon adet üzerinde tutmaya çalışacak. İşten çıkarmaların en çok bu bölümde yaşanacağı ifade ediliyor.
Diğer taraftan 2017 yılında kripto para piyasasının da etkisiyle 4.8 milyon adet ekran kartı satan Gigabyte geçen yıl ise 3.5 milyon adet satabildi. Yüzde 30 civarında yaşanan düşüş diğer olumsuz etkilerden birisi oldu. Gigabyte pazarlama harcamalarını da bu bakımdan azaltma kararı aldı. Her iki cephede yapılan tasarruf ile bu yıl zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-reportedly-axing-up-to-10-of-its-staff.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Giga'nın servisinden de çok şikayet eden var. Türkiye ayağı maalesef ki kötü yönetiliyor belli ki. Gerçi ülkede hangi sektörde düzgün işler yapıyorlar ki zaten.
Bir markanın batması, diğer markaların meydanı boş bulması demektir. İstedikleri gibi fiyatlarla oynarlar. Daha önemlisi ürün çeşidi de az olur.
Türkiye'de durum daha vahim olur. Zaten çoğu mağazada satılan 3 tane anakart markası belli.
Asus, MSI, Gigabyte diye gidiyor. Ne ASRock'un ne başka markaların kartları yok. He, ASRock'un birkaç modelini getiren bir yer var o kadar.
Piyasada var olsun, almak zorunda değilsiniz. Almasanız dahi piyasada olması bile etkilidir diğer markalara karşı.
Zamanının iki sağlam firması yok oldu gitti Abit ve Epox.
Mesela işlemci ve GPU tarafında, 1'er tane daha firma olsa kötü mü olurdu. Rekabet her zaman iyidir.
Yıllarca CPU tarafında Intel'in tekelliğini hepimiz gördük. AMD anca Ryzen ile bir şeyler yapmaya başladı da biraz hareketlendi ortalık.