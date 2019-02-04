Gigabyte küçülmeye gidiyor

2017 yılında başlayan mali problemlere bir de kripto para madenciliğinin düşüşe geçmesi sonucu elde kalan ürünler eklenince Gigabyte küçülme kararı aldı. Bu yıl pazarlama ve işçi maliyetleri kısılacak.

Daralan pazarda zorunlu oldu

Firmanın aldığı karar gereği bu yıl içerisinde iş gücünün yüzde 5-10 arasında azaltılması yoluna gidilecek. Firma grafik ve anakart pazarında yaşanan daralmaya karşı bu şekilde bir hamle yapma ihtiyacı hissetti.

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Geçen yılın son çeyreğinde 2.2 milyon anakart satan Gigabyte yıl genelinde 11.45 milyon birimde kaldı. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir kayıp yaşayan firma bu yıl ise sevkiyatları 10 milyon adet üzerinde tutmaya çalışacak. İşten çıkarmaların en çok bu bölümde yaşanacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan 2017 yılında kripto para piyasasının da etkisiyle 4.8 milyon adet ekran kartı satan Gigabyte geçen yıl ise 3.5 milyon adet satabildi. Yüzde 30 civarında yaşanan düşüş diğer olumsuz etkilerden birisi oldu. Gigabyte pazarlama harcamalarını da bu bakımdan azaltma kararı aldı. Her iki cephede yapılan tasarruf ile bu yıl zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.