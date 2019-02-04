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Gigabyte küçülmeye gidiyor

Daralan ekran kartı ve anakart pazarı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Gigabyte üzerine bir de kripto madencilik trendinin düşmesi ile hamle yapmaya mecbur kaldı.
3 ay
6,5b
1
39
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 yılında başlayan mali problemlere bir de kripto para madenciliğinin düşüşe geçmesi sonucu elde kalan ürünler eklenince Gigabyte küçülme kararı aldı. Bu yıl pazarlama ve işçi maliyetleri kısılacak.

Daralan pazarda zorunlu oldu

Firmanın aldığı karar gereği bu yıl içerisinde iş gücünün yüzde 5-10 arasında azaltılması yoluna gidilecek. Firma grafik ve anakart pazarında yaşanan daralmaya karşı bu şekilde bir hamle yapma ihtiyacı hissetti.

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Geçen yılın son çeyreğinde 2.2 milyon anakart satan Gigabyte yıl genelinde 11.45 milyon birimde kaldı. Yıl bazında yüzde 10 civarında bir kayıp yaşayan firma bu yıl ise sevkiyatları 10 milyon adet üzerinde tutmaya çalışacak. İşten çıkarmaların en çok bu bölümde yaşanacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan 2017 yılında kripto para piyasasının da etkisiyle 4.8 milyon adet ekran kartı satan Gigabyte geçen yıl ise 3.5 milyon adet satabildi. Yüzde 30 civarında yaşanan düşüş diğer olumsuz etkilerden birisi oldu. Gigabyte pazarlama harcamalarını da bu bakımdan azaltma kararı aldı. Her iki cephede yapılan tasarruf ile bu yıl zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-reportedly-axing-up-to-10-of-its-staff.html Yorum Yaz
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csh 3 ay en beğenilen
Beter olsun Gigabyte! Zamaninda cevreme onerdigim icin de bin pismanim. Bana sifir olarak bozuk anakarti satip, 6 ay beni bilgisayarsiz biraktiktan sonra kavga dogus anakarti ikinci el ayni model bir anakartla degistirip insanlari enayi yerine koydugunu sanan ama kendisi enayi olan Gigabyte. Durumu Gigabyte Taiwan ve Gigabyte USA'e bildirdigimde beni Gigabyte Turkiye'ye yonlendirip "malesef birsey yapamayiz" diyen Gigabyte. Eski musterilerin de malesef birsey yapamaz tercih etmemekten baska. Boyle firmalar anlamalilar ki enayi yerine koyduklari aslinda kendileridir!
Beter olsun Gigabyte! Zamaninda cevreme onerdigim icin de bin pismanim. Bana sifir olarak bozuk anakarti satip, 6 ay beni bilgisayarsiz biraktiktan sonra kavga ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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csh 3 ay
LG de cep telefonunu tercih eden musterilerini enayi yerine koydugunu sanan firmalardan birisiydi, aynen Gigabyte'in musterilerine yaptigi gibi. LG'nin de cep telefonu bolumu tipki Gigabyte'in anakart ve ekran karti bolumu gibi kuculdu. Neden acaba???
LG de cep telefonunu tercih eden musterilerini enayi yerine koydugunu sanan firmalardan birisiydi, aynen Gigabyte'in musterilerine yaptigi gibi. LG'nin de cep ...
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Batsın vs. diyenler olmuş.
Giga'nın servisinden de çok şikayet eden var. Türkiye ayağı maalesef ki kötü yönetiliyor belli ki. Gerçi ülkede hangi sektörde düzgün işler yapıyorlar ki zaten.
Bir markanın batması, diğer markaların meydanı boş bulması demektir. İstedikleri gibi fiyatlarla oynarlar. Daha önemlisi ürün çeşidi de az olur.
Türkiye'de durum daha vahim olur. Zaten çoğu mağazada satılan 3 tane anakart markası belli.
Asus, MSI, Gigabyte diye gidiyor. Ne ASRock'un ne başka markaların kartları yok. He, ASRock'un birkaç modelini getiren bir yer var o kadar.
Piyasada var olsun, almak zorunda değilsiniz. Almasanız dahi piyasada olması bile etkilidir diğer markalara karşı.
Zamanının iki sağlam firması yok oldu gitti Abit ve Epox.
Mesela işlemci ve GPU tarafında, 1'er tane daha firma olsa kötü mü olurdu. Rekabet her zaman iyidir.
Yıllarca CPU tarafında Intel'in tekelliğini hepimiz gördük. AMD anca Ryzen ile bir şeyler yapmaya başladı da biraz hareketlendi ortalık.
Batsın vs. diyenler olmuş.Giga'nın servisinden de çok şikayet eden var. Türkiye ayağı maalesef ki kötü yönetiliyor belli ki. Gerçi ülkede hangi sektörde düz...
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Guest-9CC7626BB 3 ay
ver ucuza elinde kalmaz
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csh 3 ay
"Diger firmalar da benzer" diyenlere soyleyeyim: Ben hic daha onceden boyle birsey gormedim. Arizali urunun duzgun olmayacak sekilde onarimini yapip servis kayit belgesine "ariza bulunamamistir, genel bakimi yapilmistir, bios guncellemesi yapilmistir" gibi seyler yaziyor ki 3 defa arizadan sonra degisim hakkiniz dogmasin. Musteriler de enayi tabi, bunlarin degisim yapilmamasi amaciyla yazildigini anlamayacak kimse.
Degisim yapilinca da ikinci el urunle degisim yapiyor Gigabyte. Sanki urunu ikinci el satin aldik! Satin almaya gelince bi ton para veriyoruz, sanki para kolay kazaniliyor, arizalaninca da sanki hayirlarina bedava vermisler gibi 6 ay boyunca oyalayip defalarca servise gonderip her seferinde haftalarca bekletip tutanaga da degisim hakkiniz dogmayacak sekilde cozum yaziyorlar. Diger markalarin hicbirinde boyle birsey gormedim.
Valla secim sizin arkadaslar, isteyen tercih eder, parasini da cope atar. Sonra basinizi taslara vurmayin ama.
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V2 3 ay
Evet o alanlara girmiş biraz araştırdım ama fazla etkin değil şu an. Umarım iyi olurlar eskiler bilir asusla birlikte gigabyte pc tarafında en baba markalardi Asus baya ilerledi gigabyte sönük kaldı zamanla.
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V2 3 ay
Anartkarla ilerlemek zor artık diğer alanlarda da aktif olmaları lazım. Örneğin MSI girmediği alan kalmadı adamların.
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_Dominic_Toretto_ 3 ay V2
Gigabyte da genişletiyor ürün ağını. Monitör ve kasaya girdiler yeni.
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DH Misafiri 3 ay
Ne yani, artık 1024 mb olmayacak mıymış?
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Batsın vs. diyenler olmuş.
Giga'nın servisinden de çok şikayet eden var. Türkiye ayağı maalesef ki kötü yönetiliyor belli ki. Gerçi ülkede hangi sektörde düzgün işler yapıyorlar ki zaten.
Bir markanın batması, diğer markaların meydanı boş bulması demektir. İstedikleri gibi fiyatlarla oynarlar. Daha önemlisi ürün çeşidi de az olur.
Türkiye'de durum daha vahim olur. Zaten çoğu mağazada satılan 3 tane anakart markası belli.
Asus, MSI, Gigabyte diye gidiyor. Ne ASRock'un ne başka markaların kartları yok. He, ASRock'un birkaç modelini getiren bir yer var o kadar.
Piyasada var olsun, almak zorunda değilsiniz. Almasanız dahi piyasada olması bile etkilidir diğer markalara karşı.
Zamanının iki sağlam firması yok oldu gitti Abit ve Epox.
Mesela işlemci ve GPU tarafında, 1'er tane daha firma olsa kötü mü olurdu. Rekabet her zaman iyidir.
Yıllarca CPU tarafında Intel'in tekelliğini hepimiz gördük. AMD anca Ryzen ile bir şeyler yapmaya başladı da biraz hareketlendi ortalık.
2 Yanıt Yanıtla +7
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csh 3 ay _Dominic_Toretto_
Yani rekabet yonunden Gigabyte istedigi gibi insanlari enayi yerine koysun, yeter ki rekabet olsun, Gigabyte cok yasasin diyorsun. Peki diyelim Gigabyte batmadi ve senin gibi rekabeti destekleyen arkadaslar sayesinde yukseldi. Diger markalar da "bak Gigabyte cok yukseldi, insanlari enayi yerine koyuyor, demek ki insanlar enayi ki Gigabyte urunlerini tercih ediyor, biz neden musteriye deger veriyoruz" demeyecek mi?
Turkiye'de Gigabyte olmasa ucuncu bir marka mutlaka olur, Asus, MSI ve EVGA olur ornegin. Ya da ucuncu marka olarak ASRock olur her yerde. Insanlar neden Gigabyte'i tercih etsin ki? Neden enayi yerine konulsun? Para kolay mi kazaniliyor?? Hic unutmam, ben o amiral gemisi olan Gigabyte anakartini 3 bin liraya satin aldim, anakarti ikinci el anakartla degistiren Gigabyte sayesinde o bilgisayardan sogudum ve bilgisayari ertesi yil yok pahasina 2 bin 500 liraya (anakart ve islemci dahil) ikinci el olarak sattim. Ben Gigabyte sayesinde PC'den sogudum, artik isyerinde mecbur kaldigimda PC kullaniyorum.
Peki sana sorayim rekabeti destekleyen arkadasim, Gigabyte gibi uckagitci firmalar benim gibi kullanicilari PC'den sogutursa, PC'ye olan talep dusmeyecek mi?? Anakartlar daha az miktarda uretilmeyecek mi? Anakartlar daha az uretilince sen gene daha pahaliya almayacak misin anakartlari falan?? Rekabet azalmayacak mi bu durumda?? Boyle olunca neden insanlari enayi yerine koyan firmalari protesto etmek yerine rekabeti destekleyip boyle firmalari savunuyorsunuz??
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-dehşet- 3 ay _Dominic_Toretto_
Gigabyte global olarak müşteri memnuniyetine önem vermeyen bir firma. Balık baştan kokar misali bunların Tayvan merkeziyle yaptığım görüşmede çileden çıkmıştım. Forumda alenen Gigabyte güzellemesi yapılıyor. Gigabyte ile sorun yaşayanların açtığı konular kapatılıyor. Ya bir düşünün koskoca Gigabyte'ın firma yetkilisi bu forumda sahte hesap açtı ve üyelere başka firmanın elamanı ithamında bulundu; daha ötesi var mı? Elbette küstürdükleri bu insanlar ve bu insanların diğer insanlara Gigabyte ile yaptığı olumsuz yorumlar satışlarını düşürecekti. Benim için batması bir kayıp olmaz. Rekabet için de endişelenmiyorum. CPU ya da GPU üretemiyorlar sonuçta. Bu zamanda müşteri memnuniyetine önem vermeyen, müşterisini aptal yerine koyan her firma batmaya mahkumdur. Ha bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa ben Gigabyte marka kablo bile almam. Benim için yok hükmündeler.
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dribblingmaster 3 ay
Eskiden güven veren bi markaydı şimdi asus, asus yoksa msi, bulunursa asrock.
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arslan0058 3 ay
Gigabytein anakartlaridaki revizyonlar tam bir kabus arkadas her anakartin birkac farkli revi olabilirmi , kuculmelerine pek sasirmiyorum
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ugurr999 3 ay arslan0058
Bu markanın anakarttaki en az üç revizyon muhabbeti beni de deli ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bios güncellerken de yanlış revizyonu seçmek anakartı açılmaz hale getiriyordu. kim bilir kaç kişi mağdur olmuştur.
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SEO-Uzmanı 3 ay
yaw millet 5$ a PCB PC sistemi satarken bu günleri düşüneceklerdi !
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Madencilik ayağına haddinden fazla ürün sattılar, bu işler bitince de satışlar normalde dönse dahi düşüş olarak görülmekte.
Dünya geneli sektörde daralma var o ayrı mesele tabi. PC oyunculuğu tarafında da düşüş olduğu muhakkak.
Fiyatların artması ve diğer bazı sebepler, PC oyuncularını konsollara doğru yönlendiriyor son zamanlarda.
Umarım Gigabyte'ın sonu ABIT ve EPOX gibi olmaz.
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