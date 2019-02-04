Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı

Yıllardır İsrail kontrolü altında bulunan Gazze Şeridi’nde bağışlarını Bitcoin üzerinden almaya çalışan Hamas’ın bu çabaları İsrailli bir girişimin filtresine takıldı. Girişim konumuna kadar bağışçıları bulmayı başardı.

Filtreden kaçamadı

Gelen bilgilere göre Katar’dan aylık 15 milyon dolar yardım almasına izin verilen Gazze Şeridi’nde baskıyı aşabilmek adına Hasam grubu Bitcoin bağılı kabul etmeye başladı. Bununla birlikte Bitcoin adresini Telegram üzerinden paylaşınca işler umduğu gibi gitmedi.

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Whitestram adındaki blok zinciri verileri toplayan girişim Telegram’daki paylaşımı gördükten sonra harekete geçti. Bitcoin adresinin izini süren girişim Coinbase borsası üzerinde bir hesap olduğunu ve Gazze Şeridi’nden bir Bitcoin tüccarının Binance hesabından yaklaşık 2500$ değerinde bağış yaptığını ortaya çıkardı. Sonrasında bunu güvenlik güçlerine bildirdi.

Hamas grubu ABD’de terör örgütü kabul edildiği ve Coinbase de kesinlikle terör finansmanına izin vermediği için Hamas’ın hesabının kapatıldığı tahmin ediliyor zira grup Telegram üzerinden ikinci bir Bitcoin adresi daha paylaşmış.

Girişim bu adresi de takip etti ve bu kez Bittrex, Coinbase, Binance, Vilkov, CoinMixer gibi platformlardan aktarım yapıldığını tespit etti. Girişimin bunu da yetkililer ile paylaştığı ifade ediliyor.

Bugüne kadar pek çok kripto para borsasında dolandırıcılık ve siber saldırı olayları sonrasında hesapların boşaltıldığını duymuştuk. Yetkililer kripto paraların farklı cüzdanlara aktarılarak ortadan kaybolduğunu ve takip edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti. Bununla birlikte yaşanan gelişmeler aslında cüzdan sahibine varana kadar takip edilebileceğini gösteriyor. Bu da merkeziyetçi olmayan blok zinciri konseptinin güvenliğini sorgulamamıza neden oluyor.