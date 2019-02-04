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Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı

Büyük bir baskının olduğu Gazze Şeridi’nde Bitcoin bağışları ile yardım toplamaya çalışan Hamas örgütüne İsrailli girişim engel oldu. Girişim kimin Bitcoin gönderdiğini bile ortaya çıkardı.
3 ay
3,8b
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14
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır İsrail kontrolü altında bulunan Gazze Şeridi’nde bağışlarını Bitcoin üzerinden almaya çalışan Hamas’ın bu çabaları İsrailli bir girişimin filtresine takıldı. Girişim konumuna kadar bağışçıları bulmayı başardı.

Filtreden kaçamadı

Gelen bilgilere göre Katar’dan aylık 15 milyon dolar yardım almasına izin verilen Gazze Şeridi’nde baskıyı aşabilmek adına Hasam grubu Bitcoin bağılı kabul etmeye başladı. Bununla birlikte Bitcoin adresini Telegram üzerinden paylaşınca işler umduğu gibi gitmedi.

Ayrıca Bkz. "Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı"

Whitestram adındaki blok zinciri verileri toplayan girişim Telegram’daki paylaşımı gördükten sonra harekete geçti. Bitcoin adresinin izini süren girişim Coinbase borsası üzerinde bir hesap olduğunu ve Gazze Şeridi’nden bir Bitcoin tüccarının Binance hesabından yaklaşık 2500$ değerinde bağış yaptığını ortaya çıkardı. Sonrasında bunu güvenlik güçlerine bildirdi.

Hamas grubu ABD’de terör örgütü kabul edildiği ve Coinbase de kesinlikle terör finansmanına izin vermediği için Hamas’ın hesabının kapatıldığı tahmin ediliyor zira grup Telegram üzerinden ikinci bir Bitcoin adresi daha paylaşmış.

Girişim bu adresi de takip etti ve bu kez Bittrex, Coinbase, Binance, Vilkov, CoinMixer gibi platformlardan aktarım yapıldığını tespit etti. Girişimin bunu da yetkililer ile paylaştığı ifade ediliyor.

Bugüne kadar pek çok kripto para borsasında dolandırıcılık ve siber saldırı olayları sonrasında hesapların boşaltıldığını duymuştuk. Yetkililer kripto paraların farklı cüzdanlara aktarılarak ortadan kaybolduğunu ve takip edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti. Bununla birlikte yaşanan gelişmeler aslında cüzdan sahibine varana kadar takip edilebileceğini gösteriyor. Bu da merkeziyetçi olmayan blok zinciri konseptinin güvenliğini sorgulamamıza neden oluyor.

 

https://www.cryptoglobe.com/latest/2019/02/hamas-tried-to-receive-bitcoin-donations-through-coinbase/ Yorum Yaz
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sonofmana 3 ay en beğenilen
Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
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spenx01 3 ay
hani takip edilemiyordu? gizlilik icin bitcoin vs?
1 Yanıt Yanıtla +8
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kenbalx 3 ay
Haberdeki son paragraf herşeyi anlatıyor. Kripto paralarda güvenli değilmiş. Millet rahat rahat suç işlesin diye uydurmuşlar. Yazıyorlar biyere çok göze batınca alırlar ifadesini....
Haberdeki son paragraf herşeyi anlatıyor. Kripto paralarda güvenli değilmiş. Millet rahat rahat suç işlesin diye uydurmuşlar. Yazıyorlar biyere çok göze batınca...
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interwap 3 ay
Bitcoin ile yasadışı işler sanki daha kolay açığa çıkıyor.
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cabriyo 3 ay
teröristi gerçekten durdurmak isteyen, teröristin kullandığı o silahı üretmez.
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WmGMD 3 ay
Bu tarz haberler yayılsında iyice dibi görsün bakalım şu kripto paralar. Araştırmasını yapıp ona göre yatırım yapan adamlar parasını kazandı zaten.Bilinçsiz arkadaşlar kolay zengin olma hayallerinden vazgeçerler belki.
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spenx01 3 ay
hani takip edilemiyordu? gizlilik icin bitcoin vs?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Periah 3 ay spenx01
Bitcoin şeffaf bir kripto paradır aslında. Gizlilik odaklı privacy coin neden kullanmamışlar anlamadım.
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DH Misafiri 3 ay
Söz de müslüman ülkesiyiz. Kredi kartları bile faiz lobisine hizmet ediyorken bunlar insanları faize teşvik ediyor.
Kötünün iyisi hiç olmazsa faize girmeden peşin fiyatına taksit yapılabilirken kredi ayağına insanları faize teşvik etmek cehennemin dibine gitmek isteyenler için bir müjde olabilir !
Ayet ile sabitken faiz in her türlüsüne bulaşan Allah ve Resulüne savaş açmış gibidir buyrularak ciddi bir şekilde bizleri uyarmışken Allah siz kim oluyorsunuz da insanları bu faiz batağına teşvik ediyorsunuz ?
Faize den uzak durun kardeşlerim.Almayın aldırmayın o zaman paşa paşa değişecek bu sistemler.
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kenbalx 3 ay DH Misafiri
Dediğiniz gibi müslümanlık sözde. Şuan herşey onların elinde. Faizden kaçmak için döviz yada altın(altında dolara endeksli) alsan, altının dövizin değer kazanmasını sağlayan herşey müslüman için günah. Direk gavur parası ama helal..
Dolara helal fetvası veren hocaları bulup abd ye postalamak lazım...
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serafon 3 ay
Her şeyin dijital olması en büyük güvenlik riski. Bir paranın külfeti aynı zamanda onun güvenliğine de katkı sağlıyor.
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kenbalx 3 ay
Haberdeki son paragraf herşeyi anlatıyor. Kripto paralarda güvenli değilmiş. Millet rahat rahat suç işlesin diye uydurmuşlar. Yazıyorlar biyere çok göze batınca alırlar ifadesini....
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sonofmana 3 ay en beğenilen
Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
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