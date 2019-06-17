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Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD modeli PCIe 4.0 teknolojisi sayesinde 5000MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. Önceki nesle göre yüzde 40 civarında bir artış söz konusu.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2019 fuarında en çok konuşulan teknoloji şüphesiz PCIe 4.0 standardı oldu. AMD’nin başı çektiği yeni duyurularda pek çok firmanın uyumlu ürünleri sahneye çıktı. Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD bunlardan birisi.

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD özellikleri

Ultra Durable sertifikasına sahip olan yeni SSD modeli Toshiba Bisc4 Nand bellek modüllerini kullanıyor. PCIe 4.0 standardı sayesinde veri aktarım hızları hiç olmadığı kadar yüksek. Okuma tarafında 4400MB/s, yazma tarafında da 5000MB/s hızlara erişilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu"

SSD devre kartının çevresi tamamen bakır ısı dağıtıcılar ile kaplanmış. Dağıtıcı içerisindeki 30 yaprak en iyi hava akımını sağlıyor. Böylece yüksek hızlarda ısı belirli bir seviyede tutuluyor ve oyuncular için darboğazın önüne geçiliyor. Ayrıca çok fazla kalınlık da sağlamıyor. Gigabyte yeni SSD modelini yoğun stres testlerinden geçirdiğini ifade ediyor.

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD modeli M.2 2280 ara yüzü temelinde 512GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri ile gelecek. Yeni modelin kısa süre içerisinde piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/256607/gigabyte-releases-the-aorus-nvme-gen4-ssd Yorum Yaz
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poko001 3 gün en beğenilen
Okuma yazma hızlarının sadece sıralı okuma yazma yani büyük boyutlu dosyalar için geçerli olduğu, günlük kullanımda bu hızların hissedilir bir avantaj sağlamadığını bilmeyenler 5000MB hızı görünce bir halt zannediyorlardır.
SSD'lerde yeni göz boyama şekli bu, pro amaçlı kullanımda bile 3500MB hızın hissedilir bir faydasını görmüyorken kimse beni 5000MB hızlı SSD almaya ikna edemez.
Okuma yazma hızlarının sadece sıralı okuma yazma yani büyük boyutlu dosyalar için geçerli olduğu, günlük kullanımda bu hızların hissedilir bir avantaj sağlamad...
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emre1393 3 gün
Yeni kontrolculerle hızlar arttı ama iops değerleri de milyon seviyesine çıkacaktır. 3-4 sene önce 50k iops görünce iyi SSD diyorduk, şu an 600k seviyelerine çıkmış durumda.
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mehmet4428 3 gün
5 GB/s az, bize 20-25 GB/s lazım.
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poko001 3 gün en beğenilen
Okuma yazma hızlarının sadece sıralı okuma yazma yani büyük boyutlu dosyalar için geçerli olduğu, günlük kullanımda bu hızların hissedilir bir avantaj sağlamadığını bilmeyenler 5000MB hızı görünce bir halt zannediyorlardır.
SSD'lerde yeni göz boyama şekli bu, pro amaçlı kullanımda bile 3500MB hızın hissedilir bir faydasını görmüyorken kimse beni 5000MB hızlı SSD almaya ikna edemez.
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01myavuz 4 gün
Ticari işler için güzel gelişmeler, bize sata da yetiyor. İops performansı iyiyse daha hızlı transfer çok şey değiştirmiyor. 500 mb/sn ile RAID 1 gb/sn arasında çok fark görmedim.
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Rindaman 4 gün
Holy sh..
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sniper23 4 gün
Büyük çapta render işi ile uğraşanlar için güzel alet.
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artenis 4 gün
Bakır bloğun içine saklamış olmaları beni yakaldı. Tabi ısınmasa koymazlardı öte yandan...
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