Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu

Computex 2019 fuarında en çok konuşulan teknoloji şüphesiz PCIe 4.0 standardı oldu. AMD’nin başı çektiği yeni duyurularda pek çok firmanın uyumlu ürünleri sahneye çıktı. Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD bunlardan birisi.

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD özellikleri

Ultra Durable sertifikasına sahip olan yeni SSD modeli Toshiba Bisc4 Nand bellek modüllerini kullanıyor. PCIe 4.0 standardı sayesinde veri aktarım hızları hiç olmadığı kadar yüksek. Okuma tarafında 4400MB/s, yazma tarafında da 5000MB/s hızlara erişilebiliyor.

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SSD devre kartının çevresi tamamen bakır ısı dağıtıcılar ile kaplanmış. Dağıtıcı içerisindeki 30 yaprak en iyi hava akımını sağlıyor. Böylece yüksek hızlarda ısı belirli bir seviyede tutuluyor ve oyuncular için darboğazın önüne geçiliyor. Ayrıca çok fazla kalınlık da sağlamıyor. Gigabyte yeni SSD modelini yoğun stres testlerinden geçirdiğini ifade ediyor.

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD modeli M.2 2280 ara yüzü temelinde 512GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri ile gelecek. Yeni modelin kısa süre içerisinde piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.