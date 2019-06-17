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Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu

Xbox Scarlett dahil Microsoft’un konsollarındaki yarı özel yongaların ilgili şirketler ile birlikte tasarlanmasına liderlik eden ünlü isim John Sell, Intel’e transfer oldu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Grafik tarafında pek çok efsane ismi kadrosuna katan Intel konsol pazarından da transfer yapıyor. Xbox One konsolundan itibaren uzun yıllar Microsoft çatısı altında yonga tasarımına liderlik eden ünlü isim John Sell, Intel’e transfer oldu.

John Sell kimdir?

1980 yılında Ridge Computers adıyla bir bilgisayar şirketi kuran John Sell, 1988 yılında Apple’a transfer olmuş ve 1992 yılına kadar görev yapmıştı. 1992 yılından 1997 yılına kadar 3DO firmasında çalışan Sell 2005 yılına kadar da AMD’de görev yaptı.

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GPU konusunda çalışmalar yapan Sell, 2005 yılında da Microsoft’a transfer olmuş ve Xbox konsollarının yonga tasarımına liderlik etmişti. Yeni tanıtılan Xbox Scarlett konsolunun yongasında da John Sell imzası bulunuyor.

John Sell yeni firmasında Mimari, Grafik ve Yazılım için Güvenlik bölümünün başına geçiyor. Yani firmanın yonga mimarilerinde güvenlik konusunda çalışmalar yapacak. Son dönemde Intel işlemcilerini sarsan çekirdek seviyesindeki açıklar muhtemelen bu çalışmaların ana konusu olacak. Bu bakımdan Intel’in yeni grafik birimi ile birlikte konsollarda pay aramaya başlayacağı ihtimali şimdilik yok görünüyor.

 

https://hexus.net/tech/news/industry/131747-intel-hires-xbox-scorpio-scarlett-soc-designer-john-sell/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HADO77 1 hf.
J OHN S ELL
J İM K ELL ER
bu transferler de bi şey var. dh komplo teorisyenleri iş başına.
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Tolgá 1 hf. HADO77
ELL ler her ... eller.
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interwap 1 hf.
Acaba Intel özelleştirilmiş yongalara ağırlık vererek konsol, otonom oto gibi alanlara mı yoğunlaşacak?
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu interwap
Intel'in harici gpu çalışması var onun için, haberi Okursan:
"John Sell yeni firmasında Mimari, Grafik ve Yazılım için Güvenlik bölümünün başına geçiyor."
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