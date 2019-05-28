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Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu

Gigabyte’ın en yeni X570 AORUS anakartları PCIe 4 desteği, dayanıklı bileşenler, en az 14 güç fazı, ses sensörlü akıllı fan yönetimi, kolay BIOS güncelleme gibi özelliklerle geliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,8b
1
13
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin yeni Ryzen serisi işlemciler ve X570 çipsetini duyurmasının ardından anakart üreticileri de birbiri ardına uyumlu serilerini tanıtmaya başladı. MSI’ın ardından Gigabyte da yeni X570 çipsetli anakart serisini duyurdu.

Gigabyte X570 AORUS özellikleri

Gigabyte X570 AORUS adını alacak yeni seri PCIe 4.0 uyumu ile dikkat çekiyor. Böylece en verimli bant genişliği elde ediliyor. Serideki her ATX kartı dijital güç tasarımlarında en az 14 güç fazı barındırıyor. Anakartlar daha dengeli bir akım sağlamak için PowIRstage veya DrMOS ve farklı MOSFET'lere yer veriyor.

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Yeni seride Q-Flash Plus teknolojisi de güncellenmiş. Bu en yeni sürümde kullanıcılar bir işlemci, bellek, grafik kartı takmadan veya bilgisayarı açmadan bile BIOS'u kolayca güncelleyebiliyor. Ayrıca anakartlar WiFi 6 802.11ax kablosuz standardıyla 2.4Gbps'de ultra hızlı bağlantı sağlıyor

Yeni anakartlar aşırı ısıya karşı M.2 termal koruma, fan gürültüsünün desibel seviyesini ölçen sensörler ile birlikte Smart Fan teknolojisi, GIGABYTE Ultra Durable dayanıklı bileşenler seride öne çıkan unsurlar.

Serinin amiral gemisi X570 AORUS XTREME anakartı. Modelde 70A'ya kadar 16 fazlı dijital güç tasarımı, en güçlü VRM soğutması için doğrudan dokunuşlu ısı boruları, yaprak tasarımlı ısı dağıtıcı, Infineon dijital güç tasarımı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Gigabyte X570 AORUS anakartlar kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.

 

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white_predator 1 hf. en beğenilen interwap
Bendeki b450 anakarta ryzen 3 için olan bios updateni yaptığımda pci e seçeneklerine gen 4 yani 4.0 da geldi. Ama ryzen 3 bir işlemci takmadan gerçekte ne kadar işe yarayacağını bilemeyiz.
Bendeki b450 anakarta ryzen 3 için olan bios updateni yaptığımda pci e seçeneklerine gen 4 yani 4.0 da geldi. Ama ryzen 3 bir işlemci takmadan gerçekte ne kada...
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Bakın Amd'nin herhangi bir 2 ya da 3.nesil Ryzen işlemcisini alıp 3xx, 4xx, 5xx anakartlarına takıp kullanabiliyorsun ama rakibine bakıyoruz yok 1151, yok 1155, yok 2011, yok 1156, yok 2066 bu ne arkadaş işim gücüm yok birde bunun hangi soket hangi işlemciye denk geldiğine mi bakacağım arkadaş.
Bakın Amd'nin herhangi bir 2 ya da 3.nesil Ryzen işlemcisini alıp 3xx, 4xx, 5xx anakartlarına takıp kullanabiliyorsun ama rakibine bakıyoruz yok 1151, yok 1155...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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csh 1 hf.
Son aldigim Gigabyte amiral gemisi anakart bozuk cikinca Gigabyte Turkiye'nin beni surundurup bozuk anakarti ikinci el ayni anakartla degistirdiklerinden beri ustune para verseler Gigabyte almam, cevreme de onermem. Bu durumu Gigabyte USA, Gigabyte Japonya gibi uretici birimlerine sikayet etmemden de birsey cikmamisti, hep Gigabyte Turkiye'ye yonlendirmislerdi. Yurtdisi forumlarda da benzer sikayetler goruyorum, bircok kisi cok mecbur kalmadikca Gigabyte urunlerini tercih etmiyor.
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YesimCirakli 1 hf.
Anakarttaki x570 chipset fan ile mi soğutuluyor? Fansız tasarım görmek istiyorum.
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kraix 1 hf. YesimCirakli
Fan olayı iyi aslında ben sevdim bunu açıkcası hem anakart daha serin olacak hem M.2 ler daha serin tutulacak performansını daha uzun süre koruyabilecek.
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Bakın Amd'nin herhangi bir 2 ya da 3.nesil Ryzen işlemcisini alıp 3xx, 4xx, 5xx anakartlarına takıp kullanabiliyorsun ama rakibine bakıyoruz yok 1151, yok 1155, yok 2011, yok 1156, yok 2066 bu ne arkadaş işim gücüm yok birde bunun hangi soket hangi işlemciye denk geldiğine mi bakacağım arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +4
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white_predator 1 hf. Mutlak.Sıfır
Hocam x570 malesef ryzen 1 işlemci takamıyoruz, desteklemiyor. Yoksa güzel bir x570 anakart alıp bir süre ryzen 1600x ile idare edip, sonra ryzen 3 bir işlemciye geçmek isterdim. Her ne kadar erken olsada anakartımın ryzen 3 ile düzgün çalışmayacağını düşünüyorum.
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interwap 1 hf.
Gigabyte bazı önceki çipsetlere de pcie 4.0 güncellemesi vereceği gibi bir haber vardı. Nedir ne değildir?
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white_predator 1 hf. interwap
Bendeki b450 anakarta ryzen 3 için olan bios updateni yaptığımda pci e seçeneklerine gen 4 yani 4.0 da geldi. Ama ryzen 3 bir işlemci takmadan gerçekte ne kadar işe yarayacağını bilemeyiz.
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