Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu

AMD’nin yeni Ryzen serisi işlemciler ve X570 çipsetini duyurmasının ardından anakart üreticileri de birbiri ardına uyumlu serilerini tanıtmaya başladı. MSI’ın ardından Gigabyte da yeni X570 çipsetli anakart serisini duyurdu.

Gigabyte X570 AORUS özellikleri

Gigabyte X570 AORUS adını alacak yeni seri PCIe 4.0 uyumu ile dikkat çekiyor. Böylece en verimli bant genişliği elde ediliyor. Serideki her ATX kartı dijital güç tasarımlarında en az 14 güç fazı barındırıyor. Anakartlar daha dengeli bir akım sağlamak için PowIRstage veya DrMOS ve farklı MOSFET'lere yer veriyor.

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Yeni seride Q-Flash Plus teknolojisi de güncellenmiş. Bu en yeni sürümde kullanıcılar bir işlemci, bellek, grafik kartı takmadan veya bilgisayarı açmadan bile BIOS'u kolayca güncelleyebiliyor. Ayrıca anakartlar WiFi 6 802.11ax kablosuz standardıyla 2.4Gbps'de ultra hızlı bağlantı sağlıyor

Yeni anakartlar aşırı ısıya karşı M.2 termal koruma, fan gürültüsünün desibel seviyesini ölçen sensörler ile birlikte Smart Fan teknolojisi, GIGABYTE Ultra Durable dayanıklı bileşenler seride öne çıkan unsurlar.

Serinin amiral gemisi X570 AORUS XTREME anakartı. Modelde 70A'ya kadar 16 fazlı dijital güç tasarımı, en güçlü VRM soğutması için doğrudan dokunuşlu ısı boruları, yaprak tasarımlı ısı dağıtıcı, Infineon dijital güç tasarımı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Gigabyte X570 AORUS anakartlar kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.