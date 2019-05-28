Asus dünyanın ilk 240Hz taşınabilir monitörünü duyurdu

Bir dönem sadece masa üstüne özel olan oyunculuk konsepti bugün dizüstünde ve mobil dünyada da kendisine yer buldu. Bununla birlikte sadece monitörünü taşımak isteyen oyuncular da var. Son dönemde buna yönelik yatırımlar arttı.

ROG Strix XG17 özellikleri

Asus tarafından Computex 2019 fuarında tanıtılan ROG Strix XG17 dünyanın ilk 240Hz taşınabilir oyuncu monitörü olma ünvanını elde etti. 17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör 240Hz seviyesine kadar uyarlanabilir tazeleme oranı ve 3ms tepki süresine sahip.

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Monitörün en önemli özelliği dahili bir bataryasının olması. 7800mAh kapasiteli batarya 240Hz seviyesinde 3 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Quick Charge 3.0 ve USB PD ile batarya hızlı şarj oluyor.

Monitörün potansiyelini kullanabilmek için en az NVIDIA RTX 2060 veya GTX 1070 ekran kartı olması gerekli. HDMI ve USB-C girişleri olduğu için Asus Rog Phone gibi oyuncu odaklı telefonları da bağlayabiliyorsunuz. Asus ROG Strix XG17 yıl sonunda piyasada olacak.