Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus dünyanın ilk 240Hz taşınabilir monitörünü duyurdu

Oyuncu monitörünüzün tazeleme oranını başka hiçbir yerde bulamıyorsanız yanınızda götürebilirsiniz. Bataryalı ROG Strix XG17 prize bağlı olmadan da kullanılabiliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2b
1
3
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem sadece masa üstüne özel olan oyunculuk konsepti bugün dizüstünde ve mobil dünyada da kendisine yer buldu. Bununla birlikte sadece monitörünü taşımak isteyen oyuncular da var. Son dönemde buna yönelik yatırımlar arttı.

ROG Strix XG17 özellikleri

Asus tarafından Computex 2019 fuarında tanıtılan ROG Strix XG17 dünyanın ilk 240Hz taşınabilir oyuncu monitörü olma ünvanını elde etti. 17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör 240Hz seviyesine kadar uyarlanabilir tazeleme oranı ve 3ms tepki süresine sahip.

Ayrıca Bkz. "Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor"

Monitörün en önemli özelliği dahili bir bataryasının olması. 7800mAh kapasiteli batarya 240Hz seviyesinde 3 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Quick Charge 3.0 ve USB PD ile batarya hızlı şarj oluyor.

Monitörün potansiyelini kullanabilmek için en az NVIDIA RTX 2060 veya GTX 1070 ekran kartı olması gerekli. HDMI ve USB-C girişleri olduğu için Asus Rog Phone gibi oyuncu odaklı telefonları da bağlayabiliyorsunuz. Asus ROG Strix XG17 yıl sonunda piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/05/27/asus-240hz-portable-monitor-for-gamers-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sipihrz 2 hf.
Asus gene dünyada 10 kişinin işine yarayacak ürün yapmış. Geçtiğimiz yıllarda sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayar yapmıştı. Bir daha haberini duyamadık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Plyra 1 hf.
Yapmasınlar mı? Sonra da şirketler inovasyon yapmadığı için suçlanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik 2 hf. Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek 2 hf. İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir 2 hf. Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor 2 hf. Microsoft ve Alphabet kuantum kodu yazmayı öğretecek 2 hf. Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi 2 hf. Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak 2 hf. İşte karşınızda Yeni iPod Touch 2 hf. Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu 2 hf. Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu 2 hf. Babalar Günü için akıllı telefon önerileri 2 hf. Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı 2 hf. Apple gelecek yıl iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor 2 hf. Lenovo Project Limitless dizüstüne 5G bağlantısını getiriyor 2 hf. Microsoft'un yeni yapay zekası, metni konuşmaya başarılı bir şekilde aktarıyor 2 hf. Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı 2 hf. Asus ZenBook Pro Duo: İki 4K ekranlı dizüstü bilgisayar 2 hf. Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor 2 hf. Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak 2 hf. Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Asus dünyanın ilk 240Hz taşınabilir monitörünü duyurdu Sonraki Mali-G77 ile yapay zekâ işlemlerde yüzde 60 daha iyi performans 2 hf. Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. TikTok’un yaratıcıları kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi 2 hf. Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu 2 hf. AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi 2 hf. Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar 2 hf. Dünya boyutlarında 18 yeni gezegen keşfedildi: Birisi çok 'enteresan' 2 hf. Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor 2 hf. AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası 2 hf. İnce film güneş panellerinin verimliliği Selenyum katkısıyla %22’ye çıkıyor 2 hf. Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor 2 hf. Colorful benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı 2 hf. Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon' 2 hf. MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu 2 hf. MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar 2 hf. Yeni grafikleriyle Quake II, Haziran’da ücretsiz olarak Steam’e geliyor - Güncellendi 2 hf. Redmi Note 7 serisi dört ayda 10 milyondan fazla sattı 2 hf. OnePlus 7 Pro kutusundan çıkıyor | ön inceleme 2 hf. Sanal gerçeklik ile Alzheimer teşhisi kolaylaşacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Halo Infinite 2020'nin Sonlarında Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim