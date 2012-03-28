Gigabyte'dan kablosuz optik fare: Aire M77

Gigabyte, kısa bir süre önce satışa sunduğu ve Aire M77 olarak isimlendirdiği kablosuz faresiyle ürün portföyünü genişletiyor.



100 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 37 mm kalınlığında ve 64 gram ağırlığında dizayn edilen Aire M77, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde hazırlanmış. 1600 dpi'lik optik sensör ile donatılan kablosuz farede hassasiyet üzerindeki tuş aracılığıyla değiştirilebilmekte. Farenin sol kısmında konumlandırılan iki tuş ise istendiği takdirde yeniden programlanabiliyor.



Gigabyte Aire M77, 27.14$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulmuş durumda.

