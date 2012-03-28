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Gigabyte'dan kablosuz optik fare: Aire M77

7 yıl
6,8b
1
5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Gigabyte'dan kablosuz optik fare: Aire M77
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Gigabyte, kısa bir süre önce satışa sunduğu ve Aire M77 olarak isimlendirdiği kablosuz faresiyle ürün portföyünü genişletiyor.
100 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 37 mm kalınlığında ve 64 gram ağırlığında dizayn edilen Aire M77, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde hazırlanmış. 1600 dpi'lik optik sensör ile donatılan kablosuz farede hassasiyet üzerindeki tuş aracılığıyla değiştirilebilmekte. Farenin sol kısmında konumlandırılan iki tuş ise istendiği takdirde yeniden programlanabiliyor.
Gigabyte Aire M77, 27.14$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulmuş durumda.
Gigabyte'dan kablosuz optik fare: Aire M77
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E_Aydin35 7 yıl
Elden ele göre değişir ama benim elime küüçük gelir ya. :)
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MxFxOx 7 yıl
Gigabyte bunu ekran kartı yada anakartlarının yanında hediye etmesi lazım
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Batuist 7 yıl
logitech'in çok daha ucuz seçenekleri mevcut. fiyatı pahalı gibi -ki logitech kalite olarakta piyasada bir numara olan bir marka..
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webbeast 7 yıl
a4 ün oscarı sensör olarak iyi olabilir belki ama tutuş komforu ve kalite olarak ve kullanılan malzeme olarak gigabyte ın yanındna geçemez
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ErayzZzzz 7 yıl
Bu fiyata a4 tech'in oscar serisi fareleri varken kolay kolay kimsenin tercih edeceğini zannetmiyorum.Ayrıca habere farenin kaç hz olduğunuda yazsaydınız güzel olurdu.Emeğinize sağlık.
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