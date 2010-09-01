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Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, son iki gündür ilginç bir kutulama ile gündemde. Tayvanlı bir kullanıcı tarafından ortaya çıkartılan olayda, 512MB GDDR5 bellekli Radeon HD 5670 modelinin (GV-R567HM-1GI), ATi HyperMemory teknolojisi ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yükseltilebileceği vurgulanıyor.

Bilindiği üzere HyperMemory teknolojisi geçmişi yıllar öncesine dayanan, benzerleri Intel ve Nvidia tarafından da kullanılan özel bir teknoloji. Bu teknolojinin temelinde, ekran kartı belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda, sistemde kullanılan (DDR2 ve DDR3) bellek kapasitesinin bir kısmını bellek odaklı uygulamalar için ekran kartına tahsis etmek yatıyor.

Haberimize konu olan olayda ise Gigabyte, GV-R567HM-1GI koduna sahip Radeon HD 5670 modelinin, kendi üzerinde yer alan 512MB yerleşik bellek kapasitesine ek olarak sistem belleğinden atanacak 512MB bellek ile toplamda 1GB GDDR5 bellekle kullanılabileceğini iddia ediyor. Ancak bildiğiniz gibi bugün bilgisayarlar için DDR5 bellek standardı bulunmuyor yani Gigabyte'ın öne sürdüğü gibi HyperMemory teknolojisi ile 1GB GDDR5 bellekli ekran kartı elde etmek mümkün değil.

Kart üzerinde yer alan çıkartmaları bir tarafta bırakırsak kutu üzerinde yer alan "HyperMemory 1GB GDDR5" ifadesinin detaylı kontrol sürecinde nasıl atlandığı ise merak konusu. Gigabyte'dan yapılan açıklamada ise kartların Türkiye'de satışa sunulmadığı, sunulan ülkelerde ise toplatılacağı ve durumdan şikayetçi olanlara iade etme hakkı verileceği belirtildi.

Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması
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Dovahkiin 9 yıl
Benim anlamadığım nokta 1024 yerine 512 yazsa kart satılmayacak mı?


Koca Gigabyte için çok ucuz bir üçkağıtçılık olmuş...
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sahafiec 9 yıl
ekran kartı RAM matematiğinde çağ atladı Gigabyte, helal olsun.
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DH Misafiri 9 yıl
Ben ,böyle birşeyin gigabyte tarafından yapılacağını pek zannetmiyorum.
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cavador 9 yıl
benzetmek gerekirse kaşık kadar maliyetleri var tencere dolusu paraya satıyorlar son kullanıcya , birde üstüne nerden kandırırım peşinde , yazsana gercek belleği üzerindeki
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ocosman 9 yıl
Gigabyte ana kartları güzeldir
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bafbaf 9 yıl
Gigabyte markasına güvenmiyorum,üzerine toz kondurmadıkları bir anakartını aldım bin pişman oldum,3 ghzlik işlemciyle açılması 2-2,5 dakika sürüyordu ve bu aynı modeldeki bütün kartlarda vardı yani üretim hatası.
Bu markanın hiç bir ürününü almıyorum hep yalan dolan demekki.
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Confusion 9 yıl
konuya bir daha baktım...


Tr deki malum firmalar için bizden daha ilgi çekici bir haber bu. 512mb kart koyup 4Gb ekran kartlı sistem satmak için iyi bir yöntem olur
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ENIGMA 9 yıl
son kontrol ekibini hoplatmislardir kesin haha =)...
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Process64 9 yıl
Hayret, bunu ilk olarak Türkiye' de satışa sunmaları lazımdı...

Batuist hocam artık eskisi gibi oldu bitti diyemiyorlar. Ürünün evraklarını kaybetmediğiniz müddetçe TÜKODER her türlü hallediyor sağolsunlar.
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Batuist 9 yıl
en azından adamlar geri adım atmasını bilmişler.. kartları toplatacaklarını ve şikayetçi olanlara ise iade hakkı vereceklerini söylüyorlar.. Bizim ülkemizde kim yapardı bunu?? Olan oldu geçti gitti der elinde patlardı yalan mı?? Adamlarda hiç olmazsa anlayış varda hatalarını kabul edebiliyorlar...
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sp@wn 9 yıl
Acemice yapılmış bir hata. Gigabyte'a yakışmamış...
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highgen 9 yıl
boşuna bu kaçamaklara gerek yoktu gigabyte yakıştıramadım
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M@U 9 yıl
Gigabyte'ın yaptığı genel çakallıklar. "Yerseler" diye satmaya çalışıyorlar! Yanlış işler bunlar.
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ahmetkep 9 yıl
Çok ilginç hakkaten.
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Applejack 9 yıl
çakallık yapmış gigabyte bu sefer
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