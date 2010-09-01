Gigabyte'dan kafa karıştıran ekran kartı kutulaması

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, son iki gündür ilginç bir kutulama ile gündemde. Tayvanlı bir kullanıcı tarafından ortaya çıkartılan olayda, 512MB GDDR5 bellekli Radeon HD 5670 modelinin (GV-R567HM-1GI), ATi HyperMemory teknolojisi ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yükseltilebileceği vurgulanıyor.

Bilindiği üzere HyperMemory teknolojisi geçmişi yıllar öncesine dayanan, benzerleri Intel ve Nvidia tarafından da kullanılan özel bir teknoloji. Bu teknolojinin temelinde, ekran kartı belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda, sistemde kullanılan (DDR2 ve DDR3) bellek kapasitesinin bir kısmını bellek odaklı uygulamalar için ekran kartına tahsis etmek yatıyor.

Haberimize konu olan olayda ise Gigabyte, GV-R567HM-1GI koduna sahip Radeon HD 5670 modelinin, kendi üzerinde yer alan 512MB yerleşik bellek kapasitesine ek olarak sistem belleğinden atanacak 512MB bellek ile toplamda 1GB GDDR5 bellekle kullanılabileceğini iddia ediyor. Ancak bildiğiniz gibi bugün bilgisayarlar için DDR5 bellek standardı bulunmuyor yani Gigabyte'ın öne sürdüğü gibi HyperMemory teknolojisi ile 1GB GDDR5 bellekli ekran kartı elde etmek mümkün değil.

Kart üzerinde yer alan çıkartmaları bir tarafta bırakırsak kutu üzerinde yer alan "HyperMemory 1GB GDDR5" ifadesinin detaylı kontrol sürecinde nasıl atlandığı ise merak konusu. Gigabyte'dan yapılan açıklamada ise kartların Türkiye'de satışa sunulmadığı, sunulan ülkelerde ise toplatılacağı ve durumdan şikayetçi olanlara iade etme hakkı verileceği belirtildi.