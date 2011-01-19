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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'tan 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
1
8
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'tan 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı
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Gigabyte güç kaynağı gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sumo Power serisi altında lanse edilmek üzere, 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı hazırlandı. 80Plus Silver sertifikası ile gelen ve %88'e varan verimlilik sunan güç kaynakları, modüler yapıları ile etkin kablo yönetimine de olanak tanıyorlar. ATX12V V2.3 standardıyla uyumlu olan yeni güç kaynakları modeline göre beş ve altı kanal 12v rail geliyor ve soğutma için geniş bir ısı dağıtıcısıyla birlikte 120mm çapında Mavi LED'li fan ile soğutuluyorlar.

Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen Sumo Power serisi yeni güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte'tan 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı
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Gigabyte'tan 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı
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DH Misafiri 7 yıl
sanırım led ışığı kapatmak içindir muhtemelen
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misery1903 7 yıl
Sumo Power
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Tanarri 8 yıl
fanın ledini kapatıyodur dicektim ki arkadaş yardımcı olmuş zaten :)
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tanerturk17 8 yıl
link yardımcı oldu sağol
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tanerturk17 8 yıl
arka tarafta 2 tane tuş gördüm küçük olan ne işe yarıyor
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maliahmet1 8 yıl
1000wat tasarımlar var bu güçkaynaklarından biraz daha dar hem tüm bileşenler soğuyor biraz ısınıyor ama olsun bu uzunlukları hoşuma gitmiyor beenim
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CrySystem 8 yıl
beş ve altı kanal 12v rail geliyor


Crossfire ve SLI'cıları avlayabilecek mi?
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