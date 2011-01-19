Gigabyte'tan 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı

Gigabyte güç kaynağı gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sumo Power serisi altında lanse edilmek üzere, 900 Watt ve 1200 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı hazırlandı. 80Plus Silver sertifikası ile gelen ve %88'e varan verimlilik sunan güç kaynakları, modüler yapıları ile etkin kablo yönetimine de olanak tanıyorlar. ATX12V V2.3 standardıyla uyumlu olan yeni güç kaynakları modeline göre beş ve altı kanal 12v rail geliyor ve soğutma için geniş bir ısı dağıtıcısıyla birlikte 120mm çapında Mavi LED'li fan ile soğutuluyorlar.

Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen Sumo Power serisi yeni güç kaynaklarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.