Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gionee Elife S7 modeli MWC 2015 fuarında tanıtılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gionee Elife S7 modeli MWC 2015 fuarında tanıtılacak

Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonlarını geliştiren ve ülkemizde de farklı markalar altında cihazları satılan Çinli Gionee, İspanya'daki MWC 2015 fuarında boy gsötermeye hazırlanıyor. 

Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı ve 2 Mart 2015 ülkemiz saati ile 15.00'da yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Firmanın görücüye çıkacarağı yeni akıllı telefonu Elife S7 olacak. 

İncelik konusuna vurgu yapan Gionee ayrıca donanım olarak da üst seviye bir çizgi izleyeceğini belirtiyor. Yani firma çok ince kasa profiline sıkışıp kalmak istemiyor ve ince ancak iddialı donanım sahip akıllı telefonlar planlıyor. 

Detaylar şimdilik bilinmese de isimlendirmeden cihazın 7mm kalınlığa sahip olacağını tahmin edenler mevcut. Samsung ve HTC'nin amiral gemi modellerini tanıtmasını beklediğimiz bu fuarda Çinli üreticilerin de ağırlığını koyması bekleniyor. Gionee ile birlikte Huawei, Lenovo ve ZTE de fuarda boy gösterecek firmalar arasında.  

http://www.phonearena.com/news/Gionee-to-unveil-the-Elife-S7---its-out-of-the-thinness-race-but-promises-performance_id65632 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
İnce ve güçlü bir cihaz bekliyorum, bataryasıda fena olmazsa General Mobile getirince çoğu kişi tercih edecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 4 yıl
General Mobile Discovery Elite 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
Daha ince olucak galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Batarya iyi olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Gionee de takmış inceliğe. Arkadaş adam gibi donanım koy kasa kaliten iyi olsun bir de güncelleme ver de burada da GM kullanıcıların rahat etsin zaten GM den hic umut yok. Bari sen yazılım konusunda bişeyler yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
General Mobile'ın yeni modeli belli oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 4 yıl
Elde kalan Elife 5.5 lerin nereye geldiği belli oldu. Yeni model öncesi çürümeye terkedilen 1 gb ramli mallar bize itelenecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Yav kim bu kadar ince telefon istedi sizden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emekkk 4 yıl
Batarya tirt olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ASUS ROG GR8 Konsol PC inceleme videosu "Konsol mu PC mi sorusuna ilginç cevap" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim