Gionee Elife S7 modeli MWC 2015 fuarında tanıtılacak





Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonlarını geliştiren ve ülkemizde de farklı markalar altında cihazları satılan Çinli Gionee, İspanya'daki MWC 2015 fuarında boy gsötermeye hazırlanıyor.





Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı ve 2 Mart 2015 ülkemiz saati ile 15.00'da yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Firmanın görücüye çıkacarağı yeni akıllı telefonu Elife S7 olacak.





İncelik konusuna vurgu yapan Gionee ayrıca donanım olarak da üst seviye bir çizgi izleyeceğini belirtiyor. Yani firma çok ince kasa profiline sıkışıp kalmak istemiyor ve ince ancak iddialı donanım sahip akıllı telefonlar planlıyor.





Detaylar şimdilik bilinmese de isimlendirmeden cihazın 7mm kalınlığa sahip olacağını tahmin edenler mevcut. Samsung ve HTC'nin amiral gemi modellerini tanıtmasını beklediğimiz bu fuarda Çinli üreticilerin de ağırlığını koyması bekleniyor. Gionee ile birlikte Huawei, Lenovo ve ZTE de fuarda boy gösterecek firmalar arasında.

http://www.phonearena.com/news/Gionee-to-unveil-the-Elife-S7---its-out-of-the-thinness-race-but-promises-performance_id65632