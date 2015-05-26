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Gionee M5 akıllı telefon çift batarya teknolojisi ile gelecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee M5 akıllı telefon çift batarya teknolojisi ile gelecek

Akıllı telefon düyasında sessiz sedasız yükselen bir trend var ki o da çift batarya teknolojisi. Üreticilerin kullanım süresini artırma adına başvurduğu bu yeni yöntem daha çok Çinli firmaların tercih ettiği bir yöntem.

Innos D6000 çift bataryalı akıllı telefonun ardından Gionee de benzer bir akıllı telefon hazırlıyor. İlk tanıtım görseline göre telefon yaklaşık 4 güne kadar kullanım sürelerine çıkabilecek. 

Kesin detaylar bilinmese de toplam gücün 5000/6000mAh civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojide bir batarya entegre iken diğer batarya çıkarılabilir tarzda oluyor. Sistem harici bataryayı tükettikten sonra entegre bataryaya geçiyor. Böylece kullanıcı cihazı kapatmadan bataryayı değiştirebiliyor veya yeniden şarja koyabiliyor. 

Çift batarya teknolojisi haliyle cihaza biraz kalınlık kazandırıyor. Ancak uzun süreli kullanım hedefleyenler için kalınlık konusu pek de sıkıntı olmayacaktır. Cihazın yaz döneminde piyasada olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Gionee-M5-to-come-with-dual-batteries-inside-to-provide-insane-battery-life_id69650 Yorum Yaz
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psicik96 4 yıl en beğenilen
bu çinlileri seviyorum ..
artık işlemci , ram , kamera , yazılım gelişmesini bir kenara bırak şu pil teknolojisinin gelişmesi lazım .
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wolf silver 4 yıl
5000 MAH BATARYALI TELEFON OLSUN 10 MM RAZIYIM. BENİM İÇİN TELEFONUN KALINLIĞI O KADARDA ÖNEMLİ DEĞİL AMA BATARYA SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ.
Yanıtla +9
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Virtual Reality 4 yıl
Telefonları ince yapacağız diye adam gibi batarya koymuyorlar. Belki ben bataryası çok giden telefon istiyorum ve bu yüzden yıllardır akıllı telefona geçiş yapmıyor. Belki benim içi kalınlık önemli değil, batarya'nın ne kadar gittiği önemli.
Madem ince bir model çıkarıyorsun. Aynı telefonun birde kalın ama daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olanını çıkar. Belki satış patlaması yapacaksın.
Telefonları ince yapacağız diye adam gibi batarya koymuyorlar. Belki ben bataryası çok giden telefon istiyorum ve bu yüzden yıllardır akıllı telefona geçiş yapm...
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1 Avatar
ZaferBiryol 4 yıl
bu teknolojinin orta vadede ömrü kısa.
çift batarya teknolojisi geçici bir çözüm.2020den sonra 2500mAh pil bir akıllı telefona çok rahat yetecektir.işlemciler daha düşük nanometreli üretilip, yazılımlar da eskiye nazaran güç yönetimi mevzusunda biraz daha iyi geliştirildiği sürece durum böyle.kapiş.
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lido 4 yıl
2 senedir note2 yi çift batarya yani batarya kitimle sarj etmeden her gün, gün sonunda telefonu kapatıp bataryayı dolusuyla değiştirirek kullanıyorum bu sayede telefon priz ilişkisi olmuyor ve gerçekten batarya değişimi sırasında telefonun kapanmaması, içindeki küçük bir batarya sayesinde açık kalmasını her zaman düşünmüş ve istemişimdir keşke samsung note 5 ile böyle bir şey getirse yani mesela normal çıkabilen bataryası 3000 lik ve içindeki sabit bataryası da 100-200 lük küçük bir şey olsa bile benim için yeterli
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wolf silver 4 yıl
5000 MAH BATARYALI TELEFON OLSUN 10 MM RAZIYIM. BENİM İÇİN TELEFONUN KALINLIĞI O KADARDA ÖNEMLİ DEĞİL AMA BATARYA SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ.
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doctor_bey 4 yıl
Desteğini de verirler umarım, gionee güncelleme tarafında ezik kalıyor bence biraz
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smart1978 4 yıl
Mantikli hatta gec kalinmis her marka modelde standart olmali artik ...
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Guest-058B8D3E6 4 yıl
12 mm lik telefon çok rahat cebimde taşıyordum. şimdi incelikleri 6 mm ye kadar düştü, ince yapacaklarına pili kalın tutsunlar da tüm günü şarj korkusuyla geçirmiyelim.
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kadirirdem 4 yıl
general mobile ın yeni gelen telefonu :D :D
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Virtual Reality 4 yıl
Telefonları ince yapacağız diye adam gibi batarya koymuyorlar. Belki ben bataryası çok giden telefon istiyorum ve bu yüzden yıllardır akıllı telefona geçiş yapmıyor. Belki benim içi kalınlık önemli değil, batarya'nın ne kadar gittiği önemli.
Madem ince bir model çıkarıyorsun. Aynı telefonun birde kalın ama daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olanını çıkar. Belki satış patlaması yapacaksın.
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cngzmls 4 yıl
Umarım daha fazla pil koymak için takoz gibi bir şey yapmazlar. Mesela 10 mm'ye 5000 mah sığdırırlarsa harika olur. İnnos 6000 mah. sığdırmış ama 12 mm'ye. O da fazla yani.
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taner97 4 yıl
Elephone'un çift bataryalı cihazı yok.Innos D6000 olması lazım yanlış yazilmis
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danGerfuLL 4 yıl
200 gramdan asagi olmaz bu cihaz. Bana gore fazla bir agirlik.
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yilmazguney 4 yıl
Bide özellik önemli tabi
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