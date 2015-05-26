Gionee M5 akıllı telefon çift batarya teknolojisi ile gelecek

Akıllı telefon düyasında sessiz sedasız yükselen bir trend var ki o da çift batarya teknolojisi. Üreticilerin kullanım süresini artırma adına başvurduğu bu yeni yöntem daha çok Çinli firmaların tercih ettiği bir yöntem.





Innos D6000 çift bataryalı akıllı telefonun ardından Gionee de benzer bir akıllı telefon hazırlıyor. İlk tanıtım görseline göre telefon yaklaşık 4 güne kadar kullanım sürelerine çıkabilecek.





Kesin detaylar bilinmese de toplam gücün 5000/6000mAh civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu teknolojide bir batarya entegre iken diğer batarya çıkarılabilir tarzda oluyor. Sistem harici bataryayı tükettikten sonra entegre bataryaya geçiyor. Böylece kullanıcı cihazı kapatmadan bataryayı değiştirebiliyor veya yeniden şarja koyabiliyor.





Çift batarya teknolojisi haliyle cihaza biraz kalınlık kazandırıyor. Ancak uzun süreli kullanım hedefleyenler için kalınlık konusu pek de sıkıntı olmayacaktır. Cihazın yaz döneminde piyasada olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Gionee-M5-to-come-with-dual-batteries-inside-to-provide-insane-battery-life_id69650