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Gionee bu kez piksel yoğunluğu rekoru kıracak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee bu kez piksel yoğunluğu rekoru kıracak

Geçmiş dönemde teknoloji dünyasına incelik rekoru kıran iki akıllı telefon kazandıran rekortmen firma Çinli Gionee, bu kez piksel yoğunluğu ve ekran konusunda yeni bir rekora imza atmaya geliyor. 

GFXBench benchmark testlerinde ortaya çıkan GN-9008 kod adlı yeni Gionee akıllı telefonu 4.6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunarak rekorları alt üst etmeyi planlıyor. Akıllı telefon pazarında henüz bu boyutta bir 2K ekran mevcut değil. Ayrıca 639ppi değeri ile de yine pazardaki en yoğun piksel dizilimine sahip akıllı telefon olma ünvanına sahip olacak. 

Elife S7 modeli GN-9006 seri numarasını taşıdığı için yeni modelin Elife S8 adını alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ekrandaki rekorların aksine cihaz 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MT-6795 yongasetinden gücünü alacak. Ayrıca 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıran cihazın 24MP çözünürlüğünde bir kameraya da sahip olacağı görülüyor. 

Tabiri yerindeyse altı tophane üstü şişhane tarzında bir cihaz bizi bekliyor zira MT6795 yongasetinin 2K ekranları ne kadar kaldırabileceği belirsiz. Huawei de Kirin 930 yongasetinde big.LITTLE tarzında 4+4 şeklinde Cortex-A53 çekirdeklerine yer veriyor ancak bu yongaseti Full HD cihazlarda kullanılıyordu.

Benchmark skorlarına göre karşımıza çıkacak olan cihaz aşağı yukarı bu şekilde. Ancak muhtemelen prototip cihaz olduğu için önümüzdeki dönemde değişikliklerin olması muhtemel. Ayrıca modele ait olduğu iddia edilen bir görsel çalışması da mevcut. 
Gionee bu kez piksel yoğunluğu rekoru kıracak
 

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Elife-S8-spotted-in-GFXBench-result-with-record-breaking-display-PPI_id68530 Yorum Yaz
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travers 4 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Gerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.Bir tanesi de çıkıp dese ki:Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de en ideal elde tutulabilirliği veriyor. Ayrıca ekran 4.6 inç olduğu zaman, kalınlık o kadar rahatsız edici olmuyor. Ayrıca 4.6 inç olduğu zaman 720p çözünürlükte pixeller görünmüyor ve gözü de rahatsız etmiyor. Biz de bu yüzden telefonu 8.5 mm kalınlığında üretip, adam gibi pil koyduk. Kısacası pil performansında rekor kırmak istedik. Kullanıcı yolda kalmasın istedik. Telefonu elinde rahatça tutabilsin istedik. Telefonun GPU ve işlem performansı da iyi olsun istedik. Bu yüzden öyle yaptık.dese, dişimi kıracağım ya...

Z3 compact diye bir telefon var ama siz dişinizi kırmayın yine de :)
OverClocK1ngGerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.Bir tanesi de çıkıp dese ki:Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de e...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Gerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.
Bir tanesi de çıkıp dese ki:
"Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de en ideal elde tutulabilirliği veriyor. Ayrıca ekran 4.6 inç olduğu zaman, kalınlık o kadar rahatsız edici olmuyor. Ayrıca 4.6 inç olduğu zaman 720p çözünürlükte pixeller görünmüyor ve gözü de rahatsız etmiyor. Biz de bu yüzden telefonu 8.5 mm kalınlığında üretip, adam gibi pil koyduk. Kısacası pil performansında rekor kırmak istedik. Kullanıcı yolda kalmasın istedik. Telefonu elinde rahatça tutabilsin istedik. Telefonun GPU ve işlem performansı da iyi olsun istedik. Bu yüzden öyle yaptık."
dese, dişimi kıracağım ya...

Z3compact ?
OverClocK1ngGerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.Bir tanesi de çıkıp dese ki:"Biz baktık. 4.6 inç ge...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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doctor_bey 4 yıl
Ben akıllı saatlere 4K bekliyorum, yapmanız lazım bunu, yapmazsanız çok kötü olur.

[>:]
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DARBE 4 yıl
Birisi de çıkıp demiyor ki "Ben de pil rekoru kıracağım" şöyle devrim niteliğinde.
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umut_baris 4 yıl DARBE
DARBE

Birisi de çıkıp demiyor ki "Ben de pil rekoru kıracağım" şöyle devrim niteliğinde.

Sonra onu yapıp yeni model diye satıyorlar, güncelleme desteğini kesiyorlar ve insanlar da alıyor. Böylece ömür boyu kazanç sağlıyorsunuz.
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DARBE 4 yıl
O tabir şöyledir :"Şişhane'den aşşaa Kasımpaşa "
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Morphinz 4 yıl
Süper bir cihaz olmuş. Direk alıp çöpe atmak lazım.
Yarış ne zaman tüketicinin yararına olacak acaba?
Ulan isterseniz katrilyon pixel yapın tüketici alamadıktan sonra bi anlamı yok.
Liderlik SATIŞ bazlı olur. Daha sonra TEKNOLOJİ gelir. 5 tane satıp süper cihaz yapmak yerine 5000 tane satıp insanların cebini yakmayacak teknoloji üretin.
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Olmamış bu 4k olması lazımdı. 2k 4.6 inç büyüklük için yetersiz bence
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gokhanfeb 4 yıl
4.6 inçe 480p-720p yeter.2k gereksiz yere güç tüketiyor, maliyetin artması da cabası.diğer bileşenlere odaklansalar daha isabetli olacak.
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Fenomenon 4 yıl
Dünyanın en gereksiz cihazı olmuş. 4.7" için HD yeter de artar bile.
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jolawe 4 yıl
peki bu paneli üretecek firma hangisi?
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murdocklawless 4 yıl
bunu yazmamayı çok isterdim. gerçekten çok tuttum kendimi ama başaramadım.
"ÇÖP"
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UNF0RGIVEN 4 yıl
Şirketin anlayışı genelde uç teknolojiler üzerinden reklamlarını yapmak gibi duruyor. En ince telefon en fazla piksel gibi, kısacası şirket politikasına bağlıyorum
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cemturk 4 yıl
Full hd den sonrasi tıraş
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doctor_bey 4 yıl
Ben akıllı saatlere 4K bekliyorum, yapmanız lazım bunu, yapmazsanız çok kötü olur.

[>:]
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ultrAslan-BH 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Ben akıllı saatlere 4K bekliyorum, yapmanız lazım bunu, yapmazsanız çok kötü olur.

[>:]






Hahahah hocam numaraydı valla çok güldüm ama yapar bu arızalar her şey beklenir bunlardan ekran ile ilgili artık ne yapacaklarını şaşırdılar
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travers 4 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Gerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.Bir tanesi de çıkıp dese ki:Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de en ideal elde tutulabilirliği veriyor. Ayrıca ekran 4.6 inç olduğu zaman, kalınlık o kadar rahatsız edici olmuyor. Ayrıca 4.6 inç olduğu zaman 720p çözünürlükte pixeller görünmüyor ve gözü de rahatsız etmiyor. Biz de bu yüzden telefonu 8.5 mm kalınlığında üretip, adam gibi pil koyduk. Kısacası pil performansında rekor kırmak istedik. Kullanıcı yolda kalmasın istedik. Telefonu elinde rahatça tutabilsin istedik. Telefonun GPU ve işlem performansı da iyi olsun istedik. Bu yüzden öyle yaptık.dese, dişimi kıracağım ya...

Z3 compact diye bir telefon var ama siz dişinizi kırmayın yine de :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Gerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.
Bir tanesi de çıkıp dese ki:
"Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de en ideal elde tutulabilirliği veriyor. Ayrıca ekran 4.6 inç olduğu zaman, kalınlık o kadar rahatsız edici olmuyor. Ayrıca 4.6 inç olduğu zaman 720p çözünürlükte pixeller görünmüyor ve gözü de rahatsız etmiyor. Biz de bu yüzden telefonu 8.5 mm kalınlığında üretip, adam gibi pil koyduk. Kısacası pil performansında rekor kırmak istedik. Kullanıcı yolda kalmasın istedik. Telefonu elinde rahatça tutabilsin istedik. Telefonun GPU ve işlem performansı da iyi olsun istedik. Bu yüzden öyle yaptık."
dese, dişimi kıracağım ya...
1 Yanıt Yanıtla +1
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Gerizekalılıktan başka bir şey değil. 4.6 inç telefonda o çözünürlük.
Bir tanesi de çıkıp dese ki:
"Biz baktık. 4.6 inç gerçekten de en ideal elde tutulabilirliği veriyor. Ayrıca ekran 4.6 inç olduğu zaman, kalınlık o kadar rahatsız edici olmuyor. Ayrıca 4.6 inç olduğu zaman 720p çözünürlükte pixeller görünmüyor ve gözü de rahatsız etmiyor. Biz de bu yüzden telefonu 8.5 mm kalınlığında üretip, adam gibi pil koyduk. Kısacası pil performansında rekor kırmak istedik. Kullanıcı yolda kalmasın istedik. Telefonu elinde rahatça tutabilsin istedik. Telefonun GPU ve işlem performansı da iyi olsun istedik. Bu yüzden öyle yaptık."
dese, dişimi kıracağım ya...

Z3compact ?
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