Gionee bu kez piksel yoğunluğu rekoru kıracak

Geçmiş dönemde teknoloji dünyasına incelik rekoru kıran iki akıllı telefon kazandıran rekortmen firma Çinli Gionee, bu kez piksel yoğunluğu ve ekran konusunda yeni bir rekora imza atmaya geliyor.





GFXBench benchmark testlerinde ortaya çıkan GN-9008 kod adlı yeni Gionee akıllı telefonu 4.6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunarak rekorları alt üst etmeyi planlıyor. Akıllı telefon pazarında henüz bu boyutta bir 2K ekran mevcut değil. Ayrıca 639ppi değeri ile de yine pazardaki en yoğun piksel dizilimine sahip akıllı telefon olma ünvanına sahip olacak.





Elife S7 modeli GN-9006 seri numarasını taşıdığı için yeni modelin Elife S8 adını alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ekrandaki rekorların aksine cihaz 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MT-6795 yongasetinden gücünü alacak. Ayrıca 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıran cihazın 24MP çözünürlüğünde bir kameraya da sahip olacağı görülüyor.





Tabiri yerindeyse altı tophane üstü şişhane tarzında bir cihaz bizi bekliyor zira MT6795 yongasetinin 2K ekranları ne kadar kaldırabileceği belirsiz. Huawei de Kirin 930 yongasetinde big.LITTLE tarzında 4+4 şeklinde Cortex-A53 çekirdeklerine yer veriyor ancak bu yongaseti Full HD cihazlarda kullanılıyordu.





Benchmark skorlarına göre karşımıza çıkacak olan cihaz aşağı yukarı bu şekilde. Ancak muhtemelen prototip cihaz olduğu için önümüzdeki dönemde değişikliklerin olması muhtemel. Ayrıca modele ait olduğu iddia edilen bir görsel çalışması da mevcut.

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Elife-S8-spotted-in-GFXBench-result-with-record-breaking-display-PPI_id68530