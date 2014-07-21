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Gionee yeni bir incelik rekortmeni ile geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee yeni bir incelik rekortmeni ile geliyor

Dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını 5.5mm kalınlığa sahip Elife S5.5 model ile elinde bulunduran Gionee, kendi rekorunu kırmak için yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. 

Çin haberleşme kurumu onayından geçen GN9005 numaralı model, 5mm kalınlığı ile dünyanın yeni en incesi olmaya hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde piyasaya çıkması beklenen model tüm odağını inceliğe verdiği için donanım konusunda çok iddialı değil.

4.8 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük barındıran cihaz 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera ve 2050mAh gücünde batarya mevcut.

Dünyanın en incesi ünvanını elde edecek olsa da Gionee yeni modelini orta seviye sınıfında tutmayı tercih etmiş. Fiyatı da oldukça uygun olacağı için iddialı bir özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşmayı planlıyor olması muhtemel.  

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=iZY/oeDbiZZWNyn25kQcax9NH0BOHJt7MoKka4QqoXg= Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MoRTaLSouL 5 yıl en beğenilen
İnceldiği yerden kopacak artık bataryalar
Yanıtla +23
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SuCh 5 yıl muratai
muratai
Bu telefon mu 5mm? Hadi canım göz var nizam var. 5mm filan değil bu.

Sizin gözlerinize o özellik gelmedi mi? Göz versiyonunuzu v17.5.1002 ye güncelleyin. Son güncelleme ile nm cinsinden ölçüm özelliği geldi.
murataiBu telefon mu 5mm? Hadi canım göz var nizam var. 5mm filan değil bu.Sizin gözlerinize o özellik gelmedi mi? Göz versiyo...
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BARIŞ55 5 yıl muratai
muratai

Bu telefon mu 5mm? Hadi canım göz var nizam var. 5mm filan değil bu.

MM ölçecek kadar tecrübelisin yani?
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MaDMaxiBo 5 yıl
İncelik tamam da zarafet nerde

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DH Misafiri 5 yıl
xiaomi mi4 gelsin dertler bitsin
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MS4343 5 yıl
tamam gm ye malzeme cıktı.....belki bununda kıçına kendi markasını yazdırtıp getirebilir
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FreeRun 5 yıl
vay be kullanmak isterdim.
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Kemal 5 yıl
İnce olmasın önemli değil... 7-8 mm kalınlık zaten ideal. Sen bataryayı büyüt... Basit hesapla 5 mm'ye 2000 Mah koyuyorsan 7-8 mmye 3000 mah koyman lazım.
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muratai 5 yıl
Gm fanboylari hemen eksilemis. Gidin huawei p6 modelinin fotograflarina bakin. Sonra anlarsiniz bu 5mm mi yoksa 6mm den buyuk mu. Hadi yaylanin simdi.
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matmuhendisi 5 yıl
Batarya rekoru isteriz
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metebyr 5 yıl
Moda oldu her telefon konusunun altina batarya zerzenisi. Arkadas hersey batarya degil, adamlar baska bir alana egilmis. Bence o kadar 5 mm ye kasmislar 4.9 olaymis algida cok daha basarili olurmus
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egeboys0 5 yıl
İncelikle GELİYOR
Tûrkiyeye GELEMİYOR
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jackaxman 5 yıl
Kullandigi ekran çözünürlüğü ve işlemciyi göz önüne alirsak 2050 mah batarya 1 günü rahatlıkla cikarir. Raad olun bataryada sikinti yok
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