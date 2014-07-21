Gionee yeni bir incelik rekortmeni ile geliyor





Dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını 5.5mm kalınlığa sahip Elife S5.5 model ile elinde bulunduran Gionee, kendi rekorunu kırmak için yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.





Çin haberleşme kurumu onayından geçen GN9005 numaralı model, 5mm kalınlığı ile dünyanın yeni en incesi olmaya hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde piyasaya çıkması beklenen model tüm odağını inceliğe verdiği için donanım konusunda çok iddialı değil.





4.8 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük barındıran cihaz 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera ve 2050mAh gücünde batarya mevcut.





Dünyanın en incesi ünvanını elde edecek olsa da Gionee yeni modelini orta seviye sınıfında tutmayı tercih etmiş. Fiyatı da oldukça uygun olacağı için iddialı bir özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşmayı planlıyor olması muhtemel.

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