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Gionee'de dev batarya yarışına katılıyor: Marathon M4

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
17
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Gionee'de dev batarya yarışına katılıyor: Marathon M4
Yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlara bir yenisi daha katıldı. Çin'de daha yüksek kapasiteli modeller görmeye alışığız ancak bu telefonun Gionee'ye ait olması global anlamda daha erişilebilir olacağı anlamına geliyor.
Marathon M4 adındaki model 5000 mAh batarya kapasitesi ile 50 saat konuşma ve 440 saat bekleme süresi vadediyor. Teknik özelliklere baktığımızda 5" HD çözünürlükte ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı , Micro SD kart desteği, arka kısımda 8 MP ve ön kısımda 5 MP gibi orta seviyeye uygun bir telefon görüyoruz.
Çift sim kart ve 4G desteğine de sahip akıllı telefon Android 5.0 işletim sistemi ile birlikte kutusundan çıkacak. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip Marathon M4 ilk olarak Hindistan'da 243$ fiyat etiketiyle satılacak. Ancak takip edenlerin bildiği gibi Gionee akıllı telefonlarını bir çok yerel üreticiye lisanslayarak farklı pazarlarda satılmasına izin veriyor. Bunun en büyük örneği de ülkemizdeki General Mobile.
Belki de daha önce olduğu gibi bazı yerli markalar Gionee'nin büyük bataryalı akıllı telefonunu kendi isimleriyle ülkemize getirebilirler. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Marahton M4'e ulaşmamız diğer büyük bataryalı telefonlara göre daha kolay görünüyor. 

http://www.gsmarena.com/gionee_announces_marathon_m4_with_5000mah_battery_in_india-news-13381.php Yorum Yaz
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ressi1 4 yıl en beğenilen
gm bunu beğendi
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Okisht 4 yıl Nehalem
Merhaba,
General Mobile'ın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elife E7) ve General Mobile Air (Gionee Elife S5.1) modelleri Çinli üreticiden alınarak ülkemize getirdi.

Bu durum sadece Generel Mobile ile kısıtlı değil, herhangi bir üretici uygun şartları oluşturursa habere söz konusu modeli Türkiye'ye getirebilir.
Merhaba,General Mobile'ın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elif...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
ø 4 yıl
Teknolojinin değişmesi lazım, kapasite büyüdükçe bataryada büyüyor ve telefonun içerisindeki alan daralıyor. Batarya daha küçük ve daha verimli olmalı. Yoksa yakında işlemci vs. koymaya yer kalmayacak.
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Nehalem 4 yıl
Okisht
Merhaba, General Mobileın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elife E7) ve General Mobile Air (Gionee Elife S5.1) modelleri Çinli üreticiden alınarak ülkemize getirdi. Bu durum sadece Generel Mobile ile kısıtlı değil, herhangi bir üretici uygun şartları oluşturursa habere söz konusu modeli Türkiyeye getirebilir.

Ben burada GM firmasını tii'ye almak için böyle söyledim yoksa biliyorum adamların hiç birşey üretemeyeceklerini. Elite modelinde 2de1 biz kullanıcıları dinledik bu telefonu yaptık demişlerdi sonrada model Gionee Elife E7 çıktı. Benzer durum türkcelde de çıkmamışmıydı biz 600 tane mühendisi çalıştırdık t40'dı galiba ürettik demişti sonra da zte olduğunu öğrenmiştik.
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kadirirdem 4 yıl
gm yeni telefonu işte :):..
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kadirirdem 4 yıl
gm yeni telefonu işte :):..
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WarSaw 4 yıl
Eğer General Mobile yetkilileri burayı takip ediyorlarsa onlardan ricam büyük bataryalı 5", 5.5" ekran boyuna sahip, düzgün resim çeken bir kamerası olan, dual sim ve donanımı makul düzeyde uygun fiyatlı akıllı telefon getirmeleri.
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xe17 4 yıl
Ekranı küçültüp batarya kapasitesini arttırsalar birde
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DownClock01 4 yıl
Yurt dışında 250 dolarsa burada 1000 liradan aşağı satılmaz be gardaş.
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face1tr 4 yıl
general mobile "yerli" olduğu için bu telefon söz konusu vergi zammından etkilenmeden mi satışa çıkacak?
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kingarthasilker 4 yıl
Okisht
Merhaba, General Mobileın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elife E7) ve General Mobile Air (Gionee Elife S5.1) modelleri Çinli üreticiden alınarak ülkemize getirdi. Bu durum sadece Generel Mobile ile kısıtlı değil, herhangi bir üretici uygun şartları oluşturursa habere söz konusu modeli Türkiyeye getirebilir.

adam trolluyo sizde cevap veriyorsunuz
dont feed the troll
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Okisht 4 yıl kingarthasilker
kingarthasilker
Okisht
Merhaba, General Mobileın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elife E7) ve General Mobile Air (Gionee Elife S5.1) modelleri Çinli üreticiden alınarak ülkemize getirdi. Bu durum sadece Generel Mobile ile kısıtlı değil, herhangi bir üretici uygun şartları oluşturursa habere söz konusu modeli Türkiyeye getirebilir.

adam trolluyo sizde cevap veriyorsunuz
dont feed the troll

Biliyorum ama yorumu okuyacak başka takipciler yanlis bilgilenmesin diye cevap yaziyorum :)
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Nehalem 4 yıl
Sn. Oğuz Avcı Editör arkadaş lütfen yaptığımız haberleri doğruluğunu iyice araştıralım. Bu telefon General Mobile'in 600 tane mühendisi tarafından kullanıcıların geri bildirimleri göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Ve Marka Model ismi olarakta General Mobile Discovery 2 Max'dir.
Lütfen Dikkat. :-)
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Okisht 4 yıl Nehalem
Merhaba,
General Mobile'ın özelleştirme yapıp yapmadığı tartışılabilir ancak General Mobile Discovery ( Gionee Elife E3) , General Mobile Elite (Gionee Elife E7) ve General Mobile Air (Gionee Elife S5.1) modelleri Çinli üreticiden alınarak ülkemize getirdi.

Bu durum sadece Generel Mobile ile kısıtlı değil, herhangi bir üretici uygun şartları oluşturursa habere söz konusu modeli Türkiye'ye getirebilir.
1 Yanıt Yanıtla +5
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turkeytv 4 yıl Nehalem
Nehalem
Sn. Oğuz Avcı Editör arkadaş lütfen yaptığımız haberleri doğruluğunu iyice araştıralım. Bu telefon General Mobile'in 600 tane mühendisi tarafından kullanıcıların geri bildirimleri göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Ve Marka Model ismi olarakta General Mobile Discovery 2 Max'dir.
Lütfen Dikkat. :-)

600 mühendis mi?
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