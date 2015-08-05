Gionee'de dev batarya yarışına katılıyor: Marathon M4

Yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlara bir yenisi daha katıldı. Çin'de daha yüksek kapasiteli modeller görmeye alışığız ancak bu telefonun Gionee'ye ait olması global anlamda daha erişilebilir olacağı anlamına geliyor.

Marathon M4 adındaki model 5000 mAh batarya kapasitesi ile 50 saat konuşma ve 440 saat bekleme süresi vadediyor. Teknik özelliklere baktığımızda 5" HD çözünürlükte ekran, 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı , Micro SD kart desteği, arka kısımda 8 MP ve ön kısımda 5 MP gibi orta seviyeye uygun bir telefon görüyoruz.

Çift sim kart ve 4G desteğine de sahip akıllı telefon Android 5.0 işletim sistemi ile birlikte kutusundan çıkacak. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip Marathon M4 ilk olarak Hindistan'da 243$ fiyat etiketiyle satılacak. Ancak takip edenlerin bildiği gibi Gionee akıllı telefonlarını bir çok yerel üreticiye lisanslayarak farklı pazarlarda satılmasına izin veriyor. Bunun en büyük örneği de ülkemizdeki General Mobile.

Belki de daha önce olduğu gibi bazı yerli markalar Gionee'nin büyük bataryalı akıllı telefonunu kendi isimleriyle ülkemize getirebilirler. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Marahton M4'e ulaşmamız diğer büyük bataryalı telefonlara göre daha kolay görünüyor.

http://www.gsmarena.com/gionee_announces_marathon_m4_with_5000mah_battery_in_india-news-13381.php