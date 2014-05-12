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Giyilebilir HUD sistemi Skylens, kötü havalarda pilotlara yardımcı oluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Giyilebilir HUD sistemi Skylens, kötü havalarda pilotlara yardımcı oluyor
Özellikle kötü hava şartlarında ve gece seferlerinde pilotların pisti bulması, doğru açıda yaklaşması ve iniş yapması zaman zaman oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu sorun için Elbit Systems tarafından hazırlanan ve giyilebilir teknolojiyi pilotlara getiren Skylens sistemi, önemli bilgileri direkt olarak gözler önüne getirebiliyor. 

Normal gözlüklere göre büyük ve ticari pilotlar hedeflenerek tasarlanan Skylens, belirtildiği kadarıyla uçaklar ile rahatlıkla entegrasyon kurabiliyor. Bu entegrasyon sonrasında direkt olarak pilotun gözüne yükseklik, hız, pist konumu, pis çizgileri ve uçuş hattı gibi bilgileri getiren HUD sistemi, bu sayede kötü hava şartlarında dahi rahatlıkla iniş ve kalkış yapılmasına imkan tanıyor. Elbit Systems'e göre şeffaf vizörünün yardımıyla gece yanında gündüz de kullanılabilen Skylens, özellikle kötü hava şartlarında sağladığı imkanlarla helikopter pilotlarına da güvenli bir uçuş sağlayabiliyor.
Elbit Systems'in "Enhanced Flight Vision Systems (EFVS)" birimlerini giyilebilir hale getiren yeni görüş sistemi Skylens, belirli güvenlik sertifikalarını aldıktan sonra 2016 yılında satışa çıkıyor.
 
Giyilebilir HUD sistemi Skylens, kötü havalarda pilotlara yardımcı oluyor

http://www.aviationpros.com/press_release/11449188/elbit-systems-launches-skylenstm-a-commercial-aviation-wearable-head-up-display-for-enhanced-flight-vision-applications Yorum Yaz
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speedyrazor 5 yıl
gercekten pisti gorsrldrki gibi mi gosterecek
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Appetite 5 yıl
ILS denen birşey var. Buna neden gerek duyulduğunu anlamadım açıkçası. Büyük ve ticari pilotlar hedefleniyormuş, büyük havayollarının gittiği hemen hemen her hava limanında ILS CAT II vardır zaten. Hatta CAT IIIb olan bir hava limanına uçak kendi kendine iniyor. Neyse, fazlasıyla gereksiz olmuş yani.
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sidik_lee 5 yıl
Kimsenin buna alışacağını sanmam.
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Gece772 5 yıl
2016 yılına daha değişik şekillerde çıkar.
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Darth__Luca 5 yıl
Hiç bir plot bunu kafasına takmaz. Zaten uçuş sistemleri herşeyi ekranda gösteriyor kaldıkı göstermese nolcak, yazıldığı gibi kimse görerek pist aramıyor, açıları ayarlamıyor ...
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