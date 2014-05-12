Giyilebilir HUD sistemi Skylens, kötü havalarda pilotlara yardımcı oluyor

Özellikle kötü hava şartlarında ve gece seferlerinde pilotların pisti bulması, doğru açıda yaklaşması ve iniş yapması zaman zaman oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu sorun için Elbit Systems tarafından hazırlanan ve giyilebilir teknolojiyi pilotlara getiren Skylens sistemi, önemli bilgileri direkt olarak gözler önüne getirebiliyor.





Normal gözlüklere göre büyük ve ticari pilotlar hedeflenerek tasarlanan Skylens, belirtildiği kadarıyla uçaklar ile rahatlıkla entegrasyon kurabiliyor. Bu entegrasyon sonrasında direkt olarak pilotun gözüne yükseklik, hız, pist konumu, pis çizgileri ve uçuş hattı gibi bilgileri getiren HUD sistemi, bu sayede kötü hava şartlarında dahi rahatlıkla iniş ve kalkış yapılmasına imkan tanıyor. Elbit Systems'e göre şeffaf vizörünün yardımıyla gece yanında gündüz de kullanılabilen Skylens, özellikle kötü hava şartlarında sağladığı imkanlarla helikopter pilotlarına da güvenli bir uçuş sağlayabiliyor.

Elbit Systems'in "Enhanced Flight Vision Systems (EFVS)" birimlerini giyilebilir hale getiren yeni görüş sistemi Skylens, belirli güvenlik sertifikalarını aldıktan sonra 2016 yılında satışa çıkıyor.

http://www.aviationpros.com/press_release/11449188/elbit-systems-launches-skylenstm-a-commercial-aviation-wearable-head-up-display-for-enhanced-flight-vision-applications