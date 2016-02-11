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Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear platformu duyuruldu

Qualcomm nihayet kendisinden beklenen hamleyi yaptı ve giyilebilir cihazlara yönelik olarak yeni bir yonga seti platformu duyurdu. Snapdragon Wear, geniş bir potansiyel hedefliyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear platformu duyuruldu


Giyilebilir cihaz pazarı, sürekli büyüyen ve geleceğe dair önemli potansiyele sahip bir sektör. Durum böyle olunca sektöre yönelik olarak yapılan yatırımlar da artıyor. MediaTek ve Samsung'un giyilebilir cihazlara yönelik yongalarından sonra, Qualcomm da kendi özel yongasını duyurdu.

Snapdragon Wear adıyla faaliyete geçen platform, firmanın giyilebilir cihazlara yönelik olarak geliştireceği yongaları bünyesinde barındıracak. Normalde giyilebilir cihazlar için Snapdragon 400 veya Snapdragon 200 gibi mevcut mimariler kullanılıyordu. Daha çok akıllı telefonlara yönelik hazırlandığı için, enerji tüketimi konusunda optimizasyon yapmak zor oluyordu. Artık daha uzun kullanım sürelerini konuşabileceğiz. 


Platformun ilk üyesi Snapdragon 2100 yonga seti olacak. Yonga seti Bluetooth+WiFi versiyonu, 3G/4G LTE olarak iki farklı versiyon halinde sunulacak. Maliyetine göre üreticilerin tercih yapması mümkün olacak. Yonga setinin 4 farklı avantajı olduğu ifade ediliyor. Bunlar; Snapdragon 400'den yüzde 30 daha küçük olması, yüzde 25 daha az enerji tüketmesi, sensörlerden aldığı verileri daha akıcı bir şekilde işlemesi ve en iyi bağlantı seçeneklerini sunması şeklinde sıralanıyor. 

Platformun diğer bir avantajı, basılı devre kartında özelleştirme yapılabilmesi. Üreticiler isterlerse tüm bağlantı seçeneklerini bir araya getiren yonga setleri sipariş edebilecek. Böylece yonga maliyetleri de düşürülmüş olacak. Qualcomm, yeni platformdan oldukça umutlu.

Qualcomm, yeni platformu ile kendisinden beklenen adımı atmış oldu. Cihazlarda sürekli eski mimarilerin kullanılması, eleştiri konusu oluyordu. Ayrıca rekabeti sürekli sıcak tutmak adına da yeni hamle oldukça önem taşıyor. Snapdragon 2100 yonga setini ilk kullanacak firmanın LG olduğu açıklandı. 

http://www.androidcentral.com/qualcomm-make-wearables-more-advanced-snapdragon-wear-platform Yorum Yaz
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blackjack8696 2 yıl
Notorola ' dan güzel bir atak bekliyorum. umarım beni yanıltmazlar.
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kadirirdem 3 yıl
s400 zaten telefonlar içindi bu saatler için üretilen işlemci her konuda verimli olacaktır...
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alemburda34 3 yıl
Lg saat tasarimi iyi yapiyor ama ozellikleri eksik kaliyordu. G watch R umudum coktu fakat bekledigim gibi olmadi. Birde sunu anladim akilli saat olayinda kayis cok onemli farkli olmali.
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Fenomenon 3 yıl
LG güzel bir saat çıkaracaktır. Umarım performans ve enerji verimliliği kağıt üzerinde kalmaz .
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