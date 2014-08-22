Giyilebilir sandalye ile ayakta kalma sorunu çözülüyor





Son dönemde exoskeleton olarak adlandırılan ve insana belli bir seviyeye kadar ekstra güç sağlayabilen giyilebilir metal iskeletler konusuna büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu da farklı projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Giyilebilir sandalye de bunlardan birisi.





Chairless Chair olarak adlandırılan ürün bir exoskeleton türevi ve daha çok sürekli ayakta çalışmak zorunda olan çalışanların verimini artırmak için tasarlanmış.





Ürünü bir iskelet gibi bel altına giyerek günlük işlerinizi yerine getirebiliyorsunuz. İskelet size herhangi bir engel çıkarmıyor. Oturmak istediğinizde ise bir butona basmanız yeterli. İstediğiniz açıya göre iskelet kilitleniyor ve bir dayanak haline geliyor. Böylece düşük seviyede kalan sandalyeye oturarak işinizin başından ayrılma sorununuz da olmuyor. Otururken de çalışabiliyorsunuz.





Ürünü geliştiren girişimci İngiltere'de çocuk yaşta çalıştığı paketleme fabrikasında aklına gelen bir fikri hayata geçirdiğini belirtiyor. Ürün tek bir 6V pil ile 24 saat kullanım süresi sunuyor. İskeletin tüm ağırlığı ise topuğunuzu kavrayan değişken bir dampere aktarılıyor.





Alüminyum ve karbon fiber gövdeye sahip olan Chairless Chair tüm ağırlığı farklı optimizasyonlarla 2 kilograma kadar düşürüyor ve böylece topuklara yük binmesinin de önüne geçiliyor.





Sürekli ayakta kalmak hem bel gibi kısımlarda rahatsızlıklara yol açıyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Çalışanlara iyi bir ortam sunmak isteyen proje Eylül ayında BMW ve yıl sonuna doğru da Audi tarafından üretim tesislerinde kullanılmaya başlanacak.







http://edition.cnn.com/2014/08/20/tech/innovation/the-chairless-chair/index.html