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Giyilebilir sandalye ile ayakta kalma sorunu çözülüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir sandalye ile ayakta kalma sorunu çözülüyor

Son dönemde exoskeleton olarak adlandırılan ve insana belli bir seviyeye kadar ekstra güç sağlayabilen giyilebilir metal iskeletler konusuna büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu da farklı projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Giyilebilir sandalye de bunlardan birisi. 

Chairless Chair olarak adlandırılan ürün bir exoskeleton türevi ve daha çok sürekli ayakta çalışmak zorunda olan çalışanların verimini artırmak için tasarlanmış. 

Ürünü bir iskelet gibi bel altına giyerek günlük işlerinizi yerine getirebiliyorsunuz. İskelet size herhangi bir engel çıkarmıyor. Oturmak istediğinizde ise bir butona basmanız yeterli. İstediğiniz açıya göre iskelet kilitleniyor ve bir dayanak haline geliyor. Böylece düşük seviyede kalan sandalyeye oturarak işinizin başından ayrılma sorununuz da olmuyor. Otururken de çalışabiliyorsunuz. 

Ürünü geliştiren girişimci İngiltere'de çocuk yaşta çalıştığı paketleme fabrikasında aklına gelen bir fikri hayata geçirdiğini belirtiyor. Ürün tek bir 6V pil ile 24 saat kullanım süresi sunuyor. İskeletin tüm ağırlığı ise topuğunuzu kavrayan değişken bir dampere aktarılıyor. 

Alüminyum ve karbon fiber gövdeye sahip olan Chairless Chair tüm ağırlığı farklı optimizasyonlarla 2 kilograma kadar düşürüyor ve böylece topuklara yük binmesinin de önüne geçiliyor. 

Sürekli ayakta kalmak hem bel gibi kısımlarda rahatsızlıklara yol açıyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Çalışanlara iyi bir ortam sunmak isteyen proje Eylül ayında BMW ve yıl sonuna doğru da Audi tarafından üretim tesislerinde kullanılmaya başlanacak.  



http://edition.cnn.com/2014/08/20/tech/innovation/the-chairless-chair/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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limbesh 5 yıl
arkaları ağıranlar için dayamali çözüm
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onur01651 5 yıl
sokak sahnecileri için geldi yine bir ürün, aa bu adam nasıl tek ayak üzerinde oturuyor :D
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Kartal Göz 5 yıl
Valla güzel fikir de böyle basit bir şeyi başkaları neden düşünemez düşünse de hayata geçiremez anlamıyorum.

Mağazalarda sürekli ayakta durmak zorunda olan çalışanlar için çok iyi olurdu. 12 saat ayakta çalışanlar maalesef acı ama gerçek.
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aycibin 5 yıl
dışarıda tuvalete giremeyenler için ideal.anlayan anladı

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DH Misafiri 5 yıl
Alaturka tuvaletlere uygun değil.
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dalp 5 yıl
Seneler önce yapılan oturma pozisyonu alınca sandalye olan pantolon varken
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MxFxOx 5 yıl
Güzel düşünmüşler. Eğer rahatsız etmezse her yerde kullanılabilir.
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ClearNOS 5 yıl
İlginç biraz
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Schnitter 5 yıl
Şunu yapan Türk olsa, demediğimizi bırakmazdık, ecnebi yapınca icat oluyor anasını satıyım.
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Deleted User 5 yıl
[Deleted by Admins]
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AMERICAN 5 yıl
Akıllıca.helal olsun
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E_Aydin35 5 yıl
Hahaha bu proje her gün benim aklıma geliyor ama sponsor yok..
Her gün otobüs yada metroda fazlasıyla iyimser olduğum için herkese yer veriyorum.. Ayakta olanları da görüyorum ayakta duran kişi sayısı oturanların en az 5 katı ve ayaktakiler keşke durduğu yerde bir an oturabilse diye düşünüp durdum hep.. Böyle bir projenin hayat bulması çok güzel :))
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kamar33 5 yıl
İyide günlük hayatta böyle duran kişilere biz keko, pozisyona da mıçma pozisyonu diyoruz o ne olacak :D
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