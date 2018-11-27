Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor

Bundan birkaç yıl önce inanması zor gelebilirdi ancak Strategy Analytics'in yeni yayınlanan bir raporuna göre giyilebilir teknoloji pazarı oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Oldukça enteresan bilgilerin yer aldığı raporun ayrıntılarına geçelim...

Fitbit, Apple ve Google'ı zorluyor

Akıllı saat ve akıllı bilekliklerin gittikçe yükselen satış grafikleri üreticilerin yüzünü güldürüyor diyebiliriz. Zira giyilebilir ürün pazarındaki satışların 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen yılki aynı döneme kıyasla yüzde 58'lik bir artış gösterdiği belirtiliyor. Bundaki en büyük payın da Apple Watch 4 serisinin piyasaya sürülmesi olarak gösteriliyor.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/wearables/2018/11/15/fitbit-os-triples-its-smartwatch-marketshare

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Rapordaki ilginç taraf ise'in Apple ve Google'ı tehdit eder bir şekildeki yükselişi. Büyümeyi hızlandıran, Apple Watch ile benzerlik gösteren akıllı saatiile satışlarını geçen yıla oranla üçe katlamış durumda. Google'ın ise önümüzdeki dönemde bu yarışta geri kalmamak için ne gibibelirleyeceği ise merak konusu.