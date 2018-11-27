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Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor

Güvenilir analiz şirketlerinden Strategy Analytics'in raporuna göre giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyüyor. Fitbit, Apple ve Google'ın başı çektiği pazar gittikçe kızışmaya başladı.
5 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan birkaç yıl önce inanması zor gelebilirdi ancak Strategy Analytics'in yeni yayınlanan bir raporuna göre giyilebilir teknoloji pazarı oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Oldukça enteresan bilgilerin yer aldığı raporun ayrıntılarına geçelim...

Fitbit, Apple ve Google'ı zorluyor

Akıllı saat ve akıllı bilekliklerin gittikçe yükselen satış grafikleri üreticilerin yüzünü güldürüyor diyebiliriz. Zira giyilebilir ürün pazarındaki satışların 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen yılki aynı döneme kıyasla yüzde 58'lik bir artış gösterdiği belirtiliyor. Bundaki en büyük payın da Apple Watch 4 serisinin piyasaya sürülmesi olarak gösteriliyor.
Rapordaki ilginç taraf ise Fitbit'in Apple ve Google'ı tehdit eder bir şekildeki yükselişi. Büyümeyi hızlandıran Fitbit, Apple Watch ile benzerlik gösteren akıllı saati Versa ile satışlarını geçen yıla oranla üçe katlamış durumda. Google'ın ise önümüzdeki dönemde bu yarışta geri kalmamak için ne gibi stratejiler belirleyeceği ise merak konusu.

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/wearables/2018/11/15/fitbit-os-triples-its-smartwatch-marketshare Yorum Yaz
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lterlemez 5 ay
Bu tablet gibi değil ama; tabletten daha kullanışlı bir cihaz. Özellikle pil konusu daha da iyileşirse, piyasa beklenenden daha çabuk büyüyebilir.
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matador_mirkhan 5 ay
Tablet gibi bu furyada bi yerde tıkanır. Kimse her yıl saat yenilemez aşırı fanboy değilse yada “devrimsel” bi özellikle gelmezse.
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