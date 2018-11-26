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5G destekli Samsung Galaxy S10, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelebilir

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10'un tanıtılmasına birkaç ay kaldı. Çıkan haberler 5G destekli modelin 12 GB RAM'le geleceği yönünde.
5 ay
7,7b
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13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S10'u 2019'un ilk aylarında tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında birçok sızıntı haber ve detaylar ortaya çıktı ancak yeni bir habere göre Galaxy S10'un 5G destekli modelinin yüksek konfigürasyonla geleceği yönünde.

2019'un başlarında tanıtılacak

Güvenilir haberleriyle bilinen uzak doğulu IT Home'un, şirket içinden aldığı bilgilere göre Samsung Galaxy S10'un 5G destekli en üst versiyonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile kutudan çıkacak. 6.7 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen bu versiyonun SM-G75FC model numarasına sahip olduğu belirtiliyor.
Önceki raporlar Galaxy S10'un dört arka kamera ile donatılacağını ortaya koymuştu. Telefonun ön yüzünde ise selfie kamerası ile birlikte 3D algılama özelliğinin de olması bekleniyor. Ayrıca en üst model olarak adlandırılan bu cihazın seramik arka panele sahip olacağı da sızan bilger arasında.

https://www.ithome.com/0/396/890.htm Yorum Yaz
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Saint Ralph 5 ay en beğenilen
12.000 TL bandında olursa iki tane alırım.
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mrtkarademir 5 ay
4 kamera, 12gb ram. Arkadaş yap bir 20mp kamera, koy 10x optik zoom, koy 5000mah batarya, ram 6gb da yeter.
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borukuzen 5 ay
Hangi firma olursa olsun birden fazla depolama kapasite sunmalarına karşıyım. İki ihtimal dahilinde olabilir: Sd kart girişi koymazsan minimum 128 Gb ve üzeri verirsin. Eğer koyarsan depolama kapasitesi bu ölçüde dengelenebilir.
Lansmanda maksimum kapasiteyi açıklayıp insanların yalandan alkışlamaları markanın algısını güçlendiren bir etmen değil. Önemli olan minimum depolama kapasitesini ne kadar arttırıp kullanıcıya sunduğun ve hangi fiyattan çıkardığındır. Firmalar aç gözlülük yapmaz da müşteriye yönelik bu hamleleri yaparsa biz kullanıcılar tarafından alkışlanabilir.
Hangi firma olursa olsun birden fazla depolama kapasite sunmalarına karşıyım. İki ihtimal dahilinde olabilir: Sd kart girişi koymazsan minimum 128 Gb ve üzeri v...
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AirSupport 5 ay
Samsung dex çok hoşuma gitti
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msatic 5 ay
iPhone tanıtımlarından önce de aynı şeyler konuşuluyor. Yok düşerken paraşüt sistemi olacak, yok projektörlü klavye olacak vs. Tanıtımda bir bakıyorsunuz, tırt. Bunlar şirketlerin PR oyunları, cihazı gündemde tutmaya çalışıyorlar. Hele bi yine 4GB Ram / 64GB hafızadan başlatsın. O zaman görür Samsung. Artık üst seviyeler 10GB RAM/256GB hafızadan başlamalı. Çin'liler 6/64'ü 1500 TL'lik telefonlara koyuyorlar. Maliyetler de düştü çünkü eskisi gibi değil.
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kerem.cetin 5 ay
Oha lan
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Bysnbad 5 ay
Bu özelliklerle gelecegini tahmin etmiyorum ortaya atılmış bir idda sadece
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sniper23 5 ay
Telefon gelsin aga. Kasayı atar, dex alır telefonu monitöre takarım.
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mrtkarademir 5 ay
4 kamera, 12gb ram. Arkadaş yap bir 20mp kamera, koy 10x optik zoom, koy 5000mah batarya, ram 6gb da yeter.
Yanıtla +8
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McLaren64 5 ay
Bu sefer 10,000 TL'den başlayan bir Samsung görebiliriz.
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Sercanacarov 5 ay
Seramik arka plan olmazsa olmazlarımdan. En sevdiğim özellik :)
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Saint Ralph 5 ay en beğenilen
12.000 TL bandında olursa iki tane alırım.
Yanıtla +17
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borukuzen 5 ay
Hangi firma olursa olsun birden fazla depolama kapasite sunmalarına karşıyım. İki ihtimal dahilinde olabilir: Sd kart girişi koymazsan minimum 128 Gb ve üzeri verirsin. Eğer koyarsan depolama kapasitesi bu ölçüde dengelenebilir.
Lansmanda maksimum kapasiteyi açıklayıp insanların yalandan alkışlamaları markanın algısını güçlendiren bir etmen değil. Önemli olan minimum depolama kapasitesini ne kadar arttırıp kullanıcıya sunduğun ve hangi fiyattan çıkardığındır. Firmalar aç gözlülük yapmaz da müşteriye yönelik bu hamleleri yaparsa biz kullanıcılar tarafından alkışlanabilir.
Yanıtla +6
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