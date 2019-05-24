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GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı

Henüz geçen yıl ayrı bir iştirak haline gelen Avera Semiconductor elden çıkarılıyor. Mali durumu düzeltmek adına Globalfoundries iştiraki Marvell firmasına satıldı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın başlarında girdiği mali krizden bir türlü kurtulamayan GlobalFoundries önce 7nm çalışmalarını durdurdu sonrasında da birer birer tesislerini satmaya başladı. Elektromekanik üretim tesisleri ve New York tesislerinin ardından özelleştirilmiş yonga bölümü Avera Semiconductor da elden çıkarıldı.

Avera Semiconductor kimdir?

Globalfoundries bilindiği üzere IBM’den özelleştirilmiş yongalar – ASIC tasarlayan Microelectronics bölümünü satın almıştı. Geçen yıl da Avera Semiconductor adıyla bu bölümü bir iştirak haline getirmişti. Avera Semiconductor 25 yıllık tarihinde 2000 tasarım yapan, 850 çalışana sahip olan ve 14nm sürecinde 3 milyar dolarlık gelir elde eden bir bölümdü.

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Avera Semiconductor’ın hedefinde kablolu ve kablosuz ağ ekipmanları, baz istasyonları, veri merkezleri, yapay zekâ sistemleri, savunma sistemleri ve havacılık sektörü yer alıyor. Avera ağırlıklı olarak 14nm ve 12nm süreçlerinde ASIC tasarımı yapıyor. Daha olgunlaşmış teknolojiler arayan müşterilere ise 7nm sürecinde teklifler de sunuluyor. ARM işlemciler, performans odaklı SRAM’ler, yüksek performans odaklı gömülü işlemciler gibi pek çok önemli teklifler mevcut.

Ayrıca iştirak içerisinde daha iyi bant genişlikleri, I/O birimlerine darboğazın aşılması, zar alanının ve gecikmenin azaltılması gibi çalışmalar da var. İştirakin patronluğunu ise IBM Microelectronics satın alındığında firmaya katılan Kevin O’Buckley yapıyor.

Yeni iştiraki satın alan ise Marvell oldu. 950 milyon dolar ödeme yapacak olan Marvell iyi bir performans elde edilirse 90 milyon dolar daha ek ödeme sözü verdi. Böylece GlobalFoundries kasasına 1 milyar dolar civarında para girecek.

Satın alım ile Marvell’in hitap ettiği sektörlerin sayısı ve alanı artacak. Özellikle altyapı yarıiletken çözümleri alanında lider olan firma bu takviye ile gücünü daha da arttıracak. Ayrıca anlaşma kapsamında GlobalFoundries belirli bir süre yeni ortağına yonga üretimi de yapacak.

 

https://www.anandtech.com/show/14367/marvell-acquires-avera-semiconductor-from-globalfoundries Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
slpfake 2 hf.
standart haberlerden farklı, sevdim
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