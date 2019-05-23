AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere

Kuruluşundan bu yana 50 yılı geride bırakan AMD, ürünleri için oyunculara güzel bir oyun hediyesi kampanyası başlatmıştı. 8 Haziran 2019 tarihinde sona erecek kampanya için acele etmekte fayda var.
AMD 50. Yıldönümü hediyeleri
Kampanya kapsamında belirli ürünleri alan oyunculara toplamda 130$ değerinde olan iki oyun paketi hediye ediliyor. İlk paket 1 yıllık Pass ve AMD Ryzen görünümü barındıran Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition sürümü. İkinci paket ise World War Z PC versiyonu.Ayrıca Bkz. "Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor"
Oyuncuların belirtilen hediyeleri kazanabilmeleri için kampanyaya katılmış olan satış noktalarından ürünleri satın almaları gerekiyor. Ülkemizde Vatan Bilgisayar, İtopya ve Teknobiyotik hediye kampanyasına katılan noktalar. Satın aldığınız ürünü web sitesinde onaylattıktan sonra hediye kodunu edinebiliyorsunuz. Kampanya kapsamındaki AMD ürünleri şu şekilde:
Radeon VII
Radeon RX 590
Radeon RX 580
Radeon RX 570
Radeon RX Vega Serisi
Ryzen 7 2700X
Ryzen 7 2700,
Ryzen 5 2600X
Ryzen 5 2600
Ryzen 5 2400G
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İnternetten aldığım için vatandan kodu nasıl alıcaz acaba bilen var mı
@Anti-Fanboy
@Ultratopkek
@AMD en iyisi moruq
@Slayer M4chine
@BrokenDiamond
@Naytsnıffer
@Gece koklayıcısı
@Johnny Sins'in teyze kızı
@O Rly Dude
@Ropmanak
Ve daha onlarcası...
Yüz metreden tanırım arkadaşı Ryzen 3000 yaklaştıkça çaresizlik artacaktır o yüzden pek şaşırmayın bu tür şeylere. Bunlar hep Intel'in durumuna çok üzülmenin AMD'nin durdurulması zor yükselişini farketmenin sonuçları. Aşırı marka sevgisi zor birşey
1 Misafir
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