AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere

Kuruluşundan bu yana 50 yılı geride bırakan AMD, ürünleri için oyunculara güzel bir oyun hediyesi kampanyası başlatmıştı. 8 Haziran 2019 tarihinde sona erecek kampanya için acele etmekte fayda var.

AMD 50. Yıldönümü hediyeleri

Kampanya kapsamında belirli ürünleri alan oyunculara toplamda 130$ değerinde olan iki oyun paketi hediye ediliyor. İlk paket 1 yıllık Pass ve AMD Ryzen görünümü barındıran Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition sürümü. İkinci paket ise World War Z PC versiyonu.

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Oyuncuların belirtilen hediyeleri kazanabilmeleri için kampanyaya katılmış olan satış noktalarından ürünleri satın almaları gerekiyor. Ülkemizde Vatan Bilgisayar, İtopya ve Teknobiyotik hediye kampanyasına katılan noktalar. Satın aldığınız ürünü web sitesinde onaylattıktan sonra hediye kodunu edinebiliyorsunuz. Kampanya kapsamındaki AMD ürünleri şu şekilde:

Radeon VII

Radeon RX 590

Radeon RX 580

Radeon RX 570

Radeon RX Vega Serisi

Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 2700,

Ryzen 5 2600X

Ryzen 5 2600

Ryzen 5 2400G