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AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere

AMD 50. Yıldönümü nedeniyle belirli ürünlerde iki popüler oyun hediye ediliyor: Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition ve World War Z PC versiyonu. Kampanya 2 hafta daha sürecek.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Haber Editörü
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Kuruluşundan bu yana 50 yılı geride bırakan AMD, ürünleri için oyunculara güzel bir oyun hediyesi kampanyası başlatmıştı. 8 Haziran 2019 tarihinde sona erecek kampanya için acele etmekte fayda var.

AMD 50. Yıldönümü hediyeleri

Kampanya kapsamında belirli ürünleri alan oyunculara toplamda 130$ değerinde olan iki oyun paketi hediye ediliyor. İlk paket 1 yıllık Pass ve AMD Ryzen görünümü barındıran Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition sürümü. İkinci paket ise World War Z PC versiyonu.

Ayrıca Bkz. "Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor"

Oyuncuların belirtilen hediyeleri kazanabilmeleri için kampanyaya katılmış olan satış noktalarından ürünleri satın almaları gerekiyor. Ülkemizde Vatan Bilgisayar, İtopya ve Teknobiyotik hediye kampanyasına katılan noktalar. Satın aldığınız ürünü web sitesinde onaylattıktan sonra hediye kodunu edinebiliyorsunuz. Kampanya kapsamındaki AMD ürünleri şu şekilde:

Radeon VII

Radeon RX 590

Radeon RX 580

Radeon RX 570  

Radeon RX Vega Serisi

Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 2700,

Ryzen 5 2600X

 Ryzen 5 2600

Ryzen 5 2400G

 

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Steelo 2 hf. en beğenilen cingen husam
Ben ihtiyacımı karşılayacak performansta en uygun fiyatı olanı seçiyorum.Menfaatlerime uygunsa alırım.Markaya bakmıyorum.Ama bu devirde markaya bakıp alışveriş yapan cahil bir toplum da var ne yazık ki.
Ben ihtiyacımı karşılayacak performansta en uygun fiyatı olanı seçiyorum.Menfaatlerime uygunsa alırım.Markaya bakmıyorum.Ama bu devirde markaya bakıp alışveriş ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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CWaRRioR 2 hf. cingen husam
Spectre, Meltdown, Foreshadow, Zombieload, RIDL & Fallout, Store-to-Leak Forwarding
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DH Misafiri 2 hf.
cingen husam adlı kullanıcı bir bok bilmiyor mevcut piyadaki 2.nesil 8çekirdek 16 izlek ryzen 7 2700 65 watt güç tüketiyor psu patlatırmış tipik intel nvdia fanı lafları amd nin 2011 yılında çıkardığı 32nm fx işlemci ailesi öyleydi artık işler değişti piyadaki xbox one playstation 4 te amd işlemcisi kullanıyor gelecek nesilde plastation 5 te amd ile çalışmaya devam edeceklerini söylediler o yüzden diyorum cingen husam adlı kullanıcı bir bok bilmiyor
cingen husam adlı kullanıcı bir bok bilmiyor mevcut piyadaki 2.nesil 8çekirdek 16 izlek ryzen 7 2700 65 watt güç tüketiyor psu patlatırmış tipik intel nvdia fan...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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j.sahin 2 hf.
Vatancomputer.com adrsinden az önce vega56 bir ekran kartı aldım.
İnternetten aldığım için vatandan kodu nasıl alıcaz acaba bilen var mı
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BoşnakAğa 2 hf.
@Brother ToLGa
@Anti-Fanboy
@Ultratopkek
@AMD en iyisi moruq
@Slayer M4chine
@BrokenDiamond
@Naytsnıffer
@Gece koklayıcısı
@Johnny Sins'in teyze kızı
@O Rly Dude
@Ropmanak
Ve daha onlarcası...




Yüz metreden tanırım arkadaşı
Ryzen 3000 yaklaştıkça çaresizlik artacaktır o yüzden pek şaşırmayın bu tür şeylere. Bunlar hep Intel'in durumuna çok üzülmenin AMD'nin durdurulması zor yükselişini farketmenin sonuçları. Aşırı marka sevgisi zor birşey

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Portraitclub 2 hf.
Fx8350 kullanıyorum rx470 ile birlikte iki tane oyun oynamak için saçma sapan para verenlere de anlam veremiyorum. Fx serisinden hep bir şikayetçiler üstüne dandik stok fanı takıp sonrada bok atıyorlar hiçbir zaman pişman olmadım. 125w güç çekmesi benim için hiç sorun olmadı. Evde gereksiz yere lamba yakanlar ona takılmıyor işlemcinin 125w güç çekmesine takılıyor ne anlamsız insanlar var.
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asko56 2 hf.
İN-CE-LEN-SİN
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asko56 2 hf.
İN-CE-LEN-SİN
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asko56 2 hf.
İN-CE-LEN-SİN
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asko56 2 hf.
İN-CE-LEN-SİN
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Frobisher 2 hf. cingen husam
Sen desene işime gelmiyor, benim sorduğum sorunun cevabında bana yanlış diyemeyeceğin için cevap vermekten kaçtım konuyu saptırıyorum. Hadi git başkalarını bul manipüle ettireceğin benden çıkmaz sana.
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Frobisher 2 hf. cingen husam
Ben ne soruyorum sen ne anlatıyorsun... Senle münakaşaya girilmez.
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selçux 2 hf.
Hepsiburada bu kampanya varmı acaba bilgisi olan varmı
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Galatas4ray 2 hf.
İhtiyacı olmayan bana verebilir :D The Division 2
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Tunyukuk 2 hf.
İncehesap biraz önce kodu gönderdi. Bahsedildiği gibi sadece 3 firmayla sınırlı değil kampanya
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DH Misafiri 2 hf.
cingen husam adlı kullanıcı bir bok bilmiyor mevcut piyadaki 2.nesil 8çekirdek 16 izlek ryzen 7 2700 65 watt güç tüketiyor psu patlatırmış tipik intel nvdia fanı lafları amd nin 2011 yılında çıkardığı 32nm fx işlemci ailesi öyleydi artık işler değişti piyadaki xbox one playstation 4 te amd işlemcisi kullanıyor gelecek nesilde plastation 5 te amd ile çalışmaya devam edeceklerini söylediler o yüzden diyorum cingen husam adlı kullanıcı bir bok bilmiyor
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