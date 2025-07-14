TSMC'ye karşı hamle: Samsung 2nm verimliliğini artırıyor

2025 sonuna kadar %70'e çıkacak
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, 2nm sürecinde %30'luk bir verimlilik orana sahip. Ancak bu değerin önümüzdeki birkaç ay içinde %50’ye, ardından 2025 sonuna kadar %60–70 bandına yükseltilmesi planlanıyor.
Bu hedeflerin arkasında, başta Qualcomm olmak üzere büyük müşterilerin yeniden kazanılması yer alıyor. Şirket, daha önce 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipi için sipariş aldığı söylentileriyle gündeme gelmişti. Bu her ne kadar doğrulanmamış olsa da, Qualcomm'un halen Samsung'un üretim sürecinde aktif rol oynadığını gösteriyor.
Samsung, bu süreçte yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda teknolojik altyapısını da güçlendirmiş olacak. Şirketin ikinci nesil 2nm GAA süreci için temel tasarımı tamamladığı, ayrıca SF2P+ adı verilen üçüncü nesil 2nm teknolojisini iki yıl içinde devreye almayı planladığı belirtiliyor. Ancak tüm bu teknik ilerlemelerin ticari başarıya dönüşmesi için, müşterilerin sipariş vermesi kritik önem taşıyor.
Samsung'un daha önce 2026 başı için planladığı seri üretim hedefi hâlâ geçerliliğini koruyor. Ancak son gelişmeler, üretimin ikinci yarıdan itibaren genişletileceğine işaret eder nitelikte. Keza Qualcomm gibi büyük müşterilerden yeniden sipariş alabilmek için verimlilikteki bu iyileşmenin zamanında gerçekleştirilmesi gerekli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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