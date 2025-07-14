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    TSMC'ye karşı hamle: Samsung 2nm verimliliğini artırıyor

    Samsung, 2nm üretiminde verimlilik hedefini yeniden güncelledi. Qualcomm gibi müşterileri yeniden kazanmak için yıl sonuna kadar %70 seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

    TSMC'ye karşı hamle: Samsung 2nm verimliliğini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2nm üretiminde yaşanan verimlilik sorunlarını halen çözebilmiş değil. Hatta 3nm GAA sürecinde yaşanan düşük verimlilik, birçok müşterinin siparişlerini askıya almasına neden olmuştu. Şimdi ise bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Samsung, 2nm GAA sürecine odaklanarak yıl sonuna kadar %70'e varan bir verimlilik oranı hedefliyor.

    2025 sonuna kadar %70'e çıkacak

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung, 2nm sürecinde %30'luk bir verimlilik orana sahip. Ancak bu değerin önümüzdeki birkaç ay içinde %50’ye, ardından 2025 sonuna kadar %60–70 bandına yükseltilmesi planlanıyor.

    Bu hedeflerin arkasında, başta Qualcomm olmak üzere büyük müşterilerin yeniden kazanılması yer alıyor. Şirket, daha önce  2nm Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipi için sipariş aldığı söylentileriyle gündeme gelmişti. Bu her ne kadar doğrulanmamış olsa da, Qualcomm'un halen Samsung'un üretim sürecinde aktif rol oynadığını gösteriyor.

    Samsung, bu süreçte yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda teknolojik altyapısını da güçlendirmiş olacak. Şirketin ikinci nesil 2nm GAA süreci için temel tasarımı tamamladığı, ayrıca SF2P+ adı verilen üçüncü nesil 2nm teknolojisini iki yıl içinde devreye almayı planladığı belirtiliyor. Ancak tüm bu teknik ilerlemelerin ticari başarıya dönüşmesi için, müşterilerin sipariş vermesi kritik önem taşıyor.

    Samsung'un daha önce 2026 başı için planladığı seri üretim hedefi hâlâ geçerliliğini koruyor. Ancak son gelişmeler, üretimin ikinci yarıdan itibaren genişletileceğine işaret eder nitelikte. Keza Qualcomm gibi büyük müşterilerden yeniden sipariş alabilmek için verimlilikteki bu iyileşmenin zamanında gerçekleştirilmesi gerekli.

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

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