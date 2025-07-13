Intel Core Ultra 5 245HX test edildi: Selefine fark atıyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Arrow Lake-HX işlemciler için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Serinin orta segment çözümlerinden Core Ultra 5 245HX, PassMark testlerinde bir önceki nesle göre radikal bir artış sunuyor.

Intel Core Ultra 5 245HX PassMark testlerinde göründü

Kaçıranlar için Arrow Lake-HX serisi, Arrow Lake masaüstü (S) işlemcilerden farklı olarak mobil sistemlere yönelik geliştirildi. Ancak bu ayrım yalnızca platform düzeyinde kalmıyor; performans farkı da oldukça belirgin. Son testlere göre Core Ultra 5 245HX, Core i5 14500HX'e kıyasla tekli iş parçacığında %26, çoklu iş parçacığında ise %38'e varan performans artışı sağlıyor. Üstelik bu fark, i5 14500HX'in daha fazla iş parçacığına sahip olmasına rağmen kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan verilerde, Core Ultra 5 245HX’in tekli testte 4.530, çoklu testte ise 40.059 puan aldığı görülüyor. Bu sonuçlar, aynı segmentteki masaüstü varyantlardan Core Ultra 5 245K modeline kıyasla biraz daha düşük kalsa da, 245HX modeli Core Ultra 5 245'i açık şekilde geride bırakıyor. Öyle ki, 245 modeli tekli testte 4.409, çoklu testte ise 37.930 puanla daha alt sırada kalıyor.

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Arrow Lake-S serisinin tekli ve çoklu iş parçacığında sunduğu artış sınırlı kalmıştı. Ancak yeni sonuçlar, mobil Arrow Lake-HX ailesinin masaüstü muadillerine göre daha agresif bir performans sıçraması sunduğunu doğrular nitelikte.

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