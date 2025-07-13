Intel Core Ultra 5 245HX test edildi: Selefine fark atıyor

Intel Core Ultra 5 245HX PassMark testlerinde göründü
Kaçıranlar için Arrow Lake-HX serisi, Arrow Lake masaüstü (S) işlemcilerden farklı olarak mobil sistemlere yönelik geliştirildi. Ancak bu ayrım yalnızca platform düzeyinde kalmıyor; performans farkı da oldukça belirgin. Son testlere göre Core Ultra 5 245HX, Core i5 14500HX'e kıyasla tekli iş parçacığında %26, çoklu iş parçacığında ise %38'e varan performans artışı sağlıyor. Üstelik bu fark, i5 14500HX'in daha fazla iş parçacığına sahip olmasına rağmen kaydedildi.
Arrow Lake-S serisinin tekli ve çoklu iş parçacığında sunduğu artış sınırlı kalmıştı. Ancak yeni sonuçlar, mobil Arrow Lake-HX ailesinin masaüstü muadillerine göre daha agresif bir performans sıçraması sunduğunu doğrular nitelikte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre