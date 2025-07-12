Intel Nova Lake-S için geri sayım başladı: TSMC N2 ile geliyor

Hedef Q3 2026 lansmanı
Yapılan haberlere göre Intel, daha önce tahmin edildiği gibi yalnızca kendi 18A düğümünü değil, aynı zamanda TSMC'nin yüksek hacimli üretim (HVM) kapasitesinden de yararlanacak. Nova Lake-S için karma bir üretim modeli için testler başladı. Bunun arkasında ise Intel'in kendi 18A hattında yaşanabilecek olası gecikmelere karşı güvence oluşturma isteği yer alıyor.
Teknik tarafta ise daha önce sızdırılan detaylar büyük ölçüde geçerliliğini koruyor. Nova Lake-S işlemcilerde toplamda 52 çekirdek (16 performans, 32 verimlilik ve 4 düşük güçlü çekirdek) yer alacak. Yeni seri, 8800 MT/s bellek denetleyicisiyle birlikte gelecek. Grafik tarafında Xe3 "Celestial" mimarisi kullanılırken, medya ve görüntüleme görevleri Xe4 "Druid" üzerinden sağlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre