Intel Nova Lake-S için geri sayım başladı: TSMC N2 ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı Nova Lake mimarisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin masaüstü için hazırladığı Nova Lake-S serisi TSMC’nin 2nm (N2) üretim süreciyle tape-out aşamasını geçti. Bu da mimarinin artık fiziksel örnekler üzerinden test edildiğini doğruluyor.

Hedef Q3 2026 lansmanı

Yapılan haberlere göre Intel, daha önce tahmin edildiği gibi yalnızca kendi 18A düğümünü değil, aynı zamanda TSMC'nin yüksek hacimli üretim (HVM) kapasitesinden de yararlanacak. Nova Lake-S için karma bir üretim modeli için testler başladı. Bunun arkasında ise Intel'in kendi 18A hattında yaşanabilecek olası gecikmelere karşı güvence oluşturma isteği yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Tape-out sonrası test süreci şu an aktif olarak devam ediyor. Bu süreç genellikle birkaç hafta ile bir ay arasında sürüyor. Hacimli üretim ise bundan sonraki aşamada başlayacak ve ürünün son kullanıcıya ulaşması 2026'nın üçüncü çeyreğini bulacak gibi görünüyor.

Intel Nova Lake işlemcilerin performans rakamları sızdırıldı! 1 hf. önce eklendi

Teknik tarafta ise daha önce sızdırılan detaylar büyük ölçüde geçerliliğini koruyor. Nova Lake-S işlemcilerde toplamda 52 çekirdek (16 performans, 32 verimlilik ve 4 düşük güçlü çekirdek) yer alacak. Yeni seri, 8800 MT/s bellek denetleyicisiyle birlikte gelecek. Grafik tarafında Xe3 "Celestial" mimarisi kullanılırken, medya ve görüntüleme görevleri Xe4 "Druid" üzerinden sağlanacak.

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