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    AMD Ryzen Zen 6 örnekleri dağıtıldı: 48MB önbellek ve dahası

    AMD Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcilerle ilgili yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Daha fazla çekirdek, çift IMC tasarımı ve yükseltilmiş önbellek ile geliyor. İşte detaylar...

    AMD Ryzen Zen 6 örnekleri dağıtıldı: 48MB önbellek ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcileri için mühendislik örnekleri anakart üreticilerine ulaşmaya başladı. Son olarak Hydra yazılımının geliştiricisi 1usmus, yeni mimarinin detaylarını paylaştı. Zen 6 ile özellikle çekirdek sayısı ve bellek kontrolü tarafında ciddi bir sıçrama geliyor..

    24 çekirdek, çift IMC ve geliştirilmiş CCD tasarımı

    Aktarıldığı kadarıyla Zen 6 mimarisi, Zen 5'in temelleri üzerine inşa ediliyor. Fakat her bir CCD (Core Complex Die) üzerindeki çekirdek sayısı artırılıyor. Daha önce 12 çekirdeğe kadar destek sunacağı konuşulan "Classic" konfigürasyonun yanında, yeni "Dense" yapılandırma sayesinde 16 çekirdeğe kadar çıkılmış olacak. Bu da toplamda 24 çekirdekli işlemcilerde Zen 6 mimarisinin standart hale geleceğine işaret ediyor. Üstelik talep oluşması durumunda bu konfigürasyon 32 hatta 64 çekirdeğe kadar genişleyebilecek.  

    Önbellek tarafında da dikkate değer bir artış söz konusu. Her CCD için 48MB seviyesine kadar çıkan önbellek miktarı, oyun ve üretkenlik senaryolarında doğrudan avantaj sağlayacak. Bu artış, potansiyel X3D varyantlarında çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir.

    AMD Ryzen Zen 6 örnekleri dağıtıldı: 48MB önbellek ve dahası Tam Boyutta Gör
    Zen 6 mimarisiyle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri de çift IMC (Integrated Memory Controller) tasarımı. Her ne kadar iki bellek kanalı sınırı korunacak olsa da, çift IMC yaklaşımı daha yüksek DDR5 bellek frekanslarına ulaşılmasını mümkün kılabilir. Bu yapı, mevcut AM5 anakartlarla uyumluluğun sürdürülmesini de sağlıyor.

    Boost algoritmaları ve Curve Optimizer gibi ayarların temel yapısında ise büyük bir değişim beklenmiyor. Ancak yazılım tarafında uyumluluğun artması ve ince ayarların daha istikrarlı çalışması hedefleniyor.

    • Çift haneli IPC artışı
    • Daha fazla çekirdek ve iş parçacığı (Muhtemelen 24/48'e kadar)
    • Geliştirilmiş üretim süreciyle daha yüksek saat hızları
    • Daha yüksek önbellek (CCD başına muhtemelen 48 MB’a kadar)
    • En fazla 2 adet CCD ve 1 adet IOD desteği
    • Daha yüksek DDR5 bellek frekansı desteği
    • Çift entegre bellek kontrolcüsü (Ancak çift kanal yapı korunuyor)
    • Benzer TDP değerleri

    Tüm bu yenilikler, Zen 6 mimarisinin yalnızca masaüstü segmentinde değil, sunucu ve mobil platformlarda da genişletileceğini gösteriyor. Özellikle 24 çekirdek ve 48 iş parçacığına kadar çıkan yapılandırmaların, EPYC Venice gibi modellerle mainstream platformlara da taşınabileceği ihtimali gündemde. Bu konfigürasyonlar 96MB önbellekle birleştiğinde, önceki nesle göre ciddi bir sıçrama yaşanabilir.

    Zen 6 işlemciler ne zaman çıkacak?

    AMD’nin Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcilerinin piyasaya çıkışı için 2026 yılının ortaları veya son çeyreği öne çıkıyor. Bu dönemde Intel’in 52 çekirdekli Nova Lake-S işlemcilerini piyasaya sürmesi beklenirken, AMD’nin Zen 6 ile performans liderliğini koruyup koruyamayacağı merak konusu.

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    turkelvis 17 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 23 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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