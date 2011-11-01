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GlobalFoundries'deki CEO belirsizliği sona erdi

7 yıl
10,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Almanya'daki üretim tesislerini bünyesinde barındıran ve New York'ta, yarıiletken üretiminde sektörün en modern tesisi olacağını söylediği yeni fabrikasının inşa çalışmalarına devam eden GlobalFoundries'te belirsizlik sona erdi ve geçici tepe yöneticisi olarak görev yapan Ajit Manocha, GlobalFoundries Yönetim Kurulu tarafından kalıcı yönetici olarak atandı. 
Haziran ayından bu yana geçici tepe yöneticisi olarak çalışan Manocha'nın yeteneklerini, şirketi geleceğe taşıma noktasında yeterli bulan yönetim kurulu böylelikle bir numaralı ismin kim olacağı noktasında soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu. 30 yıllık sektör deneyimine sahip olan Manocha, GlobaFoundries öncesinde Spansion ve NXP (Eski adıyla Philips Semiconductors) firmalarında üst düzey yöneticilik yapmıştı. 
Bilindiği üzere AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemci ailesiyle birlikte, 32nm HKMG SOI teknolojisini uygulamaya başlayan GlobalFoundries, orta-uzun vadede aralarında organik bağ bulunan AMD'ye ek olarak çok sayıda firma sözleşmeli üretim gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda bazı firmalarla anlaşan firma, aynı zamanda ileri üretim teknolojirine geçiş noktasında ARM ile de ortak çalışma yapıyor.  

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dreamblue35 7 yıl
yüzde sekseni biraz arttıralım bence telekomun altyapısı olmasa internet zaten olmazdı ki diğer internet servis sağlayıcıları da telekomun altyapsını kullanıyor daha yeni yeni fiber gelmeye başladı onu da kullananlar yüzde 2 yi geçmez
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alpa07 7 yıl
yükselişe devam
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7Mhz 7 yıl
Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
Hdd üretimi sıkıntıya girince bir haftada neler olalabileceğini hepimiz gördük. Tsmc'nin başına bir şey... demek bile istemiyorum, mazallah. GlobalFoundries işi rayına oturtuncaya kadar Tayvan için dua etmeye devam edeceğiz demektir.
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Sajuuk 7 yıl 7Mhz
cmt

Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
Hdd üretimi sıkıntıya girince bir haftada neler olalabileceğini hepimiz gördük. Tsmc'nin başına bir şey... demek bile istemiyorum, mazallah. GlobalFoundries işi rayına oturtuncaya kadar Tayvan için dua etmeye devam edeceğiz demektir.

Aynen arkadaşım tekelin zararı bu işte. Şimdi TTNet gitse mesela ülkenin 80%'i internetsiz kalacak teknolojide her zaman alternatif olması rekabeti artırır, fiyatları azaltır dolayısıyla yararımıza
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