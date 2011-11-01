GlobalFoundries'deki CEO belirsizliği sona erdi

AMD'nin Almanya'daki üretim tesislerini bünyesinde barındıran ve New York'ta, yarıiletken üretiminde sektörün en modern tesisi olacağını söylediği yeni fabrikasının inşa çalışmalarına devam eden GlobalFoundries'te belirsizlik sona erdi ve geçici tepe yöneticisi olarak görev yapan Ajit Manocha, GlobalFoundries Yönetim Kurulu tarafından kalıcı yönetici olarak atandı.

Haziran ayından bu yana geçici tepe yöneticisi olarak çalışan Manocha'nın yeteneklerini, şirketi geleceğe taşıma noktasında yeterli bulan yönetim kurulu böylelikle bir numaralı ismin kim olacağı noktasında soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu. 30 yıllık sektör deneyimine sahip olan Manocha, GlobaFoundries öncesinde Spansion ve NXP (Eski adıyla Philips Semiconductors) firmalarında üst düzey yöneticilik yapmıştı.

Bilindiği üzere AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemci ailesiyle birlikte, 32nm HKMG SOI teknolojisini uygulamaya başlayan GlobalFoundries, orta-uzun vadede aralarında organik bağ bulunan AMD'ye ek olarak çok sayıda firma sözleşmeli üretim gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda bazı firmalarla anlaşan firma, aynı zamanda ileri üretim teknolojirine geçiş noktasında ARM ile de ortak çalışma yapıyor.