Gmail, gelen kutusunu hızlı hareket özelliğiyle güncellendi

İnternet dünyasının büyük ismi Google, servislerini geliştirmeye ve kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor.

Bu doğrultuda en çok kullanılan e-posta servislerinden Gmail'in gelen kutusu içerisine bir hızlı hareket butonu ekleyen Google, bu sayede kullanıcıların örneğin gelen bir restoran e-postası üzerinden rezervasyon yapmasına ya da farklı mekanlara puan vermesine imkan veriyor. Bu sayede kişilere büyük zaman kazandırmayı hedefleyen internet devi, aynı zamanda direkt olarak Dropbox, OpenTable, Google Offers, Slides gibi servislerin içeriklerini gösterebiliyor ve posta üzerinden video oynatma desteğini de sunuyor.

Tam olarak belirtilmeyen birçok başka yeniliğe de kavuştu söylenen servis, artık daha etikili bir gelen kutusu ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Güncellemenin kısa süre içerisinde bütün kullanıcılara geleceği belirtiliyor.

http://gmailblog.blogspot.com/2013/11/take-even-more-actions-right-from-your.html