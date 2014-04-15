En çok kullanılan e-posta servislerinden Gmail'in masaüstü sürümüne "Fotoğraf Ekle" seçeneği eklendi.

Kişilerin telefonlarında / tabletlerinde çektiklerini fotoğrafları ya da videoları Google+ uygulaması üzerinden otomatik olarak yedeklemesi için hazırlanan "Otomatik Yedekleme" özelliği temelinde çalışan Fotoğraf Ekle özelliği, kişilerin Gmail (Masaüstü) üzerinden e-posta yollarken bu otomatik yedeklenen fotoğraflardan kullanmasına imkan tanıyor ve böylece çok daha hızlı bir kullanım süreci elde edilebiliyor. Ayrıca artık eklenen fotoğraflar köşelerinde bulunan ufak kutucuklardan e-posta içerisinde isteğe bağlı olarak boyutlandırılabiliyor.

Konu hakkından Gmail resmi bloğunda yayınlanan özel konuya buradan ulaşabilirsiniz.

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2014/04/the-photos-from-your-phone-now-one.html