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Gmail'in masaüstü sürümüne "Fotoğraf Ekle" seçeneği eklendi

5 yıl
382
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'in masaüstü sürümüne
En çok kullanılan e-posta servislerinden Gmail'in masaüstü sürümüne "Fotoğraf Ekle" seçeneği eklendi.
Kişilerin telefonlarında / tabletlerinde çektiklerini fotoğrafları ya da videoları Google+ uygulaması üzerinden otomatik olarak yedeklemesi için hazırlanan "Otomatik Yedekleme" özelliği temelinde çalışan Fotoğraf Ekle özelliği, kişilerin Gmail (Masaüstü) üzerinden e-posta yollarken bu otomatik yedeklenen fotoğraflardan kullanmasına imkan tanıyor ve böylece çok daha hızlı bir kullanım süreci elde edilebiliyor. Ayrıca artık eklenen fotoğraflar köşelerinde bulunan ufak kutucuklardan e-posta içerisinde isteğe bağlı olarak boyutlandırılabiliyor.
Konu hakkından Gmail resmi bloğunda yayınlanan özel konuya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2014/04/the-photos-from-your-phone-now-one.html Yorum Yaz
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